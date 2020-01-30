全城搶口罩，大埔區議員團購，二千人大排長龍

大埔區政聯盟的區議員為居民提供團購口罩服務，每家限買兩盒，貨物未到先要取籌，結果在1月29日，逾兩千居民於大元邨泰樂樓繞成一圈又一圈的人龍，整個下午不絕，部分市民排隊等候四五小時。

陳女士排隊五小時，即將抵達「終點」得到接待。「真係用晒，而且出面啲炒價，想100蚊買一盒都買唔到。」她認為政府應該效法澳門，有責任為港人分配口罩。

「你對政府嘅處理手法……」筆者還未說到「有咩感受」，陳女士已毫無窒礙答腔：「完全垃圾，不知所謂。」

「我哋識上網（搵資料），排百佳排屈臣氏排阿布泰國，但長者唔識，排左好耐都未買到。」

梁先生的母親一樣排了五個小時，慶幸已經取籌。問他對政府的意見，「冇嘢好講。」他補充：「已經表達晒我所有心情。政府做唔到任何嘢，唯有自己靠自己。」他感謝區議員付出，否則茫無去路。

Photo Credit: 蕭雲 區議員文念志負責截龍。

排了三小時的李先生則仍在人龍中游，不過他的答案和梁先生無異，「對住依個政府真係無話可說。」

不過排隊沒消磨K女士自嘲的能力：「多謝林鄭，多謝中央。」

阿芬則選擇直言批評政府：「係政府處理唔好令市民受罪。」

至於陳先生和太太就各自分工，先生負責排隊，太太負責湊女，兼買麥當勞補給丈夫。

「政府……廢囉。」他身後數名市民一齊和應。

區議員區鎮樺訴說一眾議員和助理，開始工作至今連飯都未食，然而他們亦遭逢程班長和阿布泰國的經歷，面對很多市民投訴。區鎮樺一度動氣向一街坊說：「我可以double畀返啲錢你！」他解釋批發商來貨有限，早已派清，來日到貨必須按籌號先訂先取。

Photo Credit: 蕭雲 區議員區鎮樺回應排隊市民詢問。

「政府冇充分統籌口罩供應，我明白政府要預留一定數量畀各部門使用，但當而家全城都冇口罩，應該先撥部分出嚟應急。有啲街坊見咁嘅時勢，屯積左一啲口罩喺屋企，結果有啲人有口罩用，有啲人冇口罩用。我哋好擔心而家情況，政府應該儘早協調同搵貨源。」

後記

回程時筆者在大元邨見到市民衝突。一女士批評「台灣省」既屬中國一部分，卻拒供口罩予祖國，非常過分。若干途人報以「黐線」等批評，觸發罵戰。

有孩子問爸爸發生何事，爸爸解釋他們在互相拜年。

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