其實你不一定要戴口罩：武漢肺炎讓全台陷「口罩之亂」，6個QA看怎麼選、如何用

文字：黃筱歡｜插圖：黃彥翔

今（30）日是開工日，因應武漢肺炎延燒，路上幾乎是「人口一罩」，也有不少外國遊客來台買口罩，讓口罩一夕之間成為稀有物資，各地都傳出超商、藥妝店都買不到的困境。

全台都在瘋搶口罩，不過究竟哪些口罩才有用、一副口罩的配戴壽命又有多長？更重要的是，路上那些戴口罩的人，真的戴對了嗎？《關鍵評論網》整理了6個問題，用圖表幫助你輕鬆了解。

Q1：口罩百百種，哪種才能防治新型冠狀病毒？

Q2：瘋搶口罩，但你真的戴對了嗎？

Q3：一個口罩能用多久？

一般外科口罩依材質有不同的使用期限，和莘醫院感染科的資訊顯示，口罩依不同材質，有不同的使用期限（4 - 8小時不等）。

一般建議有下列其中之一情況時，必需立即更換新的口罩：

口罩有破損或毀壞時 有血漬或唾液等分泌物沾到口罩上時 曾使用於隔離病房或病患接觸時 口罩與臉無法密合時 感覺呼吸況困難時

專家呼籲，千萬別為省錢而重複使用口罩，也不可在口罩內墊衛生紙或紗布，這會妨礙口罩的密合度，反而失去防疫效果。

Q4：當口罩不夠用時，請把口罩留給這些人

在許多西方國家，口罩是給生病的人戴，以免病毒擴散，沒生病的人是不用戴口罩的。不過在台灣，為了防疫，幾乎人口一罩，造成許多人想買買不到的缺乏。

為此，中央流行疫情指揮中心、副總統陳建仁都在臉書上呼籲，並不是所有的人都需要戴口罩，應把口罩留給最需要的3種人：

中央流行疫情指揮中心表示，在空曠空間戴口罩並非必要，目前看公司的規定，中央並無統一的規定。原則還是生病的人一定要戴口罩，預防措施。

Q5：不小心買太多口罩，可以在蝦皮上賣嗎？

另外，為了避免不肖業者賺「國難財」惡意哄抬口罩價格，公平交易委員會警告，如果業者聯合調漲口罩價格，會依《公平交易法》最高開罰新台幣5000萬元罰鍰，若限期未改善，更可處3年以下有期徒刑、拘役，或新台幣1億元以下罰金。

行政院長蘇貞昌也表示，若在市面上看到有人在哄抬口罩價格，請打消費者服務專線1950檢舉，讓消保官立刻處理。

而旅客若要攜帶口罩出境，以5盒為限（每盒50片），未來每週會定期召開會議，視疫情發展及國內口罩產能情形，滾動檢討合理自用數量。

Q6：買不到口罩怎麼辦？

開工後多數口罩廠商恢復生產，行政院今日宣布，即日起全國每日口罩產量提升至420萬片，目標未來提升到600萬片。

同時為解決民眾買不到口罩的窘境，政府每日也向業者徵買400萬片口罩，由指揮中心分配，提供民生需求（每天約釋出260萬片）及醫療或公務防疫及儲備需求（每天約140萬片），民眾可向超商、藥妝、藥局、醫材等通路購買。

不過由於過年期間有民眾一次購買非常大量的口罩，導致口罩供不應求，指揮中心也對口罩進行全面調控，將延續每人一次限買1至3片，保證需要的人都能買到，暫定延續至2月15日止。

其實比起戴口罩，勤洗手也同樣重要。醫生提醒，拿食物、挖鼻孔、揉眼睛前後，以及打噴嚏或者咳嗽後，需要立即以肥皂和清水洗手，以免把手上的口沫污染到其他地方。在外（尤其是醫院）按電梯、接觸過手扶梯、樓梯的扶手、門把後，也都要洗手。

如果在外不方便洗手，也可以使用酒精濃度75％以上的乾洗手，務必要充分搓揉至少30秒。不過萬一手上已經有髒汙，或沾染到血液和口水，還是必須先以濕紙巾擦拭乾淨，再以乾洗手液消毒。

武漢肺炎人人聞之色變，但與其恐慌大量囤購，正確防疫，才能讓我們一起守住健康的台灣。

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核稿編輯：羊正鈺