糖尿病友血糖居高不下、視線模糊，可能出現「眼底視網膜病變」

現年50歲的阿強（化名）因工作應酬多，菸酒也不離手，後來經確診為糖尿病。在罹患糖尿病半年後，阿強開始感到眼前一片模糊，經檢查後發現其糖化血色素（HbA1c）已飆升至9％。收治該案例的「糖尿病共同照護網」特約院所崇祐聯合診所院長葉政南醫師，立刻幫阿強安排眼底鏡檢查。這才發現他的眼睛已出現嚴重眼底視網膜病變，若再晚一步發現，恐造成眼睛失明，影響日常生活。

葉醫師表示，阿強的糖化血色素總在8％左右徘徊，但一般會建議將糖化血色素控制在正常值7％以下，引發相關併發症的機率較低。

血糖居高不下小血管首當其衝，視線模糊恐為警訊

葉政南醫師表示，糖尿病是一種需長期控制、追蹤的慢性疾病，若血糖值居高不下，全身大小血管都會受到傷害，而首當其衝的即為小血管。人體中眼睛的眼底視網膜及腎臟都佈滿數不清的小血管，這些小血管一旦受損，眼睛與腎臟也將隨之產生病變。葉醫師分享，有時候看到糖友不願配合用藥來控制血糖，也不在意飲食、運動，後來因血糖過高，先後產生眼底病變、腎臟病等併發症，著實令人惋惜。

葉醫師分析，眼底視網膜病變初期可能會出現視線模糊，但部分糖友會誤以為是老花或近視加深而輕忽。然而，隨著血糖波動幅度過大或居高不下，不僅水晶體會增厚，症狀也會加劇。

此外，亦可能出現輕微血管瘤，但症狀多半不明顯。到了中、後期，眼底視網膜的出血點逐漸增多，並滲出組織液，眼底也會增生出許多不正常的新生血管，這些新生血管容易堵塞、破裂，導致出血風險大增。隨著症狀加劇，也會引起黃斑部水腫、視網膜剝離、水晶體出血等問題，視力模糊症狀也會更加重，看東西會出現陰影，視野邊緣更為明顯，日常生活很容易受到影響。

積極控糖減緩76％眼底病變風險，重拾彩色人生

葉醫師提到，部分糖友對胰島素仍有錯誤迷思，誤認為胰島素需要施打一輩子。為此，葉政南醫師於診所內成立病友會，定期舉辦糖友分享會，鼓勵糖友主動分享注射胰島素來控制血糖的經驗，希望能透過同儕的力量幫助更多糖友破除迷思，接受注射胰島素讓血糖趨於穩定。

血糖值控制的越好，眼底病變出現機率越低，惡化程度也會減緩。據統計，糖化血色素若控制在6％以下有機會逆轉糖尿病眼底病變。許多國內外研究顯示，高血糖患者適度注射胰島素，同時配合調整飲食習慣、規律運動，將可有效控制血糖。葉醫師提醒，糖友若能積極控制血糖，且定期接受眼底鏡檢查，可減緩76％出現眼底病變的風險。

葉醫師說，糖友應積極控制血糖，將糖化血色素控制在7％以下，每年定期做眼底鏡檢查，千萬別讓「靈魂之窗」受到高血糖的摧殘。此外，糖友也需留意心血管疾病風險，若高血糖傷害蔓延至大血管，心臟、心血管與四肢動脈，則恐陸續產生病變。葉政南醫師呼籲，想要有效控制血糖，用藥、飲食與運動缺一不可，血糖控制穩定，眼底病變與其他併發症的風險才可降到最低，積極控糖才能保有良好生活品質。

本文經健康醫療網授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航