《我們的相愛時光》：描繪愛情終結最真摯的電影，只能用「華美」來形容
我們想讓你知道的是
《我們的相愛時光》是一則對於生命與藝術的洗禮，我只能用「華美」這字眼來形容觀賞這部電影對我心中的衝擊。主角是位陷入熱戀的電影系女學生，其實正是導演霍格自傳性質濃厚的作品，身為觀眾，我們都可以清晰地感受到霍格藉由這部電影面對以及處理自己內心的思緒與情感流動。
年輕的電影系學生Julie在派對上與一位男子Anthony邂逅，兩人發展的情愫，從起先的甜蜜，逐漸走向充滿懊悔的痛苦感情。
瓊安娜霍格（Joanna Hogg）執導的《我們的相愛時光》在開頭不久有一場戲，剛開始交往的Anthony（湯姆伯克Tom Burke 飾） 帶著Julie （安娜絲雲頓伯恩Honor Swinton Byrne 飾） 來到美術館觀賞尚-奧諾雷．福拉戈納爾（Jean-Honoré Fragonard）的一幅畫作《The Souvenir》（同時也是電影英文片名的由來），這幅畫中，一位年輕的女孩將愛人的名字刻在樹幹上，Julie與Anthony對於畫中女子當下究竟是何種情緒而無法達成共識，兩人對於畫作中人物情緒上的不同解讀，同時也會是觀眾們對於《我們的相愛時光》電影的觀點。
在我的想像中，每個觀眾會因為各自的人生經驗，而對《我們的相愛時光》有著不同情緒上的解讀，從2019年日舞影展以來，我已經重複觀賞《我們的相愛時光》不下十次，表面上很容易將這段愛情故事看待成一段充滿毒性的情侶關係。
確實，《我們的相愛時光》可能是我至今看過這類描繪愛情終結電影中，最真摯的一部作品，導演霍格從任何可能的角度切入我們觀眾的人生經驗、悄悄觸發我們的私人回憶，《我們的相愛時光》呈現的是我們彼此身為有七情六慾的人們，如何處理情緒、如何過濾記憶，以及如何在一連串好事與壞事發生之後，成為我們今日的不同樣貌。
《我們的相愛時光》是一則對於生命與藝術的洗禮，我只能用「華美」這字眼來形容觀賞這部電影對我心中的衝擊。電影設定在1980年代的倫敦，主角是位陷入熱戀的電影系女學生，其實正是導演霍格自傳性質濃厚的作品，無論當中參雜多少真實、多少自我想像填補的部分，身為觀眾，我們都可以清晰地感受到霍格藉由這部電影的拍攝與製作，似乎也在面對以及處理自己內心的思緒與情感流動。
Julie是一位出生貴族，不過她在作品提案時，當評審官詢問她為何不以個人經驗創作，她指出她希望能透過作品跳脫舒適圈，雖然過不久，她向她的母親 （蒂妲絲雲頓Tilda Swinton 飾，戲外也是絲雲頓伯恩真實的母親） 開口要錢。
在一場派對上，她與一位神秘、稍年長於她的男子Anthony搭上話，Anthony表示她在外交部上班，Anthony顯然對Julie有興趣，兩人討論起Julie的電影創作，Anthony時不時逗得Julie害羞地微笑，日後Anthony介紹並推薦她各式各樣的藝術與電影，還帶她去豪華的俱樂部用餐，兩人很快便發展感情並且同居。
對於Julie來說，這看似是一段毫無缺陷的情感關係，直到有一天她察覺到Anthony手臂上的瘀青，而接下來，更多匪夷所思的跡象開始顯現，Anthony開始跟她借錢，並且時不時外出，且外出的時間愈來愈長，終於有一天，Julie的一位友人問Julie為什麼要跟一位海洛因毒蟲交往。兩人的情感開始產生裂痕，但並未破碎，Julie仍舊深愛著Anthony，心甘情願地陪伴在他身旁，即便Anthony的行為舉止愈加怪誕。
霍格的前幾部作品《與我無關》、《再見家園》、《倫敦計畫》，人物基本上都是來自上流社會，充滿富麗堂皇的場景，她將鏡頭擺離角色 （你會發覺她的電影鮮少使用人物特寫鏡頭），觀眾必須從一定的距離觀看這群人物，在無聲無息之中遭遇各種情緒的壓抑與衝擊，我們因此被排擠在這群人物的情感狀態之外，很難真實感受到他們內心所受到的痛楚，即便如此，霍格的角色在情緒上，永遠充斥著脆弱與不安。
而《我們的相愛時光》比霍格的任何一部作品更能凸顯出這般創作氣質，很大一部分來自於絲雲頓伯恩詮釋的Julie，角色的情緒狀態完全源自於霍格的自我延伸，在霍格的鏡頭之下，觀眾幾乎可以摸得到她情緒的脆弱以及不安的痛，絲雲頓伯恩無可挑惕的演出，平衡了Julie的焦慮，她膠著於電影作品以及與Anthony的感情。
