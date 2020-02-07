《我們的相愛時光》：描繪愛情終結最真摯的電影，只能用「華美」來形容

年輕的電影系學生Julie在派對上與一位男子Anthony邂逅，兩人發展的情愫，從起先的甜蜜，逐漸走向充滿懊悔的痛苦感情。

瓊安娜霍格（Joanna Hogg）執導的《我們的相愛時光》在開頭不久有一場戲，剛開始交往的Anthony（湯姆伯克Tom Burke 飾） 帶著Julie （安娜絲雲頓伯恩Honor Swinton Byrne 飾） 來到美術館觀賞尚-奧諾雷．福拉戈納爾（Jean-Honoré Fragonard）的一幅畫作《The Souvenir》（同時也是電影英文片名的由來），這幅畫中，一位年輕的女孩將愛人的名字刻在樹幹上，Julie與Anthony對於畫中女子當下究竟是何種情緒而無法達成共識，兩人對於畫作中人物情緒上的不同解讀，同時也會是觀眾們對於《我們的相愛時光》電影的觀點。

在我的想像中，每個觀眾會因為各自的人生經驗，而對《我們的相愛時光》有著不同情緒上的解讀，從2019年日舞影展以來，我已經重複觀賞《我們的相愛時光》不下十次，表面上很容易將這段愛情故事看待成一段充滿毒性的情侶關係。

確實，《我們的相愛時光》可能是我至今看過這類描繪愛情終結電影中，最真摯的一部作品，導演霍格從任何可能的角度切入我們觀眾的人生經驗、悄悄觸發我們的私人回憶，《我們的相愛時光》呈現的是我們彼此身為有七情六慾的人們，如何處理情緒、如何過濾記憶，以及如何在一連串好事與壞事發生之後，成為我們今日的不同樣貌。

《我們的相愛時光》是一則對於生命與藝術的洗禮，我只能用「華美」這字眼來形容觀賞這部電影對我心中的衝擊。電影設定在1980年代的倫敦，主角是位陷入熱戀的電影系女學生，其實正是導演霍格自傳性質濃厚的作品，無論當中參雜多少真實、多少自我想像填補的部分，身為觀眾，我們都可以清晰地感受到霍格藉由這部電影的拍攝與製作，似乎也在面對以及處理自己內心的思緒與情感流動。

Photo Credit: IMDb

Julie是一位出生貴族，不過她在作品提案時，當評審官詢問她為何不以個人經驗創作，她指出她希望能透過作品跳脫舒適圈，雖然過不久，她向她的母親 （蒂妲絲雲頓Tilda Swinton 飾，戲外也是絲雲頓伯恩真實的母親） 開口要錢。

在一場派對上，她與一位神秘、稍年長於她的男子Anthony搭上話，Anthony表示她在外交部上班，Anthony顯然對Julie有興趣，兩人討論起Julie的電影創作，Anthony時不時逗得Julie害羞地微笑，日後Anthony介紹並推薦她各式各樣的藝術與電影，還帶她去豪華的俱樂部用餐，兩人很快便發展感情並且同居。

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對於Julie來說，這看似是一段毫無缺陷的情感關係，直到有一天她察覺到Anthony手臂上的瘀青，而接下來，更多匪夷所思的跡象開始顯現，Anthony開始跟她借錢，並且時不時外出，且外出的時間愈來愈長，終於有一天，Julie的一位友人問Julie為什麼要跟一位海洛因毒蟲交往。兩人的情感開始產生裂痕，但並未破碎，Julie仍舊深愛著Anthony，心甘情願地陪伴在他身旁，即便Anthony的行為舉止愈加怪誕。

霍格的前幾部作品《與我無關》、《再見家園》、《倫敦計畫》，人物基本上都是來自上流社會，充滿富麗堂皇的場景，她將鏡頭擺離角色 （你會發覺她的電影鮮少使用人物特寫鏡頭），觀眾必須從一定的距離觀看這群人物，在無聲無息之中遭遇各種情緒的壓抑與衝擊，我們因此被排擠在這群人物的情感狀態之外，很難真實感受到他們內心所受到的痛楚，即便如此，霍格的角色在情緒上，永遠充斥著脆弱與不安。

而《我們的相愛時光》比霍格的任何一部作品更能凸顯出這般創作氣質，很大一部分來自於絲雲頓伯恩詮釋的Julie，角色的情緒狀態完全源自於霍格的自我延伸，在霍格的鏡頭之下，觀眾幾乎可以摸得到她情緒的脆弱以及不安的痛，絲雲頓伯恩無可挑惕的演出，平衡了Julie的焦慮，她膠著於電影作品以及與Anthony的感情。

