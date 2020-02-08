如何閉上眼睛做設計？視覺傳達之外，被忽略的五感體驗

文：林慧秋 Chofy

「這裡的風，跟日本很不同。」

讀設計研究所的那段時光，我曾有過幾次很棒的田調和工作坊經驗，其中一回是台、中、日三校在福建地區的聯合調查。

這個聯合調查最初給我其中一個印象深刻的部分，就在於來自三地區的學生，儼然帶著不同特色，而這些不同給聯合調查帶來很好的撞擊與交流。

台灣的學生，或者不以一概全，就說以我而言，進入設計田野調查時，是這樣的：

我們來到福建舊城，那裡的建築特色與台灣很不同，仍然保持著傳統的建築樣式，然而跟台灣的傳統建築也有造型上的落差。古樸的屋樓外，街市巷弄仍很有活力，你會在那裡聽到麻將聲──沒錯，是麻將。無論是屋裡傳出來的、騎樓底下擺著的，抑或是路旁樹下三五成群的，那裡的人們茶餘飯飽的娛樂是打麻將。但於此同時，我是無心體驗民風和游樂的，因為調查的時間很有限，我必須儘快找到有利發表的主題。

最初我聚焦的是窗形。「窗」是調查傳統建築時，很容易著眼的一項特色，古城內沿街走過的房屋，每間上的窗居然也各有不同、像是各戶在比美似的──我抓著相機，見獵心喜地逢窗就拍，並記錄下其特徵、色彩，很快的，我便採集到相當數量。

這樣的調查切入方式，無疑是受過往經驗與訓練而形成。我想，在台灣從事過設計研究的學生，大抵上都接觸過相似的內化思考脈絡：選定調查主題→大量採集素材→抽取與彙整視覺元素→將視覺元素結合套用物件→生成所謂「文創商品」。

Photo Credit: Chofy Lin 繪製 田野調查流程示意圖。

只要掌握這樣的 SOP，無論將調查地點從福建轉移到金門、台南、或者京都，我們都可以在很短的時間內，迅速取得一些可用的研究題材。

然而，在調查交流會上，來自日本教授的分享卻觸動了我。他說：

站在樓台外的時候，感受到風吹在臉上，感覺很好。這裡的溫度、味道跟日本很不同。

當我在汲汲營營的蒐集建築造型材料，並聚焦在視覺上的差異時，日本的教授正在感受風、溫度和味道──那些你必須閉上眼睛、把心慢下來，才能體驗到的東西。

我好像被敲了一下腦袋。

你或許可以在福建沿海一帶，以致鄰近的地區，包含金門，甚至台南古都，找到相似的建築、相似的門與窗。然而，即便是站在相似的窗台，你也絕對體驗不到一樣的風，還有一樣的溫度、氣味、聲音──正是因為這些感官的綜合體驗，才讓一座城市的特色變得鮮明，變得獨一無二、與眾不同。

視覺設計的標準流程，固然可以輔助我們快速得到某些成果，但它同時也是一把雙面刃。被框架的視覺接收、以及規範的標準流程，可能使人落入窠臼，於是乎，我們總能在淡水和墾丁看見一模一樣的伴手禮；在士林夜市和花園夜市看見一模一樣的「文創商品」──這是一種複製的淪陷。

如果試著閉上眼睛、忘記SOP，或許我們也許有機會看到一個不一樣的世界。

「春風又綠江南岸」──綠色的風，是什麼樣子的風？

說起了風，我的心緒一下子被吹到了大學中文系時的詩詞選修課。

有一回，我們在課堂上談起了詩詞裡的「色彩」，你認真想像過那些詩詞文句中的色彩嗎？以「春風又綠江南岸」為例，詩眼的「綠」字點出的江南風景，那裡的「綠」，和其他地方的「綠」有什麼不同呢？

老師引導著，用我們身處的環境作為例子，問了問我們：「清華和交大在你們心目中是什麼顏色？」

對於一個清華人文學院的學生來說，其中約莫有大多數的學生會回答「清華是綠色」──因為人文學院在山腰上，被綠林山水所環繞，所以在我心目中，清華是綠色，相對來看，交大便是建築所構成的灰色。

那麼清華的綠，是什麼樣的綠色呢？

我閉上了眼睛，光是靠想像就能回憶起楓林小徑上黃綠交雜的顏色、新竹略微寒冷的風、陰鬱的溼氣和溫度、草和樹林的味道──那樣的綠色很鮮明、很有層次，在我心裡清華的綠色，跟世界上任何一處的綠色都不一樣。

