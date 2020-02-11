黃埔軍校是國民黨的，還是共產黨的？（下）

黃埔系將領的戰力究竟有多強？

一九二四年，黃埔軍校建立時，僅僅提供半年的基礎軍事訓練，至北伐興兵時共有四期畢業生。戰爭期間，第五期隨軍作戰，第六期留在廣州繼續學業，第七期於一九二七年夏招募。一九二七年底，共產黨在廣州暴動，不少五、六、七期學生被開除或被殺，人員損失慘重。國民政府定都南京後，軍校尚留在廣州，直至第二期北伐結束，蔣介石才將軍校遷到南京，以便就近控制。此後，黃埔軍校改稱中央陸軍軍官學校，將課程延長至兩年，分設砲、工、騎、輜重等兵種。第六、七期在南京完成餘下學業。第七期人數最多，在一九二九年畢業時，共有步兵科四個中隊，砲、工、騎、輜重各一隊，約九百人。黃埔軍校另有武漢分校約培養出一千七百名畢業生。

黃埔系「知識軍人」的目標，是要把民國變成像英國歷史學家伊格頓（David Edgerton）所言的「軍國」（warfare state），即由中央政府主導軍事、工業、科技及官僚體系，以進行現代化科技戰爭的國家。但是，正如軍事史家鄺智文所論：雖然民國知識軍人引進了一次大戰和戰後各國在戰略、作戰、戰術、科技，以及國家動員方面的教訓和知識，但並非所有這些內容均適合當時民國的政治、社會、經濟等狀態，部分甚至浪費了國府有限的資源。

既然蔣介石崛起的基礎是黃埔系軍事力量，國民黨的宣傳機構自然將黃埔軍人吹得天花亂墜；而共產黨的高級將領更有一半以上出自黃埔，共產黨的宣傳機構當然也對黃埔讚不絕口。由此，黃埔同學會自然成為中共對台灣統戰的重要渠道。在此背景下，神話黃埔成為昔日在戰場上殺得你死我活的國民黨和共產黨之間少有的「歷史共識」。

然而，黃埔系將領的戰力究竟有多強？最佳的檢驗標準是中日戰爭。此前的北伐及新舊軍閥之混戰，是受過蘇俄軍事和政治訓練並擁有蘇俄先進武器的新式黨軍對陣軍閥的舊式軍隊，勝敗早已註定；國共內戰則是黃埔打黃埔，看不出黃埔軍人的真本領。唯有中日戰爭，才是刀尖對麥芒，戰場上見真功夫。

學者張瑞德通過分析戰前中國陸軍高級將領的背景得出結論：戰前陸軍的將官出身保定軍校者頗多，重要軍職人員出身黃埔者極少——各路軍總司令中無一人系黃埔畢業，軍長、師長中也只有約十分之一出身黃埔。

但是，隨著抗戰的推進，陸軍將領有「黃埔化」之趨勢，戰前保定所占的重要地位，戰時逐漸為黃埔所取代。在直接掌握兵權的軍長、師長階層，這種趨勢尤為明顯。抗戰時期出身黃埔的將領，大多畢業於前幾期，當時黃埔的訓練相當粗陋，時間也短，所學到的專業技能有限。他們離開黃埔以後，除了短期的訓練班外，很少有人能有機會繼續接受軍事院校的正規深造教育。在先進國家的軍隊中，軍校畢業後尚可由機關、學校、部隊的輪調中學習新技能，中國軍官卻無此機會。

戰前，德國軍事顧問佛采多次向蔣介石陳述，一個軍人如果不先任下級軍官，遍充排、連、營、團長各職多年，必定不能具有高級指揮官的經驗，即便個人如何勇敢，也無濟於事。但蔣只看重勇敢和忠誠，對此不置可否。蔣意識不到，在軍事學術快速進步的二十世紀，國軍的高級軍官被迫以二十年前所的知識和他們範圍有限的經歷，去應付現代戰爭的複雜問題，戰力無法提升是必然的。