《我們的相愛時光》碰觸到我們對於愛人無怨無悔的投入，在茫茫人海之中好不容易找到了一位能與我們頻率共振之人，卻發現他其實並非如表面完美，那一瞬間在心靈上的幻滅。

與絲雲頓伯恩對戲的湯姆伯克，也藉由表演成就了霍格鏡頭下的角色，他的演出維繫著Anthony的神秘感，同時也毫不隱匿地讓觀眾看到他對於Julie充滿毒性的傷害。Anthony真心誠意地對待Julie，這是Julie過去從父母與師長身上從未體驗過的情感，但即便他真摯的寧聽，他卻又未從給予Julie可以揮灑的機會，他某方面上奪取了Julie創作的企圖，也掠奪、掌控了Julie的情緒，然而兩人的相處片段、兩人生命交錯的一刻，卻又是與生俱來、水火交融的時刻。

另一個值得注意的表演則是來自蒂妲絲雲頓，作為霍格的長期友人，她在銀幕上演出自己女兒的母親，呈現這段複雜的母女關係，在《我們的相愛時光》中，Julie不僅鮮少表達她對母親照護的感激，更無法對母親坦承Anthony毒癮的事實。

電影有一段，母女倆人在公寓中，等待Anthony的晚歸，母親送Julie上床睡覺，說她會為Julie等到Anthony回家，她靜靜地坐在床邊，點著一盞燈，充滿歉意地看著熟睡的Julie，她可以給予Julie任何經濟與物質上的支援，但此刻她卻無法將女兒從心碎的感情中拯救出來。

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《我們的相愛時光》的敘事結構並非線性式的，有時兩人在鄉村的莊園，也有兩人一同去威尼斯的出遊。鄉村莊園是Julie父母居住的地方，在這裡她能暢所欲言、能不被Anthony壓抑著自己的情感；而威尼斯則是兩人情感關係開始從歡愉階段結束的時刻，兩人剛到威尼斯時，Julie便已飽受煎熬與壓力，當兩人盛裝打扮要前往歌劇院時，兩人步上階梯，並未相伴而行，而是Anthony走在前頭、Julie尾隨在後，顯現出這段情感之間不平等的關係。

然而在這些讓人心碎的橋段之間，霍格放入了情緒飽滿的激情與熱忱，《我們的相愛時光》視聽具象化地呈現出記憶的抽象模樣，充滿情感、心碎、憤怒、歡愉、親密，記憶在腦海中的運轉是片段、主觀的，綿密的夏日野餐、冷淡的盛會餐宴、痛苦的情感膠著，都將我們深深吸入霍格的回憶之中。

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《我們的相愛時光》視覺意識流以外，令我特別留意的還有電影美術場景上的設計，呼應著故事在不同階段的憂愁感，Julie小公寓的成設，與Anthony初次現身穿著的深色西裝形成對比；公寓與威尼斯飯店的鏡像，猶如是霍格將自己人生反射在電影之中的狀態，唯有親身經歷與時間流動能夠體悟。

攝影師David Raedeker為《我們的相愛時光》塑造出一種柔和的霧面質感，就像是對於過往記憶所蒙上的那層朦朧面紗，記憶始終無法再度清晰可見的深刻映像。《我們的相愛時光》就像是一位畫家在數十年前於畫作上以鉛筆打好了畫作的草稿，在數十年後嘗試用顏料與畫筆繪製出當初腦海中的作品模樣，而中間這段時間所添增的種種，多少也一同被繪入了畫作之中。

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這段作畫過程就像是拍攝《我們的相愛時光》的霍格，聽起來就如一趟精緻深入的心靈旅程，不過這不是任何創作者都能夠擁有的能量與省思，成為真正的自己永遠是人生中最困難的事，有些人甚至終其一生都無法成為自己的真實模樣。

觀賞《我們的相愛時光》的過程，你能感受到霍格腦海中每一腦細胞與神經都在運作，這是一段藝術家學習如何將自我痛楚轉化為作品的過程，極具私密性。身處80年代的霍格絕不可能預知到，當時她心中無止盡的折磨與痛楚，竟然會在今日成為如此美麗的獻禮，她將這些幾乎要被封塵的回憶細膩地拆封，溫柔地梳理並照護這些往事。

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身為接收者的觀眾，我們或許永遠不會知道這段往事的真實成分有多少，Anthony是一位真實存在的人物？還是是數位舊情人的意識共合體？無論如何，霍格讓《我們的相愛時光》結束在一顆完美無缺的鏡頭，將她心目中的痛苦轉化成美麗的時刻，我們不知道腦海是如何運作的，於是霍格將其製作成電影，霍格已經預告她將會製作《我們的相愛時光》的續篇故事，由絲雲頓伯恩與羅伯派汀森（Robert Pattinson）共同主演，這將會是我們作為觀眾的下一份大禮。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航