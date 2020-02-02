《第二座山》嚴長壽推薦序：來自「大我」獻身的喜樂，追求人生深層的滿足

文：嚴長壽

【推薦序】我心目中的「第二座山」

「公益平台」成立至今正好滿十週年，此時翻開大衛．布魯克斯的新作《第二座山》，發現作者高舉的價值，居然與我們平台貫徹的理念不謀而合。這十年來，我們在偏鄉走過觀光推廣、產業輔導、人才培訓……到提升偏鄉教育等，平台的天使與夥伴始終沒有偏離這第二座山的信念。

作者布魯克斯在《第二座山》中以兩座山做為比喻，仔細剖析兩種不同的人生境界：「第一座山」的核心在於建立自我、定義自己，成為不斷力爭上流的精英主義者；「第二座山」的重點恰好相反，在於擺脫自我、放下自己，貢獻社會，成為平等主義者，與需要幫助的人平起平坐、並肩同行。

兩座山沒有必然先後

簡單來說，第一座山是關於「征服」，第二座山是屬於「臣服」。臣服於什麼呢？臣服於你內心對於家庭、志業、信仰、價值的承諾，奉獻於社會、織就親密關係、踐行寬厚的利他主義（altruism），如此才讓一個人擁有豐盈的性靈與真正的幸福。

作者強調，兩座山僅做為一種比喻，沒有必然的先後。追求第二座山不意味要抹煞第一座山。重點在提示：即使在第一座山登頂，功成名就之外，人生還有第二座山等待攀爬。

在報章雜誌中，我們經常看到很多成功企業家，畢生都在為第一座山拚搏。他們一輩子仰望著這座山峰，有如登山家憧憬著聖母峰，以最精良的裝備，請最好的嚮導，窮一生之力攻頂。

當他們幸運成功，且累積了一輩子財富或地位後，就止步於第一座山。總認為退休後有能力慰勞自己一生的辛勞，實現長久的夢想：或搭乘豪華遊輪環遊世界、歐洲鐵路旅行；或是追求內心寧靜、享受含飴弄孫之樂……這大概是人生晚年圓滿的生活常態。

也有人終於看到了第二座山，於是生命價值觀大逆轉，以「無我」的心態向上攀爬另外一座更高的大山──那是一座放下自我成就、競爭、評比的另一座山。

布魯克斯在本書強調「連結世界」與「奉獻社群」的重要。他認為，現今文化中無所不在的個人主義──只注重個人自由、自我實現、自我滿足──是災難的源頭。這種單一的價值觀，忽略了個人或企業成功的背後，其實是整體社會共同造就的「時勢」使然。而現今西方社會也從「利他」落入「利已」之偏狹世界觀裡，衍生無數問題。

心中永遠都要有第二座山

從我個人有限經驗回想，「第二座山」在我的生命中始終不曾缺席，嚴格來說，兩座山並沒有先後之別，甚至可以合而為一。我常感到，一個人要獲得滿足，有兩種相反的途徑：一個是再多要一些 （ask for more）；另一個是少要一點 （desire less）。這正好點出這兩座山的差異，第二座便是追求人生深層的滿足，那是發自內心、滿溢著光的喜樂，而這個喜樂來自於對「大我」的獻身。而且第二座山的風景遠比第一座山更加迷人、新奇、神祕，這是待在第一座山根本無從想像的。

我們整個文化典範必須放下對金錢、地位和權力的執念，從推崇個人主義，轉變為以關係為中心的第二座山的思維。「無我」，不是一項天賦，更不是一種光環，它是一種時時修練的心境。一個人的承諾定義了他是什麼樣的人，承諾，不是牛肩上的重軛，而是鼓舞人前進的帆。

因此，承諾不會帶來疲憊，而是產生力量。如今我更加感受到奉獻給這個世界，讓社會有任何一點的提升，都令人充溢著如歌的內心悅樂。

為所應為，喜樂自得

在這個混亂無助的社會現況，似乎大家都有同樣的焦慮與無奈。有時我想到人到底為什麼感到心靈飢渴？一個最大的可能是：我們失去與人連結的圓融之感。

我知道很多從事公益的天使投身公益志業，未必必然出於宗教的理由，不是為了心靈的寄託，更不是為了救贖。從事公益必須有一個心理準備，就是即使沒有上帝的存在（as if there were no God ）、來生的獎賞、無法言傳的福報……一切當為者只是為所應為。其實在這個過程中，不論順逆，我們已經得到生命至深的滿足。

如同五年前作者出版同樣暢銷的《成為更好的你》（原書名《品格：履歷表與追悼文的抉擇》），提出兩種人生取向：「履歷表」要你以成就征服世界，「追悼文」是以美德感動別人。進一步來說，其實我們可以連「追悼文」都捨去不要，因為在過程中，每個人已經得到了充分的心靈回饋。

翻開本書，讀到「第二座山」的提醒，我油然生出一股衝動，希望介紹給有心的讀者朋友，我們都需要屏氣凝神，聆聽第二座山的召喚，重新和世界連結，療癒他人，無愧於此生。

更希望身在自由文明社會的我們，心中永遠存在著「第二座山」。

相關書摘 ▶《第二座山》：托爾斯泰都有「目標危機」，更何況是我們這些凡人

書籍介紹

本文摘錄自《第二座山：當世俗成就不再滿足你，你要如何為生命找到意義？》，天下文化出版

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作者：大衛．布魯克斯（David Brooks）

譯者：廖建容

一個人的承諾， 定義了他是什麼樣的人！

在征服世俗成就的第一座山之後，有一種人選擇攀上第二座山，

臣服於對家庭、志業、信仰、價值的承諾，

承諾，不會帶來疲憊，只會產生無窮的力量！

看見更深層的自己，追尋靈魂渴求的進階人生。

你知道，應該要為一個比自己更崇高的理念而活。不過，這世界早已為你設下一條攻上人生頂峰的路線：財富、權力、名聲，努力獲得幸福人生。

只是，有些人在嘗到成功滋味後，卻覺得有些悵然，「人生只有這樣嗎？」有些人因為事業、家庭或名聲的挫敗，從山上跌落下來；還有些人因為不在計畫中的人生悲劇，被迫走上另一條路。

這時，你意識到原來人生並不只要攀爬世界為你樹立的第一座山；還有第二座山，同樣值得你努力征服。

《紐約時報》暢銷作家大衛．布魯克斯以敏銳且兼具智慧與哲理的文字，探討如何在這個以自我為中心的世界，活出有意義的人生。

第二座山的人生由四個承諾所定義：家人、志業、人生觀、社會。而能否實踐第二座山的人生，取決於是否慎選與執行這些承諾。布魯克斯觀察許多擁有喜樂與堅定人生的人，他們充滿智慧的生命故事，指引我們如何選擇伴侶和志業、實踐人生信念、貢獻社會，全然將自己投身於這四個重要承諾之中，並在攀爬第二座山的路途上，看見不一樣的風景。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航