Photo Credit: 關鍵評論網／游家權 清華大學楓林小徑

這即是文字的力量。

若是你未曾仔細地去感受文字背後寓涵的五感體驗，那麼你讀「春風又綠江南岸」的時候，江南水岸的「綠」、跟台中綠川的「綠」，就可笑地沒有什麼分別。

當我們談詩詞文學時，會提到「煉詞、煉句」，對門外的人來說，也許會感覺鑽究那些字句彷彿小題大作，然而事實上，一個字卻極有可能翻轉整個作品傳達的意象。

譬如，試圖表達「寒」的感覺時，應該選擇「冰」還是「冷」這個字呢？若你細細體會二字，包含讀音、以及背後的文化語境，就會發覺這兩個字截然不同：感覺起來，「冰」似乎總比「冷」溫度上更低一些；觸覺上似乎更堅硬一些；聽覺上則更清脆一些。所以就難怪古詩人會「 吟安一個字，撚斷數莖鬚。」

有好幾次，我們在詞選課上，經歷了彷彿集體催眠般的體驗。我們被丟到了詞句中，用這輩子都罕為經歷的專注、深深切切的感受到作品中的氛圍，以通俗的話說：「就像人站在作品裡一樣。」你曾試過這樣讀詩嗎？

到此，我已經把話題扯遠了。上述這些跟設計似乎是無關的，但真正毫無相干嗎？倒也未必。

用聲音去表達一條河

回到三校聯合調查。我們第二個參訪的地點，是雲水謠古鎮的南靖土樓。2006年知名的愛情電影《雲水謠》即是在此處拍攝。

Photo Credit: 準建築人手札網站 CC BY 2.0 南靖土樓

來到這裡，很多同學又會把主題重點放在當地的特色建築「土樓」上。但與之前不同的是，我的小組由於其中日本博士班學長的帶領，將我們把調查的主題由建築拉到了地景──我們鎖定了遊覽車入口一帶的懷遠樓，以至和貴樓，兩者其間依傍聚落的河流水道。

中國傳統的建築聚落，往往是倚水而生，福建土樓也隨流水地勢發展出河坑土樓群。而其中一條觀光路線，同時也是我們此行田調的範圍，是由懷遠樓為起點，行經雲水謠古道，終點至河貴樓。橫渡兩者之間的曲流水道，是整個村落社區重要的民生資源，也是觀光客散步導覽必經的風景。

整條水道由河貴樓所在的高處、流向低處的懷遠樓，其間由於地勢起伏，以及各種人造地景的因素，形成幾處高低落差的小瀑布，同時中間各點也規劃了觀水品茶、聽風寫生的休憩區。

為什麼我們選擇了「水道」作為調查主題呢？這是由於我們發現，在整個田調的過程中，大多數的同學花上了更多的時間停留在水道旁，而非土樓建築內，大部分的遊客亦是。推測的理由是土樓建築的內部陳舊、幽暗，難免給人壓迫感，所以多數遊客在參觀過土樓後，便走往水邊休息品茗，欣賞雲水謠的美景。因此如果要針對當地觀光特色進行設計改造，我們認為水道景觀也許是一個更佳的主題。

其中，「水聲」是我們注意到的一個重點。你曾經嘗試用「聲音」去探索一條河嗎？我們做了這樣的挑戰：

■步驟一：調查方法設計與素材取得

我們找出了整條水道較具特色的七處地點，選擇的方式，是基於地景水勢的呈現，以及其周邊休憩區的規劃。簡而言之，我們找出了幾個「適合遊客欣賞水聲」的地點。接著是研究素材的取得。

這是我第一次的田調經驗，而「水聲」這樣的研究素材也是我所第一次遇見，對於該如何執行，學長提供了意見，他說：

研究工具和方法是被設計出來的，面對不同的情況，我們應該自行設計出不同的研究方法──重要的是這個方法如何取信於人。

於是我們在有限的資源與時間下，決定的方式是透過錄音，並配合一些標準化的規範，包含錄音距離、位置等，取得了一組聲音素材。下一步，是將素材轉化應用。

■步驟二：聲音素材的分析與視覺化轉換

「水聲」是一種聽覺上的素材，然而對於視覺設計師來說，我們仍然需要將這個「聽得到」的素材，轉換為「看得到」的素材，如此一來才適合做後續的發展應用。

那麼該如何做呢？我們試著用幾種方式去分析素材：

1. 透過向度分類歸堆

我們設定了兩組座標軸，分別是「視覺上的感受」以及「聽覺上的感受」，舉例來說，在某些地點你可能可以聽見好聽的、舒適的流水聲（抑或是間雜著清脆的鳥鳴聲），但視覺上卻是雜亂、缺乏整理的景觀。透過分類歸堆，我們未來可以提供在水道觀光規劃上的改造建議。