《我們的相愛時光》碰觸到我們對於愛人無怨無悔的投入，在茫茫人海之中好不容易找到了一位能與我們頻率共振之人，卻發現他其實並非如表面完美，那一瞬間在心靈上的幻滅。
與絲雲頓伯恩對戲的湯姆伯克，也藉由表演成就了霍格鏡頭下的角色，他的演出維繫著Anthony的神秘感，同時也毫不隱匿地讓觀眾看到他對於Julie充滿毒性的傷害。Anthony真心誠意地對待Julie，這是Julie過去從父母與師長身上從未體驗過的情感，但即便他真摯的寧聽，他卻又未從給予Julie可以揮灑的機會，他某方面上奪取了Julie創作的企圖，也掠奪、掌控了Julie的情緒，然而兩人的相處片段、兩人生命交錯的一刻，卻又是與生俱來、水火交融的時刻。
另一個值得注意的表演則是來自蒂妲絲雲頓，作為霍格的長期友人，她在銀幕上演出自己女兒的母親，呈現這段複雜的母女關係，在《我們的相愛時光》中，Julie不僅鮮少表達她對母親照護的感激，更無法對母親坦承Anthony毒癮的事實。
電影有一段，母女倆人在公寓中，等待Anthony的晚歸，母親送Julie上床睡覺，說她會為Julie等到Anthony回家，她靜靜地坐在床邊，點著一盞燈，充滿歉意地看著熟睡的Julie，她可以給予Julie任何經濟與物質上的支援，但此刻她卻無法將女兒從心碎的感情中拯救出來。
《我們的相愛時光》的敘事結構並非線性式的，有時兩人在鄉村的莊園，也有兩人一同去威尼斯的出遊。鄉村莊園是Julie父母居住的地方，在這裡她能暢所欲言、能不被Anthony壓抑著自己的情感；而威尼斯則是兩人情感關係開始從歡愉階段結束的時刻，兩人剛到威尼斯時，Julie便已飽受煎熬與壓力，當兩人盛裝打扮要前往歌劇院時，兩人步上階梯，並未相伴而行，而是Anthony走在前頭、Julie尾隨在後，顯現出這段情感之間不平等的關係。
然而在這些讓人心碎的橋段之間，霍格放入了情緒飽滿的激情與熱忱，《我們的相愛時光》視聽具象化地呈現出記憶的抽象模樣，充滿情感、心碎、憤怒、歡愉、親密，記憶在腦海中的運轉是片段、主觀的，綿密的夏日野餐、冷淡的盛會餐宴、痛苦的情感膠著，都將我們深深吸入霍格的回憶之中。
《我們的相愛時光》視覺意識流以外，令我特別留意的還有電影美術場景上的設計，呼應著故事在不同階段的憂愁感，Julie小公寓的成設，與Anthony初次現身穿著的深色西裝形成對比；公寓與威尼斯飯店的鏡像，猶如是霍格將自己人生反射在電影之中的狀態，唯有親身經歷與時間流動能夠體悟。
攝影師David Raedeker為《我們的相愛時光》塑造出一種柔和的霧面質感，就像是對於過往記憶所蒙上的那層朦朧面紗，記憶始終無法再度清晰可見的深刻映像。《我們的相愛時光》就像是一位畫家在數十年前於畫作上以鉛筆打好了畫作的草稿，在數十年後嘗試用顏料與畫筆繪製出當初腦海中的作品模樣，而中間這段時間所添增的種種，多少也一同被繪入了畫作之中。
這段作畫過程就像是拍攝《我們的相愛時光》的霍格，聽起來就如一趟精緻深入的心靈旅程，不過這不是任何創作者都能夠擁有的能量與省思，成為真正的自己永遠是人生中最困難的事，有些人甚至終其一生都無法成為自己的真實模樣。
觀賞《我們的相愛時光》的過程，你能感受到霍格腦海中每一腦細胞與神經都在運作，這是一段藝術家學習如何將自我痛楚轉化為作品的過程，極具私密性。身處80年代的霍格絕不可能預知到，當時她心中無止盡的折磨與痛楚，竟然會在今日成為如此美麗的獻禮，她將這些幾乎要被封塵的回憶細膩地拆封，溫柔地梳理並照護這些往事。
身為接收者的觀眾，我們或許永遠不會知道這段往事的真實成分有多少，Anthony是一位真實存在的人物？還是是數位舊情人的意識共合體？無論如何，霍格讓《我們的相愛時光》結束在一顆完美無缺的鏡頭，將她心目中的痛苦轉化成美麗的時刻，我們不知道腦海是如何運作的，於是霍格將其製作成電影，霍格已經預告她將會製作《我們的相愛時光》的續篇故事，由絲雲頓伯恩與羅伯派汀森（Robert Pattinson）共同主演，這將會是我們作為觀眾的下一份大禮。
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