湖北高官異常言行背後，正是中共「藉肺炎搞內鬥」

文：夏小強

在武漢肺炎全面失控、向全國各地和海外擴散的危局下，中共湖北省和武漢市的高層官員，無法再躲避，只能夠硬著頭皮面對公眾。

1月26日，中共湖北省政府召開有關疫情防控新聞發布會。湖北省長王曉東、省委祕書長別必雄、武漢市長周先旺出席了發布會。

這三位湖北和武漢高層官員的表現，引起網路圍觀。首先是戴口罩的問題：省長王曉東沒戴口罩，市長周新旺口罩戴反了，別必雄祕書長戴著口罩卻把鼻子漏在外面。

接下來，是湖北省長王曉東在介紹醫用口罩時，剛開始說湖北省生產醫用口罩有「一定優勢」，湖北省仙桃市年生產108億只；過了一會下面遞上來小紙條，王曉東改口說，剛才說的是口誤，是18億只；放下紙條，他又讀稿件時，再次改口說是生產108萬只，是萬只不是億只。

最後，是記者會結束之後，三位領導竟然帶頭鼓掌。

三位湖北和武漢高層官員的素質，引起網路民眾熱議和批評，特別是省長王曉東，在重大疫情中竟然搞不清口罩的數量，如何能領導湖北抗擊疫情？

其實，三位領導在記者發布會上的表現，實屬正常，都是本色表現。我們可以看到，這些中共官員一旦出現在面對公眾的場合，都表現得緊張和局促不安，舉止失措，詞不達意。其主要原因在於，中共官員做官的祕訣，並不需要為民眾負責，只需要為上級負責即可。

中共官員只能夠在內部會議和對下級講廢話套話的時候，可以做到氣定神閒，而一旦走入服務公眾的場合，立刻原形畢露，驚慌失措。

王曉東省長無論在記者會上發生再多口誤，只要對上級的工作中和維穩中不發生失誤，都不會給自己的官位帶來負面影響。比如，1月27日，湖北省副省長楊雲彥在湖北省政府的疫情發布會上表示，湖北正在為應對疫情加快調配床位和定點醫院建設，全省已確定112家定點醫院醫療機構收治染疫患者，開放床位近10萬張，這種10萬張床位的信口開河，都是中共高官的常態，但這些都不成為影響其仕途的主要因素。

通過這三位官員在新聞發布會上的表現，我們可以得出結論，中共高層的官員，完全沒有正常管理和治理一個省市政府正常運作的能力，更別說在重大的突發事件和災情發生之後的指揮能力了，這樣的官員在位，只能夠給民眾帶來災難和死亡。

另外，需要特別一提的是，武漢市長周先旺，在接受媒體採訪以及公開場合的言行，比較反常。

周先旺在接受央視記者的專訪時，回應了外界對武漢市處理疫情不力的批評，周先旺說他無權披露敏感信息，因為在披露之前必須得到中央政府國務院的批准。他說：直到「1月20日國務院會議定為一類傳染病，要求屬地責任，我們工作就主動多了。」

周先旺的話是什麼意思？在中共的官場中，下級官員敢把工作責任推給上級，等於是斷了自己的官場生路，可以說是犯了官場的大忌，這是極其少見的現象。中共官員地位的穩固，替上級背鍋是必要的素質和條件。比如說，2003年SARS疫情，當時的衛生部長張文康勇於背鍋被免職，但是，2003年10月安全復出，出任宋慶齡基金會副主席，2005年當選為全國政協教科文衛體委員會副主任委員。

那麼，周先旺打破慣例犯下官場大忌，這有兩種可能。

一是有高層授意，讓他這樣去說；一是他無知不慎犯下此錯誤。但是，隨後他的一段表現，可以推翻其中一種可能。

國務院總理李克強趕赴武漢，在視察正在建設中的醫院時，有一段視頻顯示：頭戴帽子的周先旺突然發現李克強頭上沒有帽子，他立刻像變魔術一樣用右手摘下帽子背在身後，由他的隨從拿走，在火光閃電之間右手變空。中共官員迎合上級的細微和用心可見一斑。

這說明，深諳中共官場規則的周先旺，不大可能犯下無知不慎公開把黑鍋甩給中央的錯誤。那麼，周市長的公開言論是上級授意的可能性很大。

這說明了什麼呢？

這說明，在事關千萬上億、全體中國民眾的生死大事的時候，中共高層還在進行著激烈的內鬥，並且中國民眾的生命和瘟疫本身，都可以成為中共內鬥的工具。從這個角度來講，比武漢肺炎、比瘟疫更加可怕的是中共政權的存在。

如果未來有一天，出現瘟疫是中共內鬥一方人為製造和釋放出來的驚人消息，我也不會感到太驚奇。

如果不出意外的話，武漢市長周先旺未來不僅仕途會止步，可能還會成為「反腐」的對象，作為他不遵守中共官場潛規則的回報。

在中共的官場中，每一個官員，都隨時可能下一個受害者。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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