跟世界四大軍校——美國西點軍校、法國聖西爾軍校、蘇俄伏龍芝軍校、英國桑赫斯特皇家軍事學院——相比，黃埔的速成訓練缺陷明顯。當時，授課內容明顯落伍於時代。比如，步兵戰術教學中對重機槍的佈置都沒怎麼教，卻還在教學生組織聯排步槍齊射壓制；炮兵教學中間瞄射擊極為簡單，而學生只會放列觀察射；騎兵科還在教學員如何用冷兵器騎馬衝鋒。抗戰期間，從德國慕尼黑陸軍學校學習裝甲兵作戰歸來的蔣緯國，就對黃埔軍校的學制和教學內容極為不滿，他認為黃埔系軍官的指揮能力比日軍差了一大截，軍事理論素養還停留在二○年代。

中國戰區參謀長史迪威將軍曾毫不客氣地指出，國軍軍官的素質和其階級、職務成反比：

軍長師長問題頗大。這些人中很少有是有效率的，他們很少親臨前線，更極少監督命令是否執行。對於來自前線誇大甚至錯誤的報告，不經查證即予以接受。經常忽略搜索和警戒的重要性，常因而造成大亂。

接替史迪威的魏德邁對國府稍多同情，但對國軍高級將領的評價亦甚低：

在我所接觸的國軍高級軍官中，我發現很少能視為有效率或受過良好專業訓練的，我並不懷疑他們對於委員長的忠誠，但是作為蔣的參謀長，我必須評估他們的作戰能力和知識，他們的帶兵資格，以及他們配合全盤作戰計劃，執行命令的意願。

蔣介石本人也承認：「我們作總司令的，只比得上人家一個團長，我們的軍長、師長，只當得起人家一個營長和連長。」而李宗仁、羅家倫等人也都承認，國軍高級將領稱職者寥寥無幾。對比之下，日本高級將領之中，雖然缺乏出色的戰略家，但在基本技術、戰略原則上，均能一絲不亂，絕少發生重大錯誤；做事也多能腳踏實地，一絲不苟，令人敬而生畏。

稍加統計即可發現，在抗日戰場上，重大勝利大都是非黃埔系將領贏得的，令國人、敵手及盟軍刮目相看的中國將領大都非黃埔出身——李宗仁、白崇禧、孫立人、廖耀湘、張發奎、薛岳、張自忠、李家鈺……然而，正因為他們不是黃埔系，從來得不到蔣的信任和重用。反之，只要是黃埔畢業生，無論戰場上的表現有多麼糟糕，蔣也予以寬容並繼續重用。正因為蔣的私心和賞罰不明，使國軍的戰力難以提升，對日作戰八年間屢戰屢敗，三年多的國共內戰更一潰千里。

Photo Credit: Unknown @Wiki Public Domain

國民政府是被「赤黃埔系」顛覆的

如果誠實面對歷史事實，就必須承認：第一流的黃埔畢業生中，流向共產黨陣營的遠遠多於效忠校長蔣介石的。大量黃埔畢業生投向共產黨一邊，義無反顧地走向「弒父」之路。那些參加共產黨軍隊的黃埔畢業生，公然與校長作戰，被國民黨稱為「赤黃埔系」。可見，意識形態的吸引力大於領袖的個人魅力。這是蔣介石一輩子都未能明白的道理。

共產黨的「十大元帥」中，葉劍英、聶榮臻、陳毅當過黃埔的教官，徐向前和林彪是黃埔的畢業生，與黃埔有關係者占了一半。此外，解放軍高級將領中，還有三名大將和八名上將是黃埔畢業生。黃埔軍校創校時名為「中國國民黨陸軍軍官軍校」（為消滅中國共產黨在陸軍官校內的勢力，一九二五年二月國民黨將校名改為「中國國民黨黨立陸軍軍官學校」，加了「黨立」二字，似乎更為名副其實），但「赤黃埔系」居然打敗了「白黃埔系」，說明共產黨才是黃埔的真正主人。

在黃埔一期學生中，共產黨的名將數不勝數。

共軍元帥徐向前很早就是紅四方面軍總指揮，國民黨懸賞其人頭標價十萬，與朱德、毛澤東一個價，後來是西路軍主帥。徐就讀黃埔時，曾被蔣單獨召見。徐生性少言寡語，又是北方人，未能獲得蔣賞識。

