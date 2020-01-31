防疫即作戰！WHO評估「國際公衛緊急事件」有四個決策標準

文：姜冠宇醫師

「武漢肺炎」其正式名稱為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，Novel Coronavirus的簡稱），已讓中國現在封了包括武漢等十多個城市，第一現場也讓醫護人員疲於應對，我們來看看更深一層，關於新型冠狀病毒（武漢肺炎）的困難全貌。至於全球疫情的即時動態，包含確診、死亡與治癒的人數即時更新數據，可參考這裡。

冠狀病毒並非流感病毒

冠狀病毒並不是流感病毒，沒有快篩工具，唯有咽喉拭子（Throat swab）或痰液做PCR（病毒核酸大量複製），與世衛組織（WHO）公布的核酸（Nucleic acid）序列做比對，需要1～2天的時間才能確診。第一時間的懷疑，是靠高燒攝氏38度以上且伴隨有武漢疫區的旅遊史。

然而，至今而言，有部分武漢肺炎的死者生前並沒有發燒現象，發燒超過38度有可能不再是黃金指標。尤其根據武漢影像科報告，和電腦斷層同時間的變化比較，單純胸部X光片不易診斷早期肺炎（Pneumonia）浸潤，但是台灣與歐美在第一步理學檢查上非常依賴X光片。第一線要求電腦斷層也不切實際，會帶來更多群聚感染機會。

另外，根據中國第一線醫療人員在適度呼吸道防護的情況下，受感染人員仍不斷爆量增加，超級傳染者的證實出現以外，也極度懷疑是從眼睛去感染，這是過去冠狀病毒所沒有的事。

新型冠狀病毒與SARS、MERS同家族

以上都代表這次「武漢肺炎」的新型冠狀病毒，承襲了過去冠狀病毒爆發流行時的感染優勢，在大量傳播下突變率已經超過了當時SARS和MERS的狀況，這都讓診斷更為困難。有醫師呼籲務必施打流感疫苗，衛福部在事發早期也有這前置作業。施打疫苗可使流感病人的數量大幅減少，因此對於發燒病人的診斷會比較單純，若有旅遊史的狀況，就可合理懷疑可能是冠狀病毒。

新型冠狀病毒與之前SARS、MERS是屬於同一家族，且族譜關係極其相近的病原，冠狀病毒與流感病毒不同，截至目前為止沒有任何疫苗、類似克流感的藥物可以使用。沒有治癒的作法，完全依賴症狀支持，以自己的免疫力去面對。

了解國際情勢，切莫驚慌

截至1月24日為止，在中國之外各國的通報案例，都有武漢旅遊史的掌握案例。一個疫情是否爆發，是來自於社區是否有發生追蹤之外的新確診個案，如果有新個案沒有旅遊史，那就代表追蹤出現斷層，且社區也已經醞釀群聚感染了。

WHO早前宣布新型冠狀病毒疫情「不構成」國際公衛緊急事件，但是怎麼樣是符合國際公衛緊急事件（International public health emergency）呢？

我們來回顧WHO的定義，用於評估公共衛生事件的四個決策標準是：

事件對公共健康影響的嚴重性 事件的異常或意外性質 國際傳播的風險 其他國家將施加旅行或貿易限制的風險

以上四項若符合兩項，即可為國際公衛緊急事件。

「武漢肺炎」目前如我之前所提，在中國境外案例皆為有武漢旅遊史的病例（截至1月24日為止），尚都在有效的各國防疫網範圍之內，各國還沒有出現像是廣州沒有旅遊史的社區爆發案例。然而實質而言，如同台灣已經啟動第二級警戒，符合了國際間施加限制的條件，沒有政治因素的話，「武漢肺炎」已符合上述兩項以上，應被認定為國際公衛緊急事件恐怕才符合客觀現況。（編按：根據最新疫情，WHO改變之前的判斷，在1月31日將新型冠狀病毒疫情定調為「國際公衛緊急事件」）

您需要做什麼？

在人多、人流動的地方配戴口罩，切忌市面防塵口罩，那是無效的，請配戴拋棄式外科口罩，才能防止飛沫接觸。

然而，外科口罩的防護僅適合一般人可以保持一公尺外的安全距離。如果您是密集工作者，如醫療人員、與動物接觸的檢疫人員，則需要依照上級指示配戴N95口罩，N95對外來空氣傳染的阻絕性，才能面對您的病人或您要處理的動物。

另外比較有爭議的，像是機場的地勤與機艙的空服員，其實需要主動全程戴口罩，以及自備拋棄式手套與酒精乾洗手，甚至餐廳與專櫃人員都應該考慮積極配合。在鐵路、飛機艙內的旅客，也應該攜帶口罩，保護自己、也保護為您服務的各行各業工作人員們。

減少出入人潮密集地帶，甚至是菜市場，避免接觸動物。洗手的方式也要正確，請參考衛生單位內、外、夾、弓、大、立、腕的方式確實洗手。

圖片來源：衛福部基隆醫院

如果您發現身邊有親友發燒，並且有旅遊史，可以撥打免付費電話1922通知疾管署，也可以至大型醫療機構求診，告知旅遊史，一樣可以進入通報系統與鑑別診斷、協助排除是否真的是冠狀病毒。

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航