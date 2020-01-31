陳秋實支持「武統台灣」？來看看他真正說了什麼

「陳秋實是維穩工具」這個話題，繼續在網上發酵。在這個節骨眼上，陳秋實在武漢和當地的口罩哥做了一次YouTube直播，講述武漢的疫情及回答網民提問。然後有些人又從中找到了攻擊他的點——原來他支持統一台灣。然而我卻很好奇，如果陳秋實是一個埋藏得很深的間諜，為何他要在這個時候，如此明顯地在台灣立場上暴露自己？

他完全可以迎合「台灣人」、「香港人」、「海外華人」，說些不支持統一的話，因為作為間諜，為了完成潛入任務，他並不需要為「分裂祖國」的言論在大陸負上法律責任。很多人說他是高明的間諜，那為何他卻低劣地連這也不作偽裝就讓你們識別？台灣大選已過，在這個時間點上表達支持統一台灣，這個間諜的目的到底是什麼？或者，他的任務到底是什麼？

那個直播長達1小時12分鐘，我本來並沒有那麼大的興趣，直到看到有人說陳秋實在直播裏表達了支持統一台灣的言論，甚至連台灣自由時報都報道了，於是才有了上面的幾個疑問，才看了直播存檔，以驗證他是否說過支持台灣統一的話。

陳秋實關於台灣的立場，可以從影片1小時08分的位置開始看︰

文字轉錄如下：

我覺得一直老說我們中國人最大的魅力是團結，也特別喜歡統一這個概念。我們老說『台灣必須統一、必然統一』，我們雖然說『分久必合、合久必分』，但是今天統一絕對是一個，對於我們中國大陸人來說，是一個褒義詞，是好的，分裂絕對是不可以出現的詞，誰要敢說任何要讓中國分裂的詞，那絕對是，不管是道義上還是法律上都要制裁的，但是今天是誰在製造中國各地人民之間的分裂，我們既然是一個統一的國家，那就要拿出同胞之間的情意，不求同富貴，但能共患難。今天你怎麼對待武漢人，明天你怎麼知道疫情爆發到你們那個省、你們那個縣、你們那個鄉、你們那個村，不要等到命運的鐵拳砸到你自己臉上的時候，才站出來求救。

看完這段話，就要來做一做閱讀理解題了。要理解這段話其實並不困難，真正的困難是很多人並沒有完整聽完這段話。

第一，陳秋實其實只是描述了中國人對於統一這個概念的喜愛，並陳述了主張分裂在大陸會受到道義上和法律上的制裁。但陳述一個事實或現象，並不等於陳述者認同這個事實或現象。

第二，整段話其實是轉折結構。前半部份陳秋實陳述了中國人喜愛統一、厭惡分裂這個事實，後半部分他做了一個轉折──「但是今天是誰在製造中國各地人民之間的分裂」──而後面轉折的部分才是整段話的重點。

第三，後半部份，他說到「我們既然是一個統一的國家」，這一句或可視作為他的觀點，但問題是他的這個觀點裏，「統一的國家」是否包括台灣，卻並不清楚，因為根據後面其餘的話，他表達的只是武漢肺炎所引發的封路、封村、封城等一系列「人民之間的分裂」，這和台灣其實沒什麼關係。

還是那句話，懷疑一個人，就去看他說的原話，不要聽信別人的引述。如果人人都能做到嚴謹對待每個人的言論、查證每一個說法，那麼，即使陳秋實是真共諜，又有什麼可怕？

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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