中共大將及情報頭子陳賡，是自己闖進黃埔的，還帶了一幫講武堂同學轉校。陳賡被稱為「黃埔三傑」之一，黃埔有「蔣先雲的筆，賀衷寒的嘴，不及陳賡的腿」之傳言。陳賡在第二次東征中救過蔣介石的命，曾被委以副官重任。但陳賡還是背叛校長，追隨政治部主任周恩來，為共產黨在軍事和情報領域立下汗馬功勞。

陳明仁在中原大戰、剿共、抗戰及國共內戰中都有赫赫戰功，在東北作戰時一度擊敗林彪。一九四九年，陳明仁與程潛在長沙「起義」投共，後率軍清剿國民黨「殘匪」，被中共授予上將銜，為國軍叛將中在共軍獲得最高軍銜者。毛曾對陳說：「我看林彪打仗就不如你！」

左權是被陳賡帶進黃埔的。後來，左權被選派到莫斯科學習軍事，與蔣經國一起捲進「江浙同鄉會」事件，險些遭到克格勃清洗。一九四二年，左權在山西遼縣十字嶺戰死。中共建政後，將遼縣改名為「左權縣」。

王爾琢考黃埔時是最後一批報名，與同鄉鄭洞國一起被錄取。南昌起義時，他是僅次於朱德、陳毅的第三號人物。上了井岡山，又成為毛、朱、陳之後的第四號人物。王爾涿打仗以勇猛著稱，林彪是其手下的營長。一九二八年，王爾涿被叛徒槍殺，否則日後他定能成為元帥級的人物。

許繼慎在一期畢業生中是能打仗的將領，在鄂豫皖根據地初期曾是徐向前的上級。在鄂豫皖蘇區的白雀園大肅反中，身為師長的許繼慎遭到逮捕並處死。許的妻子是師政治部秘書，已懷有身孕，仍被祕密處死。

蔣先雲考進黃埔時是第一名，畢業時又是第一名，為「黃埔三傑」之首。蔣先雲的入黨介紹人是毛澤東。蔣介石對其極為賞識，許諾只要「浪子回頭」就能當師長。當時，黃埔學生當團長的都沒幾個。然而，蔣先雲鐵了心跟共產黨走。一九二七年，在河南臨潁與張學良部作戰時戰死。

李之龍是「中山艦事件」的關鍵人物。在考進黃埔之前，他是鮑羅廷的政治秘書。「中山艦事件」前，李之龍為海軍局局長，軍銜中將，與校長蔣介石平級。國共分裂後，李之龍從日本回國反蔣，在廣州被捕並被槍決。

周士第在黃埔時有猛將之譽，當過護衛孫文的鐵甲車隊隊長。南昌起義時，為葉挺部第二十五師師長。後來，周先後任紅二方面軍參謀長、八路軍第一二○師參謀長，一九五五年授上將銜。

劉疇西在一期生中也是左派積極分子，很早受傷獨臂，最高軍職為紅十軍團軍團長。中央蘇區反圍剿失利后，轉戰江西懷玉山地區，與方志敏等一起被俘。劉疇西凍餓多日，哆嗦成一團，審他的正是一期同學俞濟時。俞沒怎麼理他，讓人把他押下去。黃維譏諷說：「大家多少同學一場，應該讓人家吃頓飽飯嘛。你的心也太不善了！」隨即，劉疇西與方志敏一起被處決。

