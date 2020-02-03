《鬼推磨：中國魔幻三十年》：習近平「大國崛起」的野心，已然羈絆於港台疆藏四邊陲

文：蘇曉康

港台疆藏縱論

習近平急不可耐「大國崛起」，「走向海洋」在南海造島，被海牙法庭裁決敗訴。中國新的「海洋戰略」，背後是「政權保衛戰」，因為「太子黨」出師不利，網路上驚見公開信促習近平下台，列數其「集權而造成的前所未有危機」、「大搞個人崇拜，令文革回潮，知識分子寒心」、「港台政策進退失據，一國兩制受阻」、 「盲目出手刺激周遭國際環境，縱容北韓核試，導致美國成功重返亞洲」……。

二○一四年春，台北驚見「太陽花學運」飆起，突襲占領立法院，抵制馬英九與北京簽署服貿協定，成為世界亮眼新聞。台北坊間流傳一份「大陸投資台灣海報」，稱五萬人民幣即可移居台灣，享受健康保險、十二年義務教育、生子女獲台灣籍等優惠，民間譁然，兩岸衝突一瞬間從制度差異，遞進到生存空間、資源分享、經濟分餅等實質領域，也將統獨的本質涵義昭然若揭。

內地中央集權，腐敗、枉法、顢頇，幾成糜爛，殃及邊陲是遲早的，本來香港「回歸祖國」，如陷地獄，再起學生「雨傘革命」，北京氣急敗壞宣稱「大陸決定台灣前途」，又頒《香港白皮書》，卻已難掩「大一統」之破局，內外交困。今天我們看到，北京對鞭長莫及的台灣極盡訕笑，對有所忌憚的香港百般忍耐；但在其完全控制下的新疆，維族反抗已暴力化，而西藏則發生超過百人自焚慘劇。 所有這些，其實還是憲政危機——北京這個中心已經「禮崩樂壞」，喪失了處理中心與邊陲的正當有效的一個法度。

到此四邊陲的脈絡，人們並不清晰。香港的今日，恰是拉薩的昨天，脈絡一目了然。最早起來抵抗這個「大一統」的是藏人，由僧尼帶領的和平示威遊行，從一九八七年起勃發，至今已有三千五百餘人被捕關押；更突出的事件，是一九八九年三月的拉薩「鎮暴」，甚至在北京「六四」屠殺之前。那時，香港尚在「擺脫英國殖民回歸祖國」的興奮之中，台灣因政黨輪替而本土意識剛剛成為主流話語，而新疆的主體性尚未覺醒。二十五年下來，邊陲烽火連天，中共對疆藏兩外族已不圖安撫，只憑武力血腥靖邊。

九七後中共對香港悄然實行的「蠶食」政策，恰是在新疆、西藏推行了半個世紀之久，而獲得成功經驗，再拿到香港來做的。所以香港人是從新疆、西藏的今天，看到了他們的明天。來自香港的台灣學者梁文韜，解構北京的「港台策略變異」：每天有一百五十個中國人可到香港定居，但不是旅遊，審批權是在中國手裡；在香港住七年，就可以正式拿到香港身分證，故香港的人口結構一直被改變，這也是為什麼梁振英做得再爛，都還有基本的三成左右的人支持他；香港的自由行，已經把香港淹死了。這是他歸納的第一點，以「人流」（移民）、「錢流」（控制金融）淹沒香港；第二點是「消滅邊界」，將香港、澳門、珠海和深圳，捆綁成「珠三角經濟整合體」，串成一日生活圈，只要兩個小時就可往來，即把港、澳「中國內地化」。

那麼台灣呢？又是從香港的今天，看到他們的明天。正因為香港的淪陷，垂範成惡例，才激出台灣抵制服貿協議的「太陽花」學運——他們擔心的也是兩點：移民和金錢。台灣爆發的頂新集團黑心油事件，電視上名嘴們都在說一個新詞「紅頂商人」，指這二十幾年在大陸上發了橫財的台商，如頂新魏家、旺旺中時之流，正是馬英九所稱道的「鮭魚返鄉」變「吃人鯊魚」，其實是把在大陸上橫行了二十年的「權貴」勢力引入台灣，通吃兩岸三地，令港台的升斗小民們，霎時跌入大陸上億萬貧民一般的境地。這才是「中國崛起」的本質；而且中國不僅不會「分裂」，它得勢了就要開疆闢土，即一種專制的對外擴張。

誰都知道，在香港搞「一國兩制」試驗田，是做給台灣看的。可是二○○四年國民黨競選輪替失利，敗選的連戰第二年就去大陸拜見胡錦濤，令北京看到，以金錢和族群矛盾，即收買權貴、扶植國民黨（外省人），來牽制台灣的獨立傾向，可以取代「一國兩制」的功能；演變到今日，就是一句話：「人民幣跨海，金融系統接通，買下台灣。」同樣，國民黨也意識到，唯有借助中共的龐大經濟實力，才能維繫它在台灣的執政。二○一四年連戰的兒子連勝文競選台北市長，就可以倒推出來這個轉換，它早就在二○○五年啟動。所以台北選市長和二○一六年的大選，台灣選民其實是在跟北京打選戰。

