《療癒食光》：來到台北卻不順遂，我透過磅蛋糕與自己和解

文：咪豆栗（Midori）

磅蛋糕

簡單卻無可取代的陪伴

我最早接觸到的西式糕點，就是磅蛋糕。約莫在我幼稚園小學年紀，我阿母就照著食譜，使用漂亮的長型玻璃模做出鬆綿濕潤，裡面還有滿滿果乾的磅蛋糕。於是我知道了磅蛋糕，知道了奶油麵粉，知道了蘭姆酒，也知道了原來用蘭姆酒浸漬過的葡萄乾竟是如此的美味。磅蛋糕也就從此陪伴了我十多年。

後來到台北唸大學，我被各式各樣華美繽紛的鮮奶油蛋糕、慕斯、巧克力蛋糕迷惑，心中再也沒有磅蛋糕的位置，甚至還有點歧視了它。這麼簡單樸素的蛋糕，在華麗的鮮奶油蛋糕面前，怎還敢自稱蛋糕呢？大約就像那時候，我離開小鎮到台北時的心情吧？到達了從小嚮往的台北，自以為是地以為我所見到的就是全世界；可惜自以為是的心情並沒有持續太久。

遺忘後重新遇見

在台北生活的頭幾年，我過得並不順遂，一點也不像美味的鮮奶油蛋糕，反而處處看到自己的匱乏與不足。我很努力地試圖趕上，課業、知識、外表，後面有什麼人追趕似地拚命往前跑，卻一直無法達到目標。那幾年，我很厭惡台北，也經常咒罵著台北，又濕又冷，沒有南部的明亮陽光和人情味。但台北畢竟還是有它的魔力，我一邊咒罵著它，一邊生存了下來。在濕冷雨絲的間隙中，在擁擠巷弄的角落裡，我慢慢找到生存的方法。

此後，我就跟台北和解了，我不再討厭它，它也不再追趕我。雖然它依舊時常提醒著我的貧乏，但我偶爾也能一笑置之了。其實我和解的對象，是我自己吧？豐盛華美與濕冷幽黯並存，是台北，也是我。台北以外，有東京、紐約、巴黎；而我以外，還有全世界。就在我遺忘磅蛋糕多年後，有一天在朋友送的人氣喜餅禮盒裡，重新遇見了它。起初沒有什麼太大期待，只是隨手拿起想試試口味。不過那蛋糕的濕潤感、奶油香、令人懷念的蘭姆酒漬果乾，卻帶來了意外的驚喜。於是我開始會在我經常買蛋糕的店家，順便多帶一塊磅蛋糕，並嘗試不同口味組合；在學烘焙以後，我也買回了磅蛋糕食譜，自己學著製作。

美味始終如一

雖然比起外表精緻、夾餡豐富、層層疊疊的鮮奶油蛋糕，磅蛋糕的作法算是相對簡單輕鬆，但若想製作出跟店家一樣的美味蛋糕，不僅材料要講究，打發、混拌的過程也是需要重複練習。磅蛋糕的確其貌不揚，無法從外表就讓人驚豔，但它內蘊的豐厚，讓它始終能在蛋糕的世界裡占有其獨特地位，這也才是它真正的價值。我對磅蛋糕從此改觀。決定是否搬離台北的時候，我在心裡不停拉扯掙扎。眼前就是一塊美味的鮮奶油蛋糕，而我卻必須放下叉子轉身離去？我想起初至台北時的衝擊，想起當年我的匱乏與自卑，猶豫地擔心小子未來又得經歷我所經歷過的這一切。我可以在不那麼豐富多元的城市，將小子教養成一個心靈富足的孩子嗎？我無法不質問自己；但心靈內涵的豐富與否，一定需要仰賴城市的加成嗎？這是心裡另一個聲音。我終究無法解答心裡的疑問，但也只能做了當下最合適的決定，帶著這些疑問離開台北。

那天小子從我老家回來，開心跟我說阿嬤做的蛋糕好好吃。我想我阿母應該又是做了她拿手的，我從小吃慣的磅蛋糕吧。雖然心裡疑問依然未解，但回來以後，小子多了好多愛他疼他的大人，是不是離媽媽期待的心靈富足又稍微近了一些呢？至於其他方面，就讓媽媽更努力去補足一切吧！

咪豆栗醫師悄悄話

你是否也是，像後面有人追趕似的，拚命地往前跑呢？偶爾停下腳步，看看你所擁有的，和你所珍視的，而不是只看見自己的匱乏。大山大海很壯闊，丘陵小溪也自有它們的美麗。追趕你的，會不會只是你自己的影子呢？

鳳梨蔓越莓磅蛋糕

模具：18*9*6公分長型磅蛋糕模

材料：奶油100克、砂糖70克、低筋麵粉100克、泡打粉½小匙、蛋2顆、鳳梨果醬50克（瀝掉水分多的果漿，只餘鳳梨果粒）、蔓越莓乾50克、蘭姆酒適量

作法：

奶油放置室溫下軟化。泡打粉跟麵粉混合過篩。蛋打散。蔓越莓乾切成小塊。 烤箱預熱170 度。蛋糕內模鋪上一層烘焙紙防沾黏。 攪拌器開低速，將奶油打至泛白。再加入一半的砂糖，用高速打發奶油呈輕盈狀。加入剩下的砂糖，整體打至呈毛絮狀。 將蛋液一大匙、一大匙分次加入，每加入一次就用攪拌器打發。 分2－3次加入過篩的麵粉+ 泡打粉，用刮刀攪拌均勻。再加入鳳梨果粒及蔓越莓乾，攪拌均勻。 將完成的蛋糕麵糊倒入模內，入烤箱烘烤約45分鐘。在最後10鐘的時候，可以在蛋糕表面刷上蘭姆酒增添風味。烘烤完成後，用竹籤戳到正中間，確定沒有沾黏即表示已烤熟。 取出至散熱架放涼後，放入密封容器中保存。通常在常溫下可以存放1∼ 2天，若還沒吃完就移入冰箱。從冰箱取出直接吃，口感會偏硬（畢竟奶油量多），可以回溫一下再吃更好吃。

Tips

因為放了很甜的鳳梨果粒，所以有減糖量。只放蔓越莓乾的話，糖量應增至100克。

蛋液分次加入，才不會油水分離、打不發。不要為了省時減步驟哦！

相關書摘 ▶《療癒食光》：關東煮，雨夜裡的一鍋溫暖擁抱

書籍介紹

本文摘錄自《療癒食光：咪豆栗的日常茶飯事》，四塊玉文創出版

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作者：咪豆栗（Midori）

褪下醫師袍，從診間走進廚房，精神科醫師咪豆栗，用食譜代替處方箋；

給承受壓力的女孩，一塊甜滋滋的草莓蛋糕；

為堅強獨立的單親媽媽，做道外脆內軟的香煎鮭魚；

給在迷失自我的年輕人，來盤繽紛的野菜沙拉；

為勇敢前進的孩子，來碗暖心的海鮮粥；

替最親愛的家人，炒盤熱騰騰的米粉。

做一道料理送給過去的自己，也獻給蛻變後，全新的你！

用味道承載過去，在舌尖釋放情感與回憶；

以微笑與淚水調味，烹煮出生命的甜美，撫慰每一顆曾經受傷的心。

Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航