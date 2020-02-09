《原鑽》：超高節奏加上出色的視覺語言，亞當山德勒大放光芒

負債累累的珠寶商Howard，費盡千辛萬苦終於拿到了一顆價值連城的原鑽，怎知他的致富計畫總是出差錯，眼看討債人殺氣騰騰，Howard決定賭上一切以保住性命。

沙夫戴導演兄弟檔（Joshua Safdie、Benny Safdie）在2017年《失速夜狂奔》後的下部作品《原鑽》，依舊維持著相同的魅力：原始粗暴、瘋狂絮亂、焦躁狂放，從頭至尾的超高節奏，以及相當出色的視覺語言，《原鑽》會讓觀眾看得焦慮、恐慌、緊繃，我們跟隨著Howard（亞當山德勒Adam Sandler 飾）這位珠寶商，看著他四出奔走，試圖憑著他簡直失去理智的舉止，償還欠下的大批賭債，而他的做法就是去賭更大一把，不只是觀眾，他身邊所有人都知道這僅會是他的幻想，每當Howard好不容易掙到一點錢，他不是拿這筆錢去還債，而是利用這點錢去滾更大一筆錢。

Howard的「癮」已經根深蒂固，正如《原鑽》當中這那塊未經打磨的礦石，徹徹底底地從核心中散發。這個連結在片頭便已經暗示觀眾，《原鑽》開場於這塊礦石被挖掘的過程，鏡頭逐漸拉近，以超現實的魔幻方式進入了鑽石裡頭，在畫面上映照出猶如彩虹般的色彩紋路，鏡頭持續在鑽石中穿梭，視覺上令人想起《2001：太空漫遊》的星雲影像。

然而畫面中的顏色漸漸變質，無形之中轉化為人體腸內的影像，鏡頭拉遠，成為了醫院手術房中儀器上的顯像，Howard躺在病床上，在醫院中照著內視鏡。這是《原鑽》開場就帶來的象徵性隱喻之一，鑽石 （財富）的誘惑早就存在於Howard的體內深處，將他導向瘋狂偏執，而他的瘋狂造就了《原鑽》的高節奏。

沙夫戴兄弟與Ronald Bronstein寫的《原鑽》劇本，會使觀眾墜入這個尖銳刺耳的詭異地下世界，Howard在紐約鑽石區經營的珠寶店鋪空間狹窄，入口雙層的電動玻璃門時不時故障，會將顧客困在一個更狹小的空間之中。他的合作夥伴Demany（凱斯史坦費爾德LaKeith Stanfield 飾）負責將客人引領至Howard的店舖中，推銷顧客可能會購買的商品，電影中我們看到的這位客人則是波士頓賽爾提克隊的NBA巨星凱文賈奈特（Kevin Garnett，他飾演自己，電影的時間點設在2012年，而賈奈特則是2016年才高掛球衣退休）。

Photo Credit: IMDb

面對這位籃球巨星，Howard情不自禁向他展示了他的最新進貨，也就是作為電影麥高芬功能的那顆原鑽，Howard計畫下週要將這顆原鑽送去拍賣會競標，他告訴賈奈特他與這顆鑽石的情感投射，以及他如何費盡心力以取得它，賈奈特竟然也對這顆鑽石產生連結，並問Howard他能否借走鑽石為接下來的東區決賽帶來好運，而Howard答應了。

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Howard的答應，只不過是他下錯的小小一步棋，債主雇用的討債人一天到晚來店鋪鬧場，還四處跟蹤他，他的妻子 （伊迪娜曼佐Idina Menzel 飾）厭惡他，女兒無法忍受他，而他還與美艷的店鋪女職員Julia （茱莉亞福克斯Julia Fox 飾）外遇，並租了一間套房讓她享樂，這些瑣事都讓Howard在《原鑽》接下來135分鐘片長之中，總是不停地到處奔波。

而一切的繁複，皆源自於Howard的「癮」，這種心理狀態在《原鑽》中簡直是觸手可及，某方面來說，這份「癮」也來自於對外在壓力的回應，以及Howard處理神經緊繃生活的一種寄託，沒有了這份焦慮，彷彿就沒有了人生目的。Howard與情婦Julia的關係建立在這份癮之上、討債人對Howard的脅迫也源自這份癮，《原鑽》沒有任何說教意味、警示觀眾嗜賭成癮的危險，《原鑽》反而是像一種感官體驗，讓觀眾徹頭徹尾進入Howard的心理癮頭世界。

沙夫戴兄弟將《原鑽》的舞台建立在紐約市，視覺與聽覺上的塑造，猶如是馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）電影底下的城市質感（史柯西斯擔任電影的執行製片），那種都市工業化的原始粗糙質地，以及混亂的地下世界。沙夫戴兄弟那種暴力式挑動觀眾神經的電影語言，往往讓觀眾與電影中的角色一樣，永不得安寧，永遠處在追、被追的情境之中，猶如馬拉松一般，攝影師Darius Khondji的鏡頭永遠安定不下來，焦躁地在人物之間移動，Daniel Lopatin的配樂則如節拍器，催化著電影停不下來的奔馳。

2017年的《失速夜狂奔》，讓當時仍擺脫不了「暮光美少男」形象的羅伯派汀森（Robert Pattinson）大放異彩，而這回的《原鑽》則是讓山德勒從深植人心的胡鬧喜劇中脫穎而出，山德勒早就在不少作品中證明他不僅僅是位無厘頭諧星，保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）大師級的《戀愛雞尾酒》、諾亞包姆巴赫（Noah Baumbach）的《邁耶維茨家的故事 （全新增訂版）》，山德勒要是手上有好劇本、好角色，他絕對有大放光芒的表演能力。

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他的搞笑喜劇演出背後，是藏不住的痛苦與憤怒，在《原鑽》中，你會感受到他那時時刻刻都處在刀鋒邊緣的心理，永遠停不下來的口條，無時無刻都在咆哮、尖叫、嘶吼；而從他時髦眼鏡背後的眼神，則會感受到他的無奈與疲憊。對我來說，山德勒有一種與生俱來的親切感與溫度，那是不管他演出什麼角色我都能體會到的感受，看著《原鑽》中，他就算多麼道德淪喪、就算做出一連串失策決定，我依舊打從心底關心這位角色。

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《原鑽》是一趟自我毀滅、自我催眠的過程，其實這都來自於心理層面上，自我建構出的武裝或是粉色泡沫，所有的思緒與舉止既成為了囚犯，也同時是將自我束縛的牢籠。這種自我催眠會成為「癮」的最主要營養成分，餵食著其在心中發芽，茁壯的「癮」則會持續構築起更大的自我催眠，這是一種無止盡的毒性輪迴，而《原鑽》呈現的便是這道輪迴，既令人難受，卻又令人振奮。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航