事實上，港台在中共的棋局裡，一直互為因果。無須對台灣做「一國兩制」的示範，便令其對香港的政策可以背棄、胡來、強硬。這才是《香港白皮書》的政治背景，北京可以說出這麼霸道的話：「香港特別行政區的高度自治權不是固有的——中央授予多少權力，香港特別行政區就享有多少權力，不存在『剩餘權力』。」台灣人怎能讀不出它的話外音？

二○一四年晚秋裡，我跑華盛頓去開一個西藏圓桌會議，我說中共拒絕同達賴喇嘛談判，令「中間道路」無功，藏人絕望，是百人自焚的根源；藏人菁英中也出現聲音，質疑「中間道路」和達蘭薩拉流亡政府的功效，甚至反感跟海外漢人的民間溝通；國際社會迫於經濟利益而跟中共妥協，也多少封殺尊者，其效果是分離了他的「國際道義領袖」與「西藏精神領袖」的雙重角色。在中共「拖到達賴身後」的既定政策下，「中間道路」幾乎是一盤死棋。

與會者皆不贊同我的看法，指出「中間道路」是政治智慧，也是別無選擇。我覺得大家其實對話不了，而是各說各話。贊成「中間道路」，這樣的話我們說得還少嗎？近年來達賴喇嘛致力爭取漢人同情和支持西藏的文明命運，也是極高明的決策，但是普通漢人完全無權決定中國的政策。中國是「憲法懸空」的國家。沒有高於一切、包括高於執政黨的一部憲法，中南海可以肆無忌憚，任意毀約，這次香港危機就是一個活生生的惡例。

鄧小平設計「一國兩制」，玩弄「疆土」和「制度」兩個概念，試圖以「制度」換「疆土」，自以為聰明，實際上台灣香港都堅持「你必須換制度」，才談得上「統一」（或管治），即台灣宋楚瑜說的「一國良制」。那麼，西藏「中間道路」的政策主軸，是「不尋求獨立，在中國的憲法框架內尋求自主自治」，你會發現，中國因為沒有「良制」，即它的憲法是假的——所以漢人菁英搞「憲政運動」會遭鎮壓，藏人的「中間道路」又何從落實？

中共會跟達賴喇嘛重啟談判嗎？在中南海內外交困、合法性急劇流失的情勢下，中共領袖一代比一代僵化、色厲內荏，事實上他們的政策轉圜空間極其局促，再跟達賴喇嘛玩遊戲的可能性，不是沒有，但可能會在港台新疆三地情勢惡化下，以緩解西藏這一頭，作為平衡，比如最近炒作頻繁的「達賴喇嘛返鄉和訪五台山」談判新聞，無論真假，都屬於上述伎倆。

儘管達賴喇嘛返回西藏的意義非常重大，但我很難想像其操作性，一則中共懼怕尊者在藏人中間的巨大魅力，阻擋還來不及，怎會主動引禍？二則尊者回去如何保持公開性和能見度？如何繼續保持他的「國際道義領袖」影響？實際上，跟中共打交道，常常變成陪它「玩遊戲」，二○一四年香港「占中」的一個重大意義，就是「不再陪北京玩遊戲」。

中央集權的腐敗、枉法、顢頇，才是所有苦難的總根源；而權貴得逞的祕訣，只有一個，即憲法懸空。如今內地幾成糜爛，邊陲反而是燈塔，照亮著幽暗大陸。再從國際間看，冷戰落幕以來，英美歐洲深陷中東困境，令中共坐大。這幅景觀下，港台疆藏四地儼然就是前線了。九七回歸至今，香港人忍辱了一次又一次的欺詐和謊言，中產貴族對北京「犬儒主義」，民眾無力感深重，眼看紅色資本滲透而無奈……。

二○一九年六月九日，香港從百萬人上街和平遊行、反對逃犯條例修訂，發展到運動如水一般全城蔓延，長久以來港人對自由、法治核心價值受損的擔憂被觸發了，五年前的雨傘運動，這次蔓延到港島區的灣仔、上環、西環，九龍的尖沙咀、旺角，新界的上水、沙田、元朗、大嶼山，從街道空間蔓延到大型商場、地鐵站、機場，民氣源源不絕，運動沒有中心領袖，所謂「無大台」，人們幾乎每週都出來遊行，白天動輒十萬百萬人一起，在烈日下走幾公里路，晚上則黑衣口罩，占馬路，圍政府，素不相識的陌生黑衣人，與全副武裝的警察對峙。從最溫和的各區域牆壁的「連儂牆」，到和平非暴力模式——經警方允許的遊行集會、未申請但打個擦邊球的唱聖歌式集會、購物團式集會，再到公民抗命模式——占領、堵路、包圍，一直延伸至「勇武」模式——破壞標誌性公物（如立法會大門、有主權象徵的國徽）、與警察衝突時不排斥使用武力。沒有人知道終點在哪裡。唯有六句口號，像來自「總司令」的命令：

