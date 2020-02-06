四度代表不同政黨參選，瓜地馬拉「選舉傳奇」終於圓了總統夢

文：楊建平（宏都拉斯國防大學榮譽教授、致理科技大學院拉丁美洲經貿研究中心研究員）

瓜地馬拉選舉史上的傳奇——四度參選總統

瓜地馬拉2015年大選由喜劇演員出身之政治素人莫拉萊斯（Jimmy Morales）當選總統，而賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）當選總統更為瓜地馬拉選舉史上的傳奇。現年63歲、醫生及監獄典獄長出身的義大利裔賈麥岱，自2007年起四度代表不同政黨參選瓜地馬拉總統，2011年大選僅獲1.05％、4.6萬票，2015年獲6.45％、31.5萬票。

2019年6月16日舉行之總統暨國會議員選舉，在參選的19名總統候選人中，中間偏左的「全國希望聯盟」（Unity of Hope, UNE）候選人前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）以得票率22.08％，居第一位；在160席國會議員中，「全國希望聯盟」獲得52席國會議員席位，成為國會第一大黨。而居第二位之賈麥岱僅獲12.06％總統大選選票，其所代表的保守派「前進黨」（Vamos por una Guatemala diferente）亦僅獲17席國會議員席位。但在8月11日的第二輪總統選舉投票中，賈麥岱竟以57.95％得票率擊敗對手托瑞斯勝選，跌破所有政治分析家的眼鏡。

中國大陸曾對聯合國派團至瓜地馬拉案於安理會行使否決權

繼1992年薩爾瓦多政府與左派游擊隊「馬蒂民族解放陣線」（FMLN）簽署和平協定，結束12年的內戰。1996年12月4日，瓜地馬拉政府與左派游擊隊「瓜地馬拉民族革命聯盟」（Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG）於挪威首都奧斯陸（Oslo）簽署停火協議；並於12月29日在瓜地馬拉市簽署《牢固與永久和平協議》（Agreement on a Firm and Lasting Peace），結束自1960年起長達36年的內戰。瓜地馬拉政府廣邀國際組織及友邦參加和平協議簽署儀式，我政府亦應邀派團觀禮祝賀。

聯合國安全理事會於1997年1月10日為瓜地馬拉和平案開會，會議草案為派遣由155名軍事觀察員組成的「聯合國瓜地馬拉核查團」（United Nations Verification Mission in Guatemala, MINUGUA）至瓜地馬拉，為期三個月，以監督停火及和平協議落實情形。

中國大陸對此案使用否決權投下反對票；此為中國大陸1971年進入聯合國後第二度在安理會行使否決權。中國駐聯合國常任代表秦華孫在投票後表示：「連續四年來，瓜地馬拉政府不顧中國再三勸告，公然違背《聯合國憲章》的宗旨和原則，在聯合國内竭力支持分裂中國的活動」、瓜地馬拉政府「執意邀請台灣當局參加瓜地馬拉和平協定簽字儀式，為其從事分裂中國的活動提供場所」、「一個國家的和平進程不能以損害另一國家的主權領土完整唯代價。」唯中國於表達其「嚴正」立場後，在各國斡旋下，聯合國安理會於1月20日通過第1094號決議通過派遣「聯合國瓜地馬拉核查團」。

我政府自1993年起推動參與聯合國案，1993年至1996年瓜地馬拉均為致函聯合國秘書長要求聯合國設立特別委員會對我國參與聯合國之議題加以研究之提案國或連署國。在經過1997年中國大陸在聯合國安理會對瓜地馬拉和平案使用否決權施壓後，瓜地馬拉政府對支持我參與聯合國案態度轉趨保守。以甫卸任之莫拉萊斯總統四年任期為例，僅在卸任前於2019年9月25日聯合國大會演說中發言表示支持。

前瓜地馬拉總統莫拉萊斯｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

瓜地馬拉連續兩任總統因貪腐下獄

瓜地馬拉貪腐問題嚴重，依國際透明組織（Transparency International）公布的「2017年貪腐印象指數（Corruption Perceptions Index 2019）」報告，瓜地馬拉在180個國家中排名第146，排名較2016年的136名退步10名，在拉丁美洲地區僅較尼加拉瓜（161）、海地（168）與委內瑞拉（173）三國為佳。

2000年至2004年擔任瓜地馬拉總統的波蒂佑（Alfonso Portillo），因在總統任內貪腐案，2013年5月成為繼巴拿馬前軍事強人諾瑞加後，第二位被引渡前往美國司法審判的中美洲元首。2006年12月12日，瓜地馬拉政府及聯合國簽署協定成立「國際反逍遙法外委員會」（International Commission against Impunity in Guatemala, CICIG）。該單位成立後查辦許多貪腐案，最著名的即為瓜地馬拉總統培瑞茲（Otto Pérez Molina）因涉及海關進口貪污案（La Línea），2015年9月被迫辭職下台後遭法院收押；副總統芭爾德蒂（Ingrid Roxana Baldetti Elías）女士，亦因貪污案被判處15年6個月徒刑。

