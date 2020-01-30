瘟疫與人性：相信只要罵店員得夠兇狠，口罩就出現？

這幾天，不少「因買不到口罩而發狂咒罵店員、破壞店舖的暴力市民」（以下簡稱「因民」）的短片在流傳，看著片中「因民」們在瘋狂問候店員母親時，我不明白：何以「因民」們會相信只要將店員罵得夠兇狠時，就會有口罩出現？

但其實答案很簡單，因為他們認定了店員們一定會將口罩囤積、因為他們不相信香港人會如此無私，真的把手上有的存貨，明碼實價地拿出來發售。

的確，香港之內，真的有不少炒賣口罩的黑店和人渣垃圾，但同時間，香港之內，也確實有不少無私的人——至少，我見過，我真係見過。

我見過在催淚彈瘋狂發射時，有人會拿出自己的豬嘴，為有需要的人戴上；

我見過在面對無預警下驅散，險些釀成人踩人的場面下，有人會回頭，扶好不相識的老人家，一起離開現場；

我也知道，有人明知自己回頭就會被捕，卻仍然會留下來，查看中槍人士的傷勢；

還有太多，不能盡錄。

單憑短片，我們都無法判斷「因民」是手足抑或撐警、親政府人士，但如果是手足，希望大家能記起，香港人有如此無私的一面，相信店員不會扣起口罩，將矛頭對準這個不作事、廢到不堪的政府；假如是後者的話，我希望你們知道，這些無私與團結，在香港找得到，而連累你在寒風下凌晨撲口罩的，不是店員、不是商家，是政府；只要民眾一日不能擁有一個要回應民意的政府，這樣的折磨，必定會分拆出現、無限循環。

最後，再次衷心感謝各善人的無私——不論你是盡力撲貨、以正常價格出售的商家，抑或盡自己綿力，為身邊人張羅口罩、整合有用資訊的普通人。祝願各位身體健康、好人一生平安！

本文獲授權轉載，標題為編輯所擬，原文見作者Medium。

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責任編輯︰Alex

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