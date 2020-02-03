《成為更好的你》：美國最傑出的民權領袖如何帶領「不完美的人」，形成一股改變的力量？

文：大衛．布魯克斯（David Brooks）

尊嚴

在「統御成效」廣播節目播出時，美國最傑出的民權領袖是菲利普．藍道夫（A. Philip Randolph），他是非裔美國人的領袖，組織並號召民眾遊行，他會見總統，而民權運動的形成，也得助於他的名聲與道德權威。

藍道夫出生於一八九九年，靠近佛羅里達州傑克遜維爾。他父親是非洲衛理公會教會（African Methodist Episcopal Church）的牧師，由於教會薪水很少，父親絕大部分的收入是來自於當裁縫師與屠夫，他母親也幫人做裁縫以貼補家用。

藍道夫並不是一個虔誠的人，他回憶道：「我父親講道的內容中有種族意識。他會提到教徒的社會條件，經常提醒他們衛理公會是美國第一個激進的黑人組織。」老藍道夫也會帶兩個兒子出席黑人所主持的政治會議。他還帶他們認識成功的黑人，並一再講述歷史上的黑人典範：美國獨立戰爭烈士阿塔克斯（Crispus Attucks）、號召同胞起義的特恩納（Nat Turner）、主張廢奴的首位美國外交使節道格拉斯（Frederick Douglass）。

藍道夫一家人生活窮困，但居家環境卻一塵不染。他們遵循著老派的教養、規矩與禮節。藍道夫的雙親咬字清晰，說話鏗鏘有節，他們教兒子要把每個字的每個音節都說得很清楚，於是藍道夫的一生中，說話都像是一場漫長莊嚴的遊行。

面對種族歧視的屈辱，他們仍以德修身、深富教養，這與他們的物質處境成了強烈對比。根據傳記作家安德森（Jervis Anderson）所描述，老藍道夫是位「非常簡單、自力更生的紳士，他遵從禮貌、謙遜與正派的價值觀，宗教與社會服務對他影響甚深，而且他活出了生命的尊嚴。」

藍道夫在學校受教於兩位白人女士，她們從新英格蘭到南方來教育弱勢的黑人孩童，藍道夫曾說她們是「史上最好的兩位老師」。慧特妮（Lillie Whitney）教藍道夫拉丁文及數學，內芙（Mary Neff）教他文學與戲劇。高大健碩的藍道夫很會打棒球，但他熱愛莎士比亞與戲劇，並發展出長久的興趣。在他妻子生命的最後十年，由於行動不便，只能坐在輪椅上，藍道夫每天都會為她朗讀莎士比亞。

絕大多數人都是環境的產物，然而，藍道夫的雙親、老師與他本人，都創造出能超越周遭的道德環境，他們的為人處世，總是比所在的世界更好、更正式、也更有尊嚴些。終其一生，藍道夫的體態總是挺直合宜，德樂姆斯（C. L. Dellums）是藍道夫的同事，也是勞工領袖，他記得「藍道夫學到要站如松、坐如鐘。你幾乎不曾看他身體歪斜的靠在椅背上。無論是多麼愜意的場合，藍道夫都坐得直挺挺的，彷彿背上黏了塊板子。」

他的聲音溫柔低沉且平靜，眾人形容他的口音介於波士頓上層階級與西印度之間，言談間充滿《聖經》警句，還會使用如「惠賜」及「確乎」之類的古文。

他克己自制，以避免過於鬆懈，或陷入道德上的懶惰，無論是小如個人品性的細節，或是大如拒絕誘惑的舉動。他在旅行途中，常有女人主動對他投懷送抱，但他總是婉言相拒，令他的屬下不敢置信。「我不相信有男人像他這樣，遇過那麼多女人請求他、追求他，」德樂姆斯對一位傳記作家這麼回憶道，「她們試過各種方法，只差沒強逼他就範。我跟韋柏斯特兩個私底下開玩笑說，我們只要跟在老大後面撿芝麻粒就夠了。而且她們都是絕世美女……每次不得不離開時，總是令人沮喪。我見過那些女人使盡各種絕招，懇求他一起上樓，去她們的旅館房間，喝杯睡前酒或做點什麼都好。他都只回答：『抱歉，我累了，今天已經很辛苦了，我們最好休息了。』有時候我會對他說：『老大，真的嗎？你在開玩笑嗎？』」

