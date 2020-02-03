利用「阿姆斯勒方格表」自我檢測「黃斑部病變」徵兆

您聽過黃斑部病變嗎？讓我們先來做個小測試。

這個自我檢測的表格是阿姆斯勒方格表（Amsler grid），請各位先找個照明良好的環境，把檢測表放在眼前30公分，再「睜一隻眼、閉一隻眼」，例如遮住左眼，由右眼盯著中心的黑點做測試。平常有戴著眼鏡的人，就請戴著眼鏡做測試。

如果你看到的是筆直線條，每個角落都毫無缺損，恭喜你，現在這眼是正常的，請換另一眼再做一次測試。但若你看到的線條是波浪型曲線，看起來模糊，或有幾條線不清楚不見了，哇！這可能是「黃斑部病變」的徵兆。（請使用電腦螢幕。此方法不能取代正規的眼科檢測，請定期進行眼科檢查。）

Photo Credit：照護線上

除了近視、老花、白內障等大家耳熟能詳的眼睛問題之外，現代人一定都還聽過另一個新時代視力殺手的名號──黃斑部病變。究竟黃斑部在哪裡？黃斑部病變會如何？醫師能如何治療，我們又該如何保養？讓我們繼續看下去。

首先，我們來看看黃斑部的位置。視網膜是位於眼球後方內壁的感光組織，含有感光的神經細胞，而黃斑部則位在視網膜的中心，是視網膜中最敏感的感光區域。黃斑部能匯集光線，是視野最好，看得最清楚的地方，雖然大約只有一顆米粒大，但可以辨識物體的清晰度和顏色，產生精準的彩色視覺。

而我們常常聽到的「年齡相關性黃斑部退化病變」，確實是60歲以上長者罹患不可逆的失明之首要原因。年齡相關性黃斑部退化病變又分成兩個形式，「乾性」和「濕性」。乾性黃斑部病患人數占了所有黃斑部病變的近9成左右。

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所謂的「乾性黃斑部病變」是在黃斑部出現一些沉積物。黃斑部出現黃色沉積物的初期，沉積物不多且範圍不大時，不至於會影響視力。但當沉積物變多及變大後，患者看書時會覺得視力朦朧，字體模糊、變淡、變暗，甚至有點變形。更嚴重的話，黃斑部的感光細胞會萎縮、死亡，視野的中央出現盲點。多數乾性黃斑部病變患者不至於整個失明，但想要看什麼東西時，其中央變得很不清楚。

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至於「濕性黃斑部病變」為什麼會被稱為「濕性」呢？原來這時黃斑部下方的脈絡膜會長出不正常的新生血管，但新生的血管並不健全，會滲漏血液、液體進到視網膜，破壞黃斑部的感光細胞，而扭曲了視覺造成視力惡化，本來筆直的線條都變成了波浪狀。新生的血管與滲漏的血液後來會讓黃斑部形成疤痕組織，患者可能在幾周到幾個月內喪失視力。

雖然多數人都是乾性的黃斑部病變，但乾性的黃斑部病變有機會演變成濕性的黃斑部病變，而引發永久性視力喪失。需要趕緊接受積極治療。

年齡增長和基因遺傳，是濕性黃斑部病變的兩大高危險因子，然而我們依然可以調整生活型態，預防疾病發生。流行病學調查發現，有抽菸習慣的人，罹病機率是不抽菸民眾的2至5倍，若有抽菸習慣，趕緊戒菸愛護身體及眼睛健康吧！此外，建議平常可以多吃深綠色蔬菜、胡蘿蔔、水果，來保養眼睛，預防濕性黃斑部病變。

除了調整生活型態及攝取有益眼睛的食物之外，醫師還有一些針對眼睛的治療策略能處理黃斑部病變。像是：

眼球內注射抗血管新生藥物（Intravitreal Injection of Anti-VEGF）：將藥物以極細的針頭注射到眼球玻璃體。注射的藥物會與血管內皮生長因子結合，阻斷血管內皮生長因子，阻止血管新生。

光凝固雷射療法（Laser Photocoagulation）：用雷射光凝固滲漏的視網膜，避免血管新生。

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當然，提醒各位，預防勝於治療，隨著年紀增長，黃斑部更容易生病，平時還是要節約用眼時間，別太常當低頭族，總是近距離用眼。黃斑部病變剛開始進行的時候是悄然無聲的，隨著時間過去暗點逐漸擴大、變暗，患者對色彩的分辨力降低、改變。而且，當其中一眼睛發生濕性黃斑部病變，另一眼的罹患機率會大幅提升。

因此我們最好規則地用阿姆斯勒方格表自我檢查，只要任何一隻眼睛看檢查表的狀況有異，就要趕緊到中大型醫院找眼科醫師做更詳盡的檢查與治療。及時治療不僅能夠減緩視力衰退的速度，甚至還有機會改善視力。早期發現黃斑部病變，才有挽救視力的機會。

本衛教資料僅幫助您了解疾病基本介紹，並無法取代醫療專業人員之診療，如有醫療問題請務必詢問您的醫師或其他醫療專業人員。

參考資料

National Eye Institute. Fact about Age-Related Macular Degeneration(https://nei.nih.gov/health/maculardegen/armd_facts) Pharmacol Rep. 2006 May-Jun;58(3):353-63.

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航