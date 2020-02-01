釋字第690號解釋：強制隔離防疫是否會因剝奪人身自由而違憲？

民國92年4月間和平醫院爆發院內集體感染SARS事件，當時台北市政府依據91年1月30日修正公布的《傳染病防治法》，公布「臺北市政府SARS緊急應變處理措施」，召回和平醫院員工返院集中隔離。

強制隔離是嚴重限制人身自由的強制處分，台北市政府這樣的做法有沒有違法侵害人民受《憲法》保障的基本權利呢？後來大法官針對這個問題做出釋字第690號解釋，一起來看看大法官當時認為違憲或不違憲的理由是什麼吧！

立法者容許強制隔離

91年1月30日修正公布的《傳染病防治法》第37條第1項規定：「曾與傳染病病人接觸或疑似被傳染者，得由該管主管機關予以留驗；必要時，得令遷入指定之處所檢查，或施行預防接種等必要之處置。」92年5月2日制定公布之「嚴重急性呼吸道症候群防治及紓困暫行條例」（溯自同年3月1日施行，已於93年12月31日廢止）第5條第1項明定：「各級政府機關為防疫工作之迅速有效執行，得指定特定防疫區域實施管制；必要時，並得強制隔離、撤離居民或實施各項防疫措施。」

大法官認為雖然強制隔離是剝奪人身自由的強制處分，但因為強制隔離的目的是為了防疫，和刑事處罰不同，所以在法律明確性的審查可採一般標準，不用像拘束人身自由的刑事處罰一樣採嚴格審查標準，又立法者明文規定強制隔離是防疫的必要措施之一，因此強制隔離並沒有違反法律明確性原則。

強制隔離是合理必要手段

另一方面，強制隔離雖然剝奪被隔離人的人身自由，但對被隔離人的人格權並沒有重大影響，且是經過主管機關基於專業知識，衡量各方面情形所做的決定，並無違反比例原則。另外針對正當法律程序的審查，大法官認為防疫工作重在迅速及時，且主管機關對防疫措施比法院專業，因此是否須強制隔離並非一定要由法院決定，總而言之，防疫的強制隔離並沒有違憲。

不過最後大法官也指出傳染病法制應針對強制隔離的組織、程序、最長期限、合理補償，以及親屬不服得及時請求法院救濟等等措施進行通盤檢討，做成警告性裁判。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航