他不相信自我暴露有何好處。除了他寫的文章之外（他的文字可能會有些強硬偏激），他很少批評別人。他的禮貌總讓人感覺很難看清他，即使是他最親近的同事魯斯丁（Bayard Rustin）也總是稱呼他「藍道夫先生」。他對金錢沒興趣，也認為個人奢侈品會讓道德淪喪。即使當他年紀大了，成為全球知名人物，他還是每天都從辦公室搭公車回家。有一天他在住家的走廊遭人搶劫，搶匪在他身上只搜出一點二五美元，沒有手錶，也沒有珠寶之類的物品。當有些捐助者想為他募款，以提升他的生活水平時，他拒絕了。他說：「我相信你們知道我沒有錢，而且，我也不期待賺更多錢。總之，我不會想要發起一個為我及我家人募款的活動。有些人就是很窮，這就是我的命，我一點也不感到遺憾。」

他的清廉、他的寡言拘謹以及最重要的，他的尊嚴，這些特質都意味著沒有人能屈辱他。他的反應跟內在狀態都由自己決定，無論是面臨種族歧視，或者身邊人對他的阿諛諂媚，都影響不了他。藍道夫的重要性在於，他建立起身為民權領袖的風範，他散發出自我主宰的氣質，與喬治．馬歇爾一樣，在其身後留下無數對他尊敬仰慕的人。

「從沒見過藍道夫的人很難相信，他必定是本世紀美國歷史上最偉大的人，」專欄作家肯普頓（Murray Kempton）寫道，「但要認識他的人不這樣想，那是難上加難。」

公共精神

藍道夫生命中最大的挑戰在於：如何帶領不完美的人，組織他們，以形成一股改變的力量？如何大權在握，卻不被權力腐化？即使投身二○世紀最崇高的事業——民權運動，像藍道夫這樣的領袖，還是對自己充滿了懷疑。他們感到自己必須提防懶散鬆懈、留心自己的罪愆，也感到即使自己是在對抗不公不義，也有可能做出恐怖的錯事。

《出埃及記》之所以會令眾民權運動領導者念茲在茲，是有原因的。《出埃及記》中的以色列人不團結、短視、任性。帶領他們的人是摩西，他懦弱、被動、暴躁，也不認為自己適任。摩西領導眾人時遇到的無解難題，同樣也是民權運動者必須處理的：如何協調熱情與耐心、擁有權力與分享權力、明確的意向與自我懷疑？

他們的解答是某種「公共精神」。時至今日，我們說「熱心於公共事務」，是指某人會蒐集請願書，發動抗議遊行，為公眾利益發聲。但是在早期的年代，卻是指某人願意收斂自己的熱情，節制自己的意見，以達更大的共識，聚集更多立場分歧的人。我們認為公共精神是有自我的主張，但在過去，它卻是某種形式的自我統御與自我控制。沉默謹慎、有時還有點冷淡的喬治．華盛頓是這類公共精神的表率，藍道夫也是。他結合了政治上的激進主義與個人的傳統主義。

有時候，他的顧問們會受夠了他一貫保持的禮貌。「我認為他任由禮貌礙事，」魯斯丁對肯普頓說，「一旦我提出抱怨，他就會這麼回答：『貝雅德，我們必須以禮對待每一個人。現在，是我們學習禮貌的時刻。等戰爭一結束，當我們得勝之後，我們會需要禮貌的。我們必須表現出風度。』」

文雅的激進

一九一一年四月，紐約史上傷亡最慘重的工業災難——「三角女裝襯衫成衣廠」發生大火。一個月之後，藍道夫從佛羅里達州搬到了紐約哈林區，他的事業自此展開。他活躍在戲劇團體之間，憑他的談吐與長相，極有可能成為莎劇演員，但他的雙親打消了他的這個想法。他曾短暫的就讀於城市大學，他在那裡大量閱讀馬克思的著作。他幫忙出版了一系列與種族議題有關的刊物，把馬克思主義帶入黑人社群中。在某篇社論中，他稱蘇聯革命是「二十世紀最偉大的成就」。他反對美國參加第一次世界大戰，認為戰爭只為軍火製造商及其他工業的利益服務。他也反對嘉維（Marcus Garvey）的「重回非洲」（Back-to-Africa）運動。在這場對峙之中，敵陣有人匿名寄了一個盒子給藍道夫，裡面裝有一封恐嚇信，以及一隻斷掌。

在他因觸犯「反對煽動性言論法」而遭到逮捕的同時，他的個人生活變得更加中產階級且正經。藍道夫娶了一位出身於哈林區顯赫家族的優雅女士。每逢星期天，他們很喜歡參加每週一次的午後散步活動。大家會穿上最好的衣服― 打上綁腿、拄著枴杖、在鈕扣眼上插花、套上鞋套、戴上時髦的帽子，在藍諾斯大道（Lenox Avenue）或第一三五街上漫步，一路上與鄰居互相問候寒暄。

