用817萬張選票向北京説不的台灣，該開始思考沒有ECFA的下一步

文：謝金河

選後大家最關注的議題之一是，台灣選民以817萬張選票向北京政府説不，是不是會衝擊到兩岸在馬政府時代簽署的兩岸合作協議架構ECFA？從台灣參與區域經濟整合的角度來看，未來有三個層次的問題要面對。

一個是涉及東協區域整合的RCEP或者是CPTPP，這是多邊貿易協定，中國居關鍵地位，只要中國反對，台灣參加的機率微乎其微。像工業總會等企業組織一直要求政府要努力參加區域經濟整合，但兩岸關係是上層建築，台灣不願意承認一個中國，參加這些組織機會微渺，但這也不是今天才發生，一直以來都是這樣。台商只好山不轉路轉，加重到東協國家的直接投資。

作者提供

二是ECFA，如果沒有ECFA，台灣會如何？這個衝擊極大化影響貿易金額約200億美元，影響是會有，但衝擊沒有想像中大。

這可從內容來看，兩岸早收清單，中國對台灣開放521項，包括農產品18項、石化產品88項、機械107項、紡織136項、運輸工具50項⋯⋯涉及金額約116億元，台灣對中國的早收清單以石化產品42項、機械69項為大宗，涉及金額約13億元，另外服貿大陸對台開放11項、非金融業務八項，台灣對中國開放九項、非金融業務八項。根據經濟部統計，2018年申請的金額是236億美元，實際使用148億美元，2019年台灣對中國出口612億美元，衰退8.8%，去年前7月兩岸貨貿減少17%，顯示ECFA效應逐漸遞減。

而在服貿協議，金管會核准16家國銀赴大陸投資，24家分行，在2018年淨利37.1億元，比新南向銀行淨利67.6億元遜色，而且曝險金額不斷擴大，而5家西進壽險業者投資中國138億元，淨值已少了六成，可見金融業在中國開疆闢土有很高的難度。

作者提供

另一個要觀察的是，台灣加入區域經濟整合不易，這些年產業轉型升級到中間零組件，去年上半年，兩岸貿易結構中，台灣出口到中國的電子零組件占47.6%、資通訊產品9.4%、光學元件7%，這當中有很多是類似華為的供應鏈，兩岸產業呈現高度互補性，如果ECFA不再，台灣的傳統產業，如石化、工具機、紡織、汽車零組件受到衝擊會比較大，但對台灣經濟影響沒有預期大。

三是，中國施壓台灣愈大，美國給台灣的助力也會加大，如果台灣失去ECFA，小英政府要利用這個機會向美國要美台FTA。川普上來後，他把多邊貿易轉化為單邊，像美墨加協議，台灣加入多邊組織必受中國阻撓，這時如果從單邊切入，美台FTA簽得下，台灣跟日本、新加坡⋯⋯簽單邊協議機會就會升高。當然，台灣自己要先搞定美牛、美豬進口的問題，接下來還有日本核食進口的問題。

這3個架構是蔡總統上任後迎面而來的大挑戰。值得關注的焦點，在美國持續大力加持台灣的情況下，中國對台政策會不會轉向？

本文經財訊授權刊登，原文刊載於此

更多《財訊》文章

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航