2. 感覺語彙的蒐集

環繞而坐，一同細聽每段聲音，我們輪流表達對聲音素材的感受，最終將發言內容中的感覺語彙統整，得到七組代表性的形容詞。

3. 聲音的圖像轉化

我們使用了略為粗糙、但卻很直覺的作法，那就是──把聽見聲音的感覺畫出來！限定了抽象性的繪畫表達，同時規範了統一而短暫的作畫時間，這表示我們只能塗繪出很簡略的線條。是想看看這樣的結果如何呢？

結果是出乎意料的。我們發現幾乎每段聲音所得到的插畫素材，居然皆各自有相似之處，或者其中總有幾個人畫出了幾乎一致的圖像，這表示我們對於聲音素材有著相似的感受。

最終我們將這些插畫素材，進一步統整、簡化，繪製成代表各地點的水聲圖式（icon）：

PPhoto Credit: 本調查小組自行繪製，未經授權請勿轉載 研究調查示意圖

■步驟三：素材轉化後的創意發想與提案

在我們得到了各種彙整分析過的素材後，究竟可以如何轉化和應用在設計上呢？針對此我們提出了幾個創意構想，雖然它們未被執行出來，但這些想法仍然是很有趣的，諸如：

水聲導覽地圖

我們經常用眼睛去認識一個地方，何曾想過用「耳朵」去體驗一個地方呢？設計一份「聲音的地圖」，帶領遊客用新的角度重新感受一回雲水謠曲流。

茶水相映的飲用體驗設計

當地產茶，來到此地的遊客往往會坐在水邊、泡茶品茗，同時欣賞風景。我們將特產的茶葉蒐羅，將茶色、香味等特徵逐一評比，設計出對映出七處地點及水聲最佳的飲茶推薦。

水道景觀優化再造

以聽覺感受為重點，規劃出七處適合觀光客駐留欣賞的休憩處（事實上，我們在定下七個調查位置時，確實也將行走路線的腳程與疲累程度納入考量點）同時，也將水聲素材轉化的圖示，納入景觀與指標設計之中。

除此之外，當然還有許多一閃而逝的有趣想法，例如指導的老師提供意見：能不能設計出某種特別的茶葉包裝呢？在喝茶的同時可以聽見雲水謠的水聲，令無法到此處的人，也能感受到再現的聲音風景。「體驗的再現」也是一類可能值得被商業化的提案。

事實上，「創意」的延伸轉化和發展，本來就是最困難的部分，我們在此些提案的發想過程中，難免也受到既有經驗的框架，而難以在「形式」上有所跳脫，那是當時的我們能力所能到達的極限。

然而這整段的調查過程、以及我們所取得跳脫視覺範疇的素材，無疑仍是很有趣的。這時，「可不可行」和「實不實際」都不是最優先考量的重點，重要的是──透過視覺以外的感官接觸，找到有別於過往的設計創意。如能妥善轉化、並輔以商業性的取捨設計，便很有可能幸運地得到獨具匠心的最終設計產出。

結語

上述便是我在此趟田調過程中，所有的歷程與收穫了。

行文至此，我發現自己已經快要掉入「設計研究生」的狀態情境中了，不、不！我並不想用這麼嚴肅的態度跟大家談設計調查，事實上這些過程是很有趣的，不是嗎？

所以最後我想用一個自己心目中，非常喜愛的五感設計代表作品，來分享當結：

Photo Credit: MUJI 無印良品

無印良品中，由深澤直人所設計的這組「 壁掛式CD音響」是很經典的產品。它的造型像是早期掛在通風口的壁扇，拉下了抽線開關以後，音樂就如同風，緩緩地流瀉出來，拂動了聽者。

「音樂」與「微風」都是看不見、也抓不住的事物，然而它們總能用另一種形式觸碰人，並令人感覺怡然舒適。深澤直人用誰也沒想到的方式，將「觸覺」與「聽覺」兩者結合起來，而這之間的思路如此細膩、如此巧妙，無疑是靜下心來才能發覺的世界。

我們是否太拘泥於視覺感官的框架了呢？下回，也來試試看閉上眼睛做設計吧！

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本文經眼底城事與Chofy Lin授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航