一、不撤不散；

二、不受傷、不流血、不被捕／不割席、不篤灰、不指責；

三、兄弟爬山，各自努力

四、Be Water；

五、齊上齊落／一個都不能少；

六、光復香港，時代革命……

「攬炒」這句廣東話，簡潔傳神地表達了香港民間跟警察近乎巷戰的肉搏，「勇武派」則以玉石俱焚的姿態，拿每年百分之六十六外資轉口的大陸金融利益跟北京賭了一局，並以區議會選舉大勝而成贏家。

盛夏裡，香港台灣，一城一島，民情沸騰。香港情勢急速蔓延至台灣，因恰逢島內已拉開二○二○總統大選序幕，藍綠均有「亡國」之感，而「北京代理人」也獲高票出征，兩廂對決態勢，又分明是中美兩強對決之映照。以壞制度統合邊陲、民族地區，是近年來中共的成功經驗，並反覆試煉其壓制社會的「馬基維利式」技術——今天我們看到，對其徹底控制的新疆維族，公然實行「集中營」式統治；而達賴喇嘛的「中間道路」被拖成一盤死棋，藏族也看不到其他出路；香港人因特殊地緣而注定要跟北京做馬拉松式的對峙較量；北京唯有對鞭長莫及的台灣，只能施展「代理人」戰術，和戰爭恐嚇。事實上，習近平「大國崛起」的野心，已然羈絆於中國的邊陲。

書籍介紹

本文摘錄自《鬼推磨：中國魔幻三十年（1989-2019）》，印刻出版

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作者：蘇曉康

在金錢至上利益驅動的社會裡，知識階層不僅是權力的婢女，也是娛樂的ㄚ頭！

三十年前，一曲《河殤》，蘇曉康輓歌中華文明衰墜，鞭笞中國民族主義，引發全球文化大討論

去國二十四載，流亡劫難，他仍思索中國現代沉淪，復以黃河災難，再作《屠龍年代》，清算毛澤東，解構皇權主義

及至「六四」三十年，《河殤》系列來到第三部曲，需洞穿「中國奇蹟」的密碼、巨劫奇變的底蘊、西方綏靖的曖昧，以至全球化的迷幻，又怎能不涉及中美較量、台港博弈、未來窺測！

這一筆，亦從《河殤》備極禮讚西洋，走向質疑、剖析被中共忽悠了三十年而大夢初醒的西洋

魔幻三十年亂象精闢解析：

人倫防線崩解

士大夫階層碎亡

大屠殺後經濟崛起的荒謬

升級版集權政治的奇觀

驚心動魄的腐敗

藍金黃綠的滲台手段

「小粉紅」軍團的前世今生

「文明滅絕史」上演中

中國的這個極權制度，穿越三道生死關隘————「六四」屠殺合法性危機、市場經濟、互聯網社會，不但毫髮無損，反而被淬煉得前所未有的強大與邪惡，以致近現代以來西方學界積累的「專制集權」知識，皆無力解釋這個「東方不敗」：它如何可以一場饑餓接一場文革，然後要救「亡黨」，卻再來一場大屠殺，便迎來二十年經濟起飛、貧富崩裂、階級對立和道德滑坡，有誰寫過這三十年的狂瀾、污濁、驚悸、血淚？又有誰梳理過思潮風俗、世態百媚、幽史穢聞、精靈魍魎？更有誰追問過它的肇始？

已經亡掉的中國，還在「劫盡變窮」，卻直接銜接到「歲月靜好」，在一個油膩膩的「盛世」裡，連「思想也變成內褲」，加上不准「妄議」，巨嬰們把順口溜玩到了「後現代」水準，還人人具備了「馬桶精神，按一下，什麼都乾淨了」；孩子們也「變不成狼了」，因為「喝水不達標吃食品有毒，蓋學校危房，校車沒錢，教育沒錢，醫保沒錢，社保沒錢，環保沒錢」………中國「亡天下」之後，再添「魔幻」歲月，莫非「鬼推磨」耶？

有的人從未在極權制度下生活過一天，卻天然具有反人道的極權意識。

中國這三十年的「奇蹟」，其實不在「經濟起飛」、也不在「極權升級」，而是另外一件事情：腐敗的奇蹟。

本書賣點

流亡三十年得數十萬言，蘇曉康叩問世道於星雲無語之時！

晚清有吳趼人的《二十年目睹之怪現狀》細描官場黑暗、人性醜惡，今有蘇曉康《鬼推磨》記錄1989-2019魔幻三十年————更無法無天、怪誕荒謬的世界政局與社會亂象。

破解中國經濟崛起的「全球化」背景，西方民主體制包裹的利己內核如何戰略錯失。

Photo Credit: 印刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九