林為洲、蔣萬安、林奕華接手國民黨黨團，黨主席之爭目前僅有2人

（首圖由左至右為立委林為洲及蔣萬安、江啟臣及台北市議員徐弘庭，日前在立法院表達國民黨檢討改革已經刻不容緩）



2020國民黨總統、立委選舉大敗，世代交替呼聲四起，青壯派立委江啟臣率先表態投入黨主席補選，郝龍斌也已經領表參選。眾所矚目的黨團總召一職，國民黨今（31）日在黨中央經過投票後，立委林為洲擊敗新科國民黨不分區立委鄭麗文順利當選，蔣萬安、林奕華則分別當選立法院黨團書記長、首席副書記長，國民黨青壯世代準備全面接班。國民黨也推出立委賴士葆、楊瓊瓔競選立法院正副院長。

林為洲表示，希望新會期提升黨團戰力，加強監督力道，捍衛黨團自主跟民主。《聯合報》報導，未來擔任總召不僅是扮演強而有力的在野黨，更是要成為黨的改革橋梁、民意展現的渠道，來捍衛黨團自主、體現多元價值、強力監督，這是他成為黨團總召最重要的工作，很高興鄭麗文在最後一刻決定參與，讓我們一起競爭後再合作，拚出人民想看改變的國民黨。

《中央社》報導，這次總召選舉共有34人出席投票，林為洲獲得20票、鄭麗文則有13票，其中有1張廢票；林為洲在會後受訪表示，希望新會期要提升黨團戰力，加強監督力道，捍衛黨團自主與民主，黨團的事就是要由黨團決議，黨團大會就是最高權力機構，中央黨部應該要協助支援黨團各種的需要，或是制度上的協助。

《中央廣播電台》報導，鄭麗文則表示，她並未代表誰參選，純粹是個人決定。站在第一線的黨團應展現旺盛的戰鬥力與高昂士氣，所有黨內競爭都是好事。鄭麗文也說，國民黨這次大選大敗原因在年輕人一面倒不支持國民黨，因此國民黨必須改革，但如果導致內部不同世代或族群的鬥爭是不智的，國民黨現在需要的是團結所有力量，展現改革決心。

值得注意的是，黨團書記長蔣萬安以及目前表態參選黨主席的江啟臣，都是日前率先辭職以表達對國民黨黨中央不滿的的中常委，而黨團總召林為洲也曾表態支持中常委辭職。《聯合報》報導，林為洲表示，包含參選黨主席的立委江啟臣在內，4人事前就講好要一起扛責，由青壯派接班。有其他藍委認為，這4人就等江啟臣當選主席，形同要將國民黨從八德路搬到中山南路。

林奕華則表示，國民黨要轉型成內造型政黨，透過有民意基礎的人帶領黨改造，可以讓黨改革更靈活，也更貼近民意，尤其國民黨再次成為在野黨，立法院絕對是未來相當重要的表現戰場。

根據國民黨新聞稿，代理黨主席林榮德在選舉之後指出，立法院黨團將是國民黨未來的決策核心，也是戰鬥的引領，他提出6點事項與大家共勉：

黨內民主，黨的決議一致遵守共行。 對任何議案，如果反對，闡明反對理由，堅守穩定正義，反對到底。 對任何議案，如果贊成，也是闡明贊成理由，堅持到底。 務必接地氣，及時適時提出政策議題，申明主張及價值。 特別重視民生議題、青年議題，列為重點工作。 加強落實為民服務，鞏固及擴大人民的支持。

林榮德表示，國民黨本屆立委雖然只有38席，但受到1月11日整體改選的刺激，激發無比的意志與力氣，他相信，這屆的黨團，應是最有戰力的黨團。

除了國民黨中央的改造，多數青壯世代認為，立法院是接下來的主戰場，如何讓黨團具備戰力跟黨務改造一樣重要。

黨主席補選：江啟臣、郝龍斌對決局勢成形

另外國民黨黨主席補選將在3月7日舉行，國民黨昨天至今天受理參選人領表，江啟臣昨天搶頭香領表，郝龍斌則由吳育昇代表選在今天領表。

《中央社》報導，江啟臣上午出席「國民黨立委座談會」時受訪表示，未來若當選黨主席，領導工作不會只是一個人決定，而是結合廣大民意，民主社會下的政黨，黨魂要具體反映民意，也是所有人聚集在國民黨的最大理由，若無法反映民意，便沒有在民主政治下存在的價值。

Photo Credit: 中央社

針對媒體詢問是否針對兩岸路線進行辯論，江啟臣表示，國民黨的核心價值、路線，將透過討論或者辯論來決定，雖然外界形容目前的國民黨是「台灣國民黨」及「中國國民黨」路線之爭，但江啟臣認為不該用簡單的二分法劃分，因為黨內路線及價值面臨改變及調整時，應由所有的黨員由下而上表達意見，現階段每個人都有不同的看法及想法，站在未來黨主席的角度，希望由下而上聽取不同意見，尋求內部最大共識。

他提到，也不要用年紀來劃分黨內選舉是世代之爭，因為只要是民主的政黨，每個具有參選資格的黨員都有權利來競選，更應該建立「選舉競爭、選後合作」的文化。

《中央社》報導，昨天出席國民黨新春團拜的前台北縣長周錫瑋說，他不會參與黨主席選舉，他傾向支持年輕的江啟臣，盼改變國民黨過去思維和框架，他也認為，曾做過黨主席、副主席的人不要再出來選黨主席，應給年輕人機會，請郝龍斌思考一下。

面對周錫瑋的「勸退」，郝龍斌受訪時說，每個人都有不同的看法，他都尊重。

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郝龍斌表示，這次選舉中所有人有理念、願意為黨承擔都是好事，他也得到很多青壯派的支持；黨內改革與改造要有個年齡層來參與，應該是要世代合作、整合，這部分的任務他願意承擔。郝龍斌認為，他做過副主席、台北市長，對黨了解，也有執行能力，其實關鍵是無私的心，絕不以主席作為其他位置跳板，主席就是要成全黨內人才，讓大家都能有足夠舞台充分發揮。

另外去年參與國民黨總統初選的張亞中早前則發布參選黨主席宣言。不過目前尚未領表。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羊正鈺