一九二○年代早期，藍道夫開始進入勞工組織。他協助成立六個小型工會，組織服務生、女侍及其他不滿的團體。一九二五年六月，幾名普曼（Pullman）公司的員工來找他，他們希望找到一位具有領袖魅力、受過教育的領導人，來為他們成立工會。普曼公司提供奢華的鐵路臥鋪車廂，出租給鐵路公司。車廂裡會有一整隊穿制服的黑人服務顧客，把鞋擦亮、換床單、送食物等。美國南北戰爭結束後，創辦人普曼（George Pullman）雇用了之前的黑奴來做這些工作，他相信這些黑奴會是溫順的工人。這些服務人員從一九○九年起就曾試圖組織工會，卻總是受到公司阻撓。

藍道夫接下這項挑戰，在接下來的十二年裡，他試圖為這些服務人員成立一個工會，並贏得公司的認可。他走遍全國各地，試圖說服服務人員加入工會。在當時，只要與工會有關的一絲風吹草動，就會使人賠上工作，甚至遭到毆打。藍道夫打動人的關鍵就是他的態度。有名工會成員回憶：「他抓得住人心，你感覺得到自己並不想疏遠他。他對你就像是師父帶徒弟。你那時候或許不知道，但等你回到家，一想到他說的話，就只想追隨他。就是這樣。」

這份工作進展緩慢，但是接下來四年，工會成員成長到接近七千人。藍道夫發現這些人不喜歡他批評公司，他們對公司仍懷抱著忠誠。他們並不像藍道夫對資本主義有所批判，所以他改變戰術，將這定位成「為尊嚴而戰」。藍道夫也決定拒絕同情他們的白人的捐款。這將會是一場由黑人動員組織、靠自己的力量贏得的勝利。

不久之後，經濟大蕭條，公司奮起反擊，威脅甚至開除任何投票罷工的人。到了一九三二年，工會成員減少到七百七十一人，九個城市的辦公室都關閉了。藍道夫及其他總部工作人員也因為付不出房租被趕了出去。藍道夫原本的薪水是週薪十美元，如今一毛也沒有。他一向衣冠楚楚，如今卻衣衫襤褸。從肯薩斯市到傑克遜維爾，工會的活躍分子都遭人毒打。一九三○年，奧克蘭一名叫摩爾老爹（Dad Moore）的忠誠分子在臨死前的一個月寫了一封充滿決心的信：

我背靠著牆，但是除非我死，否則我不會再後退。我不是為了自己而奮鬥，我是為了那一萬兩千名服務生跟女僕……即使挨餓受凍，我也不會改變心意，只為了等待我們得勝的那一天來臨。告訴你那區的人，他們應該追隨藍道夫先生，就像他們信仰耶穌基督一般。

書籍介紹

本文摘錄自《成為更好的你》，天下文化出版

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作者：大衛．布魯克斯（David Brooks）

譯者：廖建容、郭貞伶

（原書名《品格：履歷表與追悼文的抉擇》）

你的一生是為了履歷表的成就，還是為了追悼文中的讚美而活？

追求成功之際，你要如何回應內心抉擇，無愧人生？

終其一生，我們都被要求同時具備兩種自我，

學會在這兩種對抗中自處、修練高尚品格，是每個人的生命必修課題。

你應該為哪個奮鬥——履歷表與追悼文？

成為更好的你，就從展開自我對抗的那一刻起。

我們多半都知道如何追求職場成就，卻不十分明瞭如何健全自己的人格。而這個世界也多半鼓勵人發展較有企圖心、外顯在履歷表的那一面，忽略了內心深處追求平靜、貢獻世界的渴望。

而人的一生，就在這兩種矛盾中互相拉扯；如何在兩種相互對抗的張力中雍容自處，成為人生的必修課題。

《紐約時報》專欄作家大衛．布魯克斯以犀利新穎的論述和TED高人氣演講撼動全世界。他在TED著名演說「你應該為哪個奮鬥——履歷表與追悼文？」讓我們重新思索，那個渴望成功、亟欲征服世界的自我，以及另一個以愛為先、以包容和寬恕為主軸的自我，該如何達到平衡？傾盡全力想征服世界的同時，如何回應內心深處良善的召喚？

馬歇爾將軍戰功彪炳、舉世聞名，仍能保持虛懷若谷；戰勝自我弱點的艾森豪總統、服膺召喚的作家喬治．艾略特，以及走過蔭谷找回救贖、將生命全然投入服務眾人的社會運動家，他們都以謙卑的內在力量找回更好的自己，並逐步影響了世界。

在這個以我為先、注重個人利益的時代，我們不該只為了享樂而活。每個人都要努力戰勝自我，找到人生的真義，成為更好的人。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航