關於過去創傷經驗，心理諮商在談什麼？怎麼談？

文：陳彥竹（諮商心理師）

研究發現，童年經歷過越多創傷經驗的人，在成年後有越高的機會得到不只是心理相關的焦慮症、憂鬱症、自殺傾向等，還有許多心血管、高血壓、癌症等生理方面的疾病。因此，也許我們應該要關注的是童年創傷，到底童年創傷對我們會身心產生什麼影響呢？

經歷童年創傷經驗的孩子，立即的影響就是大腦，小孩大腦功能還在發育中，面對生活中的壓力事件時，無法有太多的組織思考，於是壓力事件出現時腦中發展較成熟的杏仁核跳出來接管。

杏仁核是大腦負責情緒的中心，是一種面對生存本能的反應，比如說要戰鬥或是要逃跑，大腦會記得這樣的壓力因應模式，因此成長過程中經歷過創傷的人，即便成年後還是會用一種慣有的方式面對，並不是因為你不夠成熟，而是受到過去經驗的影響。

Photo Credit: 問8

面對過去創傷經驗，心理諮商會怎麼做呢？每個學派進行的方式都不一樣，以下用我的諮商理念去說明。

第一次諮商的評估與說明

首先在第一次諮商時，會先請你先描述所遇到的困擾，以及困擾的細節描述。可能包含過去經驗、成長背景、家庭概況等，讓我能透過對談的過程內容，提供一個心理諮商的架構，讓你用這樣的架構去重新理解自己發生的事情。

比如過去創傷事件發生時，當下會產生強烈的情緒反應，像是在一杯即將滿溢的水杯再加水，此時會感受到「失控」的感覺，產生一種無法掌控的恐懼感。這個時候大腦杏仁核會用一種本能的方式來因應，比如說逃避或是反擊，於是由強烈情緒經驗帶出來的行為就此產生。

但再強烈的情緒都還是會過去，等到情緒強度下降時，人的大腦會用自己的方式重整這到底是怎麼一回事。就像我們在某些人生重大事件過後，會在心中自己暗暗做個決定，於是困擾的想法就此產生，這個時候情緒、想法、行為都出來了。再透過生活中出現相似的經驗，讓這樣的循環模式變得更穩固，就形成一種行為處事的模式，而這可能就是使你現在人生感到困擾的模式。

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第一次諮商會說明後續將如何進行，會針對你帶來的困擾，說明接下來會如何處理，其中包含了5大面向，這5大面向的目的是在增加心理彈性、降低困擾的影響力。

增加自我覺察：想法產生感覺，感覺再帶出對應的行為，像是開啟了自動導航系統，習慣會讓我們對於自身的感覺、想法、行為都更模糊，因此增加對於自身的覺察，將會讓我們重新去和這自動化模式連線，對自己的反應方式有更深的理解。在這樣的階段有些人就可以做出改變，童年時因大腦組織思考能力都還沒發展成熟，現在用成人的眼界去理解過去的自己，就會產生新的體悟。 脫離糾結的想法：有些人無法透過增加見覺察就產生改變，會卡在一種「知道但做不到」的處境，這時候就會來討論卡住的地方；關鍵往往是「想法」，稱之為「糾結的想法」，這樣的想法會擋著我們的視線，讓我們只看得到舊有的方式，透過練習可以將這樣的想法鬆開，讓糾結想法的影響力下降。 活在當下：當我們自動模式出現時，彷彿回到過去還是小時候的自己，或者是擔心未來會不會發生類似狀況，這樣的狀況都讓自己不是處在「當下」。透過正念的體驗、練習，可以把自己帶回到當下，相對就把壓力事件對你產生的影響力降下來。 更多元的自己：當我們面對壓力事件時有一種自動應對模式，代表了對自己也有個既定的看法，而這樣的既定的看法，常常是有傷害性的，透過前述這些過程，我們可以用不同的角度看待自己。 順利朝人生目標前進：常常我們想要往東，偏偏我們所做的根本是往西；這都是因為固定、僵化的反應模式造成，往往也是痛苦的源頭，透過前面的晤談，當阻礙對我們的影響力漸漸下降時，我們就可以前往自己想要去的方向。

以上為我個人在第一次心理諮商時，會做的評估與說明。對於沒有接觸過心理諮商的朋友，難免對於心理諮商會有一些想像，當這些歷程更透明，讓更多人知道這當中在做什麼，以及會如何做，就能讓專業更普及。

現在的我們是過去歲月的累積，現在困擾我們的可能和過去有關，有時候試著放自己一馬，不用一個人苦撐，讓心理師陪你走過這一段。過去曾經受惠於心理諮商的幫忙，讓我擺脫一些過去經驗帶來的困境，現在希望可以陪更多人走這一段。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航