2017年CICIG及瓜地馬拉法務部指控莫拉萊斯總統所屬政黨——國家聚合陣線（FCN -NACION）在2015年總統大選期間漏報100萬美元政治獻金，涉嫌非法接受捐款。CICIG與瓜國檢方2017及2018年因此案三度聲請撤銷莫拉萊斯總統之司法豁免權，惟均於國會表決時未獲通過。致使CICIG及莫拉萊斯總統之間衝突升高。莫拉萊斯總統於2018年8月31日公開指控CICIG違法干涉瓜地馬拉內政、侵害人權。2018年9月4日趁CICIG哥倫比亞籍主委Iván Velásquez出國時，瓜國政府拒絕該主委再次入境，並函請聯合秘書長派遣新接替人選 。莫拉萊斯總統並召開國際記者會指控CICIG造成瓜國國安問題、干涉家主權、妨害人身自由，違反瓜國憲法及侵犯人民權利等因素，因而決定退出該協議。

瓜地馬拉新政府的外交政策

對瓜地馬拉最具影響力的國家當為美國，美國為瓜地馬拉主要貿易夥伴及國外投資主要國家；以2017年為例，瓜地馬拉對美國進出口值占其總進出口之比重分別為39.9％及34.5％。2005年10月20日於美國華盛頓簽署之「美國—多明尼加—中美洲自由貿易協定」（U.S.-Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement, DR-CAFTA），其中即包括瓜地馬拉。

中美洲國家旅居國外僑民匯款回故鄉，為其母國重要經濟支撐，特別是中美洲「北三角」（Triángulo Norte）國家（瓜地馬拉、宏都拉斯及薩爾瓦多），在美國有數以百萬計之合法與非法移民。瓜地馬拉2018年僑匯達92億美元，占瓜地馬拉國內生產毛額（PIB）的12.1％，其中大多數來自美國；至2019年11月止，瓜國僑匯已達95億美元，2019年全年僑匯估計超過100億美元。

2017年美國政府共計遣返瓜地馬拉非法移民3萬3570人，2018及2019年遣返人數均超過5萬人。由於瓜地馬拉在美國之非法移民人數眾多，在美國壓力下，瓜地馬與美國於2019年7月27日在美國白宮簽署歡迎的所謂「安全第三國」（safe third country）移民協議，此一協議規定有意赴美國的移民，在進入瓜地馬拉境內後，先向瓜地馬拉政府提出庇護申請，亦即將瓜地馬拉作為拉丁美洲非法移民進入墨西哥及美國的緩衝地。由於瓜地馬拉本身就遭受貧窮與暴力之苦，而將瓜地馬拉列為「安全第三國」，負責處理有意移民美國之拉丁美洲人的庇護申請文件，實在超出本身貧窮人口約占60％、文盲率達21％。馬雅原住民占總人口53％之瓜地馬拉政府能力。

在與美國所吃拉丁美洲「暴政三駕馬車」（troika of tyranny）之一的南美洲委內瑞拉關係方面，瓜地馬拉在前總統莫拉萊斯任內即已承認委內瑞拉反對派國民議會主席瓜伊多（Juan Guaidó）為臨時總統，並於2019年3月接受瓜伊多臨時總統任命之駐瓜地馬拉大使，瓜地馬拉駐委內瑞拉大使館僅一人留守。賈麥岱總統上任後第三天（1月16日）即下令撤回瓜地馬拉駐委內瑞拉大使館留守人員，正式斷絕與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府的外交關係。

委內瑞拉國會議長瓜伊多，演講聲援遭委國拒絕入境的瓜地馬拉總統賈麥岱｜Photo Credit: AP / 達志影像

在對華政策方面，賈麥岱總統在其「國家創新暨發展計畫2020-2024」（Plan Nacional de Innovación y Desarrollo 2020-2024）中明確表示：在兩岸達成協議之前，「強化與中華人民共和國（大陸）貿易關係及與台灣維持外交關係」，認為此一作法對瓜地馬拉有利。賈麥岱在就職前即以總統當選人身分於2019年10月訪台，並拜會蔡英文總統。在美國現政府之關切下，瓜地馬拉新政府對華政策短期內應不會有重大改變。

值得注意的是：我國與瓜地馬拉自由貿易協定於2006年7月1日生效，但雙邊貿易額有限；以2018年為例，瓜地馬拉輸出總值110億1,850萬美元、輸入總值197億3410萬美元，而我國2018年對瓜地馬拉輸出1億2937萬美元、自瓜地馬拉國輸入5632萬美元，所占比例甚低。未來瓜地馬拉與中國大陸的商貿來往將會持續增加，中國大陸對瓜地馬拉之投資亦將會漸進成長。

賈麥岱總統就職後，除了其代表參選的政黨在160席的國會中，僅有17席國會議員席位外；面對棘手的移民問題，以及傳統的經濟、治安、貪腐、毒品，以及教育、醫療等問題，將是其四年任期的嚴肅挑戰。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航