因應武漢肺炎疫情：印尼總統佐科威下令撤僑，菲律賓、泰國和馬來西亞也規劃撤離國民

（中央社）中國湖北省武漢肺炎疫情肆虐，印尼總統佐科威昨（30）日下令立即撤離滯留湖北省的印尼公民。印尼空軍稍早指出，已備好3架飛機待命。

佐科威（Joko Widodo）30日下午召開跨部會會議，做出撤僑決定。印尼總統府新聞稿指出，佐科威下令撤僑行動「立即展開」。印尼外交部統計，仍有243名印尼公民在湖北省。

在武漢市爆發的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎確診病例激增，日本、美國等國已派遣專機，協助其國人返國。印尼政府也在30日做出撤僑決定。

印尼外交部新聞稿指出，經近日與中國政府協商，中國政府已準備好協助印尼撤僑，印尼政府也做好準備，近期就會展開行動，帶回滯留在武漢市7個不同地區的印尼公民。

印尼空軍30日稍早也在推特發文指出，已準備好2架波音737客機以及一架C130 Hercules運輸機，撤僑行動將有空軍醫療團隊隨行，以便監控疫情。

菲律賓、泰國和馬來西亞也規劃撤離

《雅加達郵報》31日報導，除了已確定在湖北省的243名印尼公民，政府懷疑實際的人數可能更高，據信還有更多人尚未回報行蹤。印尼駐北京大使館將會協助執行撤離計畫，包括持續回報有關的更新數據。

在撤僑名單中的12名華中科技大學（HUST）印尼學生，已被政府告知做好準備。在中國印尼學生協會（PPIT）在該校的分會會長Khoirul Umam Hasbiy說，「我們被要求備好護照、家長同意書和其他文件。」

印尼使館已經跟最早執行撤僑的美國、日本密切聯繫，印尼外交部長Retno LP Marsudi表示，她也與同樣正在計畫撤僑的澳洲保持聯繫，「我們必須學習如何儘快地撤離我們的公民。」她說明，撤僑工作並不簡單，必須確認人數的分布，以及在封城狀態中規劃運輸。

政府已經安排位於雅加達北部的Sulianti Saroso傳染病醫院，對於撤離回國的公民實施隔離。學生如Khoirul雖然對於回國後需要被隔離感到兩難，不過他和同學們仍認為，如此安排還是比待在學校宿舍更佳。

官方尚未公布確切的時程，不過已經做好一切準備。外交部發言人Teuku Faizasya表示，政府將會在官方取得完整的撤離名單後實行撤僑。

泰國、菲律賓和馬來西亞也在規劃撤離在中國疫區的國民。《曼谷郵報》報導，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）30日時表示，將會調派一組醫護人員搭乘商用飛機，前往北京接回泰國公民。他表示礙於中國規定不能使用軍機，但仍會待命以防緊急狀況。據統計，目前有64名泰國公民在武漢市。

《菲律賓之星》報導，菲律賓外交部（DFA）27日已與衛生部開會，研擬撤離在武漢或其他地區，受到新型冠狀病毒疫情影響的國民。根據菲律賓駐上海領事館回報，大約有150名菲律賓人仍在武漢市。

《東方日報》報導，馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）也表示，將與中國政府討論派遣飛機前往撤離在武漢的馬來西亞公民。截至29日，在武漢的78名馬來西亞公民並未受到感染。馬哈迪說明，公民回國後將接受檢測，以安排隔離或返家。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：羊正鈺