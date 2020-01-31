WHO宣告「武漢肺炎」為國際公衛緊急事件，中國聲譽、經濟雙重打擊

世界衛生組織（WHO）今（31）日正式宣布「武漢肺炎」構成「國際關注公共衛生緊急事件」，確認疫情對中國之外的國家有風險，需要國際社會一致應對，但同時也呼籲各國不要限制對中國的旅行或貿易。不過除了各國陸續撤僑、航空公司停飛往返中國的班機之外，美國國務院也隨即就將赴中國旅遊警示提升至最高第4級「請勿前往」。

（中央社）世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日內瓦召集專家再次根據國際衛生條例（IHR）召開緊急委員會議，晚間在記者會上宣布接受委員會專家建議，宣布源自中國武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC）。

緊急委員會主席胡辛（Didier Houssin）在記者會表示，與會者今天幾乎一致建議宣告PHEIC，原因是除中國境內案件數量上升，境外出現確認病例的國家數目也增加。

譚德塞表示，過去幾週大家目睹一種未知的病毒出現並升級為前所未有爆發，但宣告PHEIC的主因不是在中國發生什麼，而是在其他國家正在發生什麼。

他說，世衛最大的擔憂是病毒可能傳播到衛生系統較弱且準備不足以應對的國家，因此世衛現在必須採取行動，幫助各國做準備，藉引起國際社會對全球疫情爆發的關注，與國際公共衛生夥伴共同努力控制疫情 。

不過，他強調今天雖然宣告PHEIC，但沒有理由採取不必要的措施干擾國際旅行和貿易，呼籲所有國家執行以證據為基礎且一致的決定。

中國單日新增近2000例

根據中國官方統計，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）引起的武漢肺炎死亡病例在中國全境至今已達213例，單日新增確診病例數近2000例，累計共9692例，預期今天將破萬。

根據中國國家衛生健康委員會統計，單日自31個省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團接獲通報新增確診病例1982例、新增死亡病例43例（湖北省42例、黑龍江省1例）。另外疑似病例1萬5238例。此外，累計追蹤到密切接觸者11萬3579人；另有10萬2427人正接受醫學觀察，比昨天暴增2萬人。

在中國以外，至少18國共通報約100起確診病例，目前沒有死亡病例。中國境內的死亡病例幾乎都集中在疫情中心湖北省。

中國面臨聲譽、經濟雙重打擊

世衛組織宣布武漢肺炎構成「國際關注公共衛生緊急事件」，除顯示中國控制疫情無力，病毒跨國傳播，中國恐遭各國進一步旅行及貿易限制，面臨聲譽及經濟雙重損失的打擊。

武漢肺炎被宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」，代表是嚴重、突然、不尋常、意外等事件；需要立即採取國際行動，通常這意味疫情演變成跨國風險，需要國際社會一致應對，有損強調「一直親自指揮、親自部署」的中國領導人顏面。

宣告一項疾病或事件構成「國際關注公共衛生緊急事件」後，世衛及全球會員國家本於集體防禦及共負責任會加強抗疫措施，以及投入更多資金限制國際傳播，例如過去各國協助非洲及中美洲對抗伊波拉及茲卡病毒。

但另一方面，雖然譚德塞建議各國不要限制對中國的旅行和貿易，但實務上各國正不斷擴大對中國實施旅行及貿易限制建議。

除蒙古與俄羅斯採取關閉與中國接壤的邊界嚴厲措施外，國際紛紛呼籲國民盡可能避免中國行，美國國務院領事事務局已將前往中國的旅遊警示升至最高級，呼籲民眾勿前往中國湖北省。

另外，英國航空宣布暫停所有往返中國的班機、法國航空公司直到2月9日為止暫停所有往返中國大陸的定期航班、聯合航空也將減少往返美中兩地的航班。

除旅遊限制外，對世界第2大經濟體的中國而言，恐怕還將遭受經濟打擊。

武漢是中國汽車、通訊電子產業與生物醫藥產業重要城市，如今都面臨延遲開工及訂單減少的威脅。另全球最大連鎖咖啡品牌星巴克，在中國有4292間分店，這次因為新型冠狀病毒肺炎疫情，須關閉2000多間分店。

德國商業銀行（Commerzbank）分析師周浩及經濟學者華格納（Marco Wagner）在研究中寫道，這次的武漢肺炎對中國國民生產毛額衝擊可能更嚴重，因為現在最直接受影響的行業占經濟比重更大，例如觀光業目前占中國國民生產毛額約5%，相較於2003年僅占2%。

陸媒近日也報導對中國而言，如果疫情升級為國際事件，對於經濟的衝擊力將遠遠大於17年前的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情。主要是因為中國經濟在2003年還處於成長期，足以承受衝擊，但是現在的經濟增速卻在逐年放緩。

世衛組織過去5度宣布「國際關注公共衛生緊急事件」，包括2009年的甲型流感病毒（H1N1）、2014年西非伊波拉病毒（Ebola）、2014年的小兒麻痺症、2015年到2016的茲卡病毒（Zika）、2019年剛果民主共和國的伊波拉病毒，此次的武漢肺炎是第6度。

各國陸續撤僑

根據《法新社》記者在機上的報導，一架載有約200名法國公民的噴射機，今天飛離爆發2019新型冠狀病毒（2019－nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情的中國城市武漢。那架法國軍機正飛往法國南部，機上乘客將在那裡進行14天隔離檢疫，以免他們帶有2019新型冠狀病毒。

美國和日本已經派機接回在武漢的公民，第2架次美國飛機預計在未來幾天成行。英國也計劃在今天撤回約200名公民，其他包括澳洲及紐西蘭在內的國家也正計劃類似的行動。歐洲聯盟執行委員會（European Commission）表示，他們正計劃派出飛機，撤回更多的歐洲民眾。

中國已經採取極端措施要阻止病毒散佈，有效隔離武漢和湖北省周遭超過5000萬人，其中也包括數千名外國人。

韓國外交部今天表示，自新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）發源地武漢及附近地區撤離的367名韓國公民今天上午已返國，無症狀者將隔離兩週。

南韓聯合新聞通訊社報導，首架撤僑包機、大韓航空波音747客機載運武漢韓僑和20多人組成的政府應急處置小組成員，自武漢天河機場起飛，上午8時飛抵首爾金浦機場。

南韓撤僑包機載運的乘客下機後，從專用檢疫通道通關，無症狀者將到忠清北道鎮川郡的國家公務員人才開發院和忠清南道牙山市的警察人才開發院隔離生活兩週，有疑似症狀者立即送往國家定點醫院進行隔離觀察治療。

報導指出，另有350名韓國公民仍在武漢疫區等待第二架撤僑包機，韓方正與中方積極協商第二批撤僑事宜。

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核稿編輯：楊士範