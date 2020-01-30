武漢肺炎在台灣出現「第9例」，到底是哪些人該戴「防疫口罩」？

（中央社）武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今（30）日宣布第9例確診病例。衛福部長陳時中表示，新增第9例確診個案，27日有症狀、28日到醫院，今天確診陽性。陳建仁副總統則提醒戴口罩的「優先順序」，而為了使國內口罩需求合理配置，明（31）日起政府全數徵用國內口罩工廠的生產一般醫用口罩及外科手術口罩，每日共約400萬片。

陳時中表示，第9例確診個案的丈夫在武漢工作，返台有些微感冒、咳嗽、流鼻水，但沒有發燒，並不符合當時的通報標準，因此未進入通報體系，以為只是單純感冒。現在他的太太確診為武漢肺炎，這起案例屬於家庭內群聚感染。

疫情指揮中心表示，第9個案例的丈夫並不是確診個案，當時沒有進行篩檢。現在會以高規格來評估、追蹤這位丈夫當時就醫時的接觸者。

根據中央流行疫情指揮中心統計，昨（29）日國內新增109例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報730名個案。含9名確診、482名排除、239名隔離檢驗中。目前9名確診個案狀況穩定，其餘8名確診個案接觸者總計486人，其中29人有症狀已通報。

而依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，31省市區全淪陷（不含港澳特別行政區），已累計7711例新型冠狀病毒感染個案，較昨日新增1737例，其中含1370例重症，170例死亡。累計密切接觸者8萬8693人，追蹤中8萬1947人。

Photo credit: 衛福部簡報

除了台灣之外，國際間累計92例確診，分別為泰國14例、新加坡10例、香港10例、日本8例、澳門7例、澳洲7例、馬來西亞7例、美國5例、南韓4例、德國4例、法國4例、阿拉伯聯合大公國4例、加拿大3例、越南2例、尼泊爾1例、柬埔寨1例及斯里蘭卡1例。

陳建仁副總統提醒戴口罩的「優先順序」

公衛專家背景的副總統陳建仁提醒民眾，需要戴口罩的優先順序為，第一線醫護人員及防疫人員、確定或潛伏期病例之共同居住的家人、確定或潛伏期病例經常接觸的親友或同事、公共運輸業員工等。

陳建仁進一步解釋，武漢肺炎的病毒存在在台灣的地方有三個：第一種是「確定病例」（目前都在醫院的隔離病房接受治療，痊癒後體內就沒有病毒）體內，傳染力強；第二種是「潛伏期病例」（已經受到感染還未出現發燒或流鼻涕、咳嗽等呼吸症狀者，潛伏期最長14天）體內，傳染力弱；第三種則是「受到確定或潛伏期病例的口鼻分泌物或飛沫污染的環境」，如果即時妥善消毒清潔，傳染力很低。

其中，第一種已經在醫院了，第三種則只要妥善消毒清潔即可，第二種當中，那些人可能是在台灣的武漢肺炎潛伏期病例呢？

確定病例的密切接觸者的可能性最高（長時間15分鐘以上，近距離2公尺以內；目前都必需居家隔離、電子監控14天）

中國湖北省來台者的可能性也很高（目前都必需居家隔離、電子監控14天）

中國其他省市來台者，也有可能性（目前必需接受14天的關懷訪視）

曾經接觸中國湖北省或其他城市來台者的台灣人，可能性低。

所以，對一般健康的人而言，暴露到病毒的風險越高，越需要戴口罩，因此優先順序如下：

第一線醫護人員及防疫人員 確定或潛伏期病例之共同居住的家人 確定或潛伏期病例經常接觸的親友或同事 公共運輸業員工 密閉娛樂場所員工 到醫院診療或探病者 公共運輸工具的乘客 密閉娛樂場所消費者 其餘民眾

陳建仁也強調，初六（30日）開工後，口罩製造商會產線全開，全面趕工，口罩夠用就好，不要囤積。

為解決民眾買不到口罩，指揮中心也在今天的記者會上表示，有關徵用的口罩分配，提供民生需求（每天約釋出260萬片）及醫療或公務防疫及儲備需求（每天約140萬片）。

民生需求由超商、藥妝、藥局、醫材等通路提供，釋出口罩將延續每人一次限買1至3片，暫定至2月15日止，並呼籲健康民眾不需一律戴口罩，請優先讓有慢性病、就醫、陪病、探病需求的民眾購買。

指揮中心提醒，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩，在擁擠通風不良處也建議戴口罩。

蘇貞昌：口罩為防疫物資 抬價或囤積最高罰30萬

行政院長蘇貞昌今天也表示，政府已經公告各類醫療口罩為防疫物資，意圖抬高交易價格、惡意囤積口罩，最高可處3年有期徒刑、併科罰金新台幣30萬元。

蘇貞昌說，企圖經由網路交易，以快遞或郵包方式寄出口罩者，海關將依法沒入，情節嚴重者，除了沒入外，可處貨價3倍以下的罰鍰。

他表示，政府也已經公告各類醫療口罩為防疫物資，意圖抬高交易價格、惡意囤積口罩，違反刑法251條，最高可處3年有期徒刑、併科罰金30萬元。

蘇貞昌說，如果看到口罩價格異常，請立刻撥打消費者服務專線1950檢舉，各縣市消保官會立刻處理；政府會嚴格執法、立刻法辦，讓大家都能安心防疫。

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責任編輯：羊正鈺

核稿編輯：楊之瑜