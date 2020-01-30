眼睛可以感染「武漢肺炎」病毒嗎？

文：湯文傑眼科專科醫生

到目前為止，關於武漢新型冠狀病毒（武漢肺炎）的信息有限，包括其傳播的容易程度和危險性。它在很多方面看起來與沙士（SARS）非常相似，新型冠狀病毒與SARS同源性達85%。根據疾病預防控制中心的說法，主要的傳播方式是從動物到人的。但是我們知道該病毒亦可以在人與人之間傳播，並且可以通過以下三大途徑：

空氣（來自咳嗽或打噴嚏的病毒顆粒）；

密切接觸（觸摸或握手）；

上面帶有病毒顆粒的物體或表面（然後在洗手前觸摸鼻或眼）。

市民需要戴眼罩預防？「武漢肺炎」潛伏期有甚麼病徵？

病徵初期與流感相似，潛伏期平均7至14天。很多人誤解病毒浮在空氣中傳播，但暴露在空氣中的病毒也會死掉，只有活在飛沫裡的病毒有水分保護自己，才會傳播和感染。飛沫碰到粘膜如眼睛，病毒會順著粘膜進入體內，對於新型冠狀病毒而言是一樣的。

研究顯示，分離出病毒後，證明了對人的「血管收縮素轉化酶2」（ACE2）受體容易存在結合能力，該受體主要存在於下呼吸道細胞中。因此進行插喉等高風險程序的醫護人員須戴覆蓋眼的面罩，在此環境下沒有戴護目鏡才會被感染。但我們普通大眾的常見傳染途徑就是飛沫傳播，公共場所只要佩戴口罩就可以。因為沒有人會對著你的眼睛打噴嚏，所以一般市民則沒需要戴眼罩預防「武漢肺炎」。

「武漢肺炎」口罩佩戴最重要！「摳鼻、揉眼」更易成傳染途徑！

病毒可經飛沫或微粒傳播，雖然口罩可以阻絕大部份病毒和防止其他人的唾液飛出你的嘴和鼻，但是清潔雙手，避免觸摸臉部並確保定期更換口罩仍然非常重要。觸摸到公共設施、用餐前、如廁後、外出返家後都要洗手，並仔細搓洗雙手手心、手背、指縫、特別是指尖，至少要花費二十秒的時間。

此外，病毒沾在手機上卻可存活二十四小時！國家衛健委與國家中醫藥管理局在今年1月28日公布《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第四版）》。方案新發現，病毒對紫外線和熱（56℃ 30分鐘）失去反應；乙醚、70%乙醇、含氯消毒劑、過氧乙酸和氯仿等脂溶劑均可有效消滅活病毒。所以提醒大家要定期用含70%濃度酒精的消毒濕紙巾拭擦手機。再者，眼鏡可能沾上病毒，因此應使用洗手液清潔，但避免使用酒精或其它有化學特性的清潔劑，因為有機會損傷眼鏡。

總結而言，出入高風險地方，遇到可疑病例時，應保持1至1.5米的距離，停留少於30分鐘。應經常用洗手液潔手，以免沾病毒的手觸摸口，眼和鼻，出現眼癢、眼紅等結膜炎症狀時不要掉以輕心，密切觀察病情變化，及時就診。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Kayue