趙自選以僅次於蔣先雲的第二名成績考入黃埔，是第一任鐵甲車隊隊長。後來，跟隨「農民王」彭湃建立海陸豐蘇維埃，死在戰場上。

閻揆要與杜聿明、關麟征等人一起，從陝西千里跋涉來考黃埔。這十幾個陝西人中，出了六個中將，閻揆要是唯一的解放軍中將。

在黃埔二期生中，著名的共產黨人是周逸群和盧德銘。

周逸群是紅二軍團政委，和賀龍一樣是紅二方面軍的領袖，死於一次戰鬥中。

盧德銘曾任武漢政府警衛團團長，參加秋收起義，任總指揮。後在掩護部隊突圍時戰死。

黃埔三期生中，投靠共產黨的多名將領都未能活到中共勝利。

朱雲卿是井岡山黃洋界保衛戰的英雄，任紅一方面軍參謀長，為朱德所欣賞，後在蘇區醫院養病時被國民黨特務刺殺身亡。

吳光浩是黃麻暴動的副總指揮，鄂豫皖蘇區創始人之一。後在前往河南組織暴動時，遭民團突襲死去。

黃埔四期中的共產黨將領更多。

中共「戰神」林彪即為四期的佼佼者。

劉志丹，陝北紅軍創始人，在戰場上神秘死去，有人說是被毛澤東派人暗殺。

曾中生，紅四方面軍參謀長，徐向前的副手，以遊擊戰略名貫全軍。後死於肅反，連屍體也找不到。

段德昌，彭德懷的入黨介紹人，洪湖蘇區創始人，紅二方面軍代表人物，有「火龍將軍」之稱，死於肅反。

伍中豪，紅一方面軍中與林彪齊名的將領，毛澤東的「四驍將」之一。曾是北大文科系學生，行軍作戰餘暇，一好喝酒，二好吟詩唱和。在病癒追趕隊伍時，被江西安福縣民團襲擊身亡。

洪水，越南人，解放軍中唯一的外籍將軍。授銜時，其資歷夠中將，為平衡越軍體系而授少將。

郭化若，毛澤東最早的軍事秘書之一，後任三野九兵團政委。

黃埔五期中，也出了不少重量級人物。

許光達，紅二方面軍代表人物，授大將銜。

宋時輪，中共開國上將，三野九兵團司令員，韓戰中指揮過長津湖戰役。

張宗遜，中共開國上將，紅軍和國共內戰時都跟著彭德懷作戰，曾任國防部副部長。

陶鑄，中共建政後為中南區實權人物，文革前期調到中央任政治局常委，成為黨內第四號人物。但不久即失勢，被關押虐待致死。

趙尚志，北滿抗聯的靈魂人物，與楊靖宇有「南楊北趙」之稱。岡村寧次數次對趙加以圍捕而不果。

黃埔六期中，出過郭天民（上將）、王諍（中將）、張開荊（少將）等解放軍將領。

在黃埔高級班中，有兩個共產黨軍隊的著名人物。一個是黃公略，毛澤東最器重的紅軍將領之一。另一個是賀國中，彭德懷的鐵杆部下，紅五軍最早的黨員之一。

武漢分校畢業的羅瑞卿，為中共開國大將，曾任中共中央書記處書記、公安部長、解放軍總參謀長、國務院副總理等要職，長期負責毛澤東的安全保衛工作。

蔣介石當然知道這張將星閃爍的「赤黃埔系」名單，也知道自己是被學生們打敗的。但是，為了維持「黃埔神話」，蔣介石和國民黨對此一字不提。

具有諷刺意味的是，抱殘守缺的「黃埔傳統」至今仍束縛著台灣軍隊的現代化改革。二○一九年十月，美國在台協會（AIT）理事主席莫健（James F. Moriarty）訪台，率領軍事組人員，密切訪查以及調研台灣軍隊的后備動員、訓練能量、戰略、管理等面向。莫健此動作，是為了執行美國〈二○一九會計年度國防授權法案〉中的指示：「美國國防部長應該與台灣有关部門協調，對台灣的軍事力量，特别是台灣的後備動員能力進行全面評估。」美方認為台灣後備部隊「虛有其表」，批評其為「無效戰力」。台灣國防部則給予憤怒反擊。

此次美台觀念衝突顯示，「黃埔軍人」已成為台灣軍事改革的絆腳石。有評論認為，世界各先進民主國家，大都為專業文人領軍，而非采用退伍將領主導國防，台灣是民主國家中的特例，一向為「黃埔軍人」把持軍隊，維護所謂「光榮傳統」不遺余力，所以訓練、戰術、准則和戰略，都包圍著由職業軍人掌控的情境，無法如歐美日等國家那樣，進入「第四波戰爭型態」。台灣政府如果不用科學與民主的方式改革軍隊，一昧聽任職業軍人吹噓和恐嚇，無法完成防衛的升級換代。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航