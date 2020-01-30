一罩難求？各地政府怎樣做

有比較就有傷害，當全球瘋搶口罩的時候，香港政府繼續與民為敵。

新加坡：衞生部長親自到倉庫檢查口罩存貨，並大派定心丸，指政府會與零售商合作管制口罩價格，防止囤貨；兩日後政府宣布，會在2月1日起向全國130萬個家庭免費派發4個口罩，又警告零售商勿抬高口罩價格[註1]。

澳門：1月22日出現首宗確診病例後，同日衛生局已採購2000萬個口罩，供當地市民每人每十日購買10個，確保供應充足，同時在網上實時公開藥房口罩存貨數量。政府又強調，雖然口罩大多數來自內地，但沒有來自湖北[註2]。

台灣：1月24日起暫停醫療外科口罩與N95出口一個月，以確保台灣有足夠供應。當局強調每日與四大超商確認口罩存量，密切掌握口罩製造廠商生產及市場通路銷售情況[註3]。

香港：市民「自生自滅」，政府未交代市面口罩數目，無實質措施保障口罩供應。結果有商戶囤貨抬價，政府不斷就假消息澄清，斥人散播謠言。其實，政府派罩就不會有謠言，但就是要港人死。

這一切都是無能政府的責任，一個政府連防疫等基本措施都做不好，難道還要妄想她會回應「五大訴求」等政治問題嗎？

所以筆者不厭其煩地重申：「沒有主權，何來防疫？」這個道理。若港人無法當家作主，就無法保護自己，人民權利就繼續被蠶食。

新聞來源：

相關文章：

本文獲授權轉載，原文請看作者Facebook。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Kayue