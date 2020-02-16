評估企業體質十大要點：如何知道投資的公司是不是「燒錢慘業」？

大雄要借錢給一位朋友胖虎，可是又猶豫，不知道對方的還款能力如何？另外，最近聽小叮噹說，投資台積電好像很不錯，但卻不知道怎麼判斷企業體質才好？

正在苦惱的大雄，坐在蘋果樹下，突然咚的一聲，被蘋果砸到，靈光乍現！他忽然發現，這兩件事其實是同一件事啊。

評估1：是否年年賺錢？

不論是要評估借錢對象的還款能力，或是想評估企業的體質，其實都是同一件事。例如說，我們可以從觀察他是否能穩定賺錢開始。一個人沒有穩定而長久的收入，一家企業沒有穩定而長久的獲利，財務狀況、企業體質要好是很困難的。

所以，第一個也是最重要的觀察點，就是觀察是否年年賺錢。以企業來說，十年裡至少要有九年EPS要＞0，公司的賺錢能力才穩定。

評估2：是否為「燒錢慘業」？

合格標準：盈餘再投資比率小於200％、非四大慘業。

有些人雖然看似年年賺錢，但卻賺1元、花2元，這樣長久下來，個人的財務狀況一定會出問題。同理可證，有的企業在競爭激烈的產業中為了保持優勢，會把賺來的錢（盈餘）再投資出去，而且賺1元、投資2元，這樣長久下來，企業也會出狀況。

所以我們不投資台股裡經營最辛苦的「四大慘業」：面板、Dram、LED、太陽能，而且如果「盈餘再投資比率」＞200％的企業也不能投資。

小說明：「盈餘再投資比率」是洪瑞泰在其著作中提出的指標。算法為：將最近一年的財報與四年前相比，以「非流動性資產」（長期投資＋固定資產）的增加金額，除以最近4年的稅後淨利總合。若算出來的比率高於200％，就代表這4年投資於資本支出的金額，是所有獲利的2倍，這樣就不太正常了。

評估3：是否體質幼弱？

合格標準：近一季每股淨值＞15元、上市7年以上、股本＞50億元。

一個人如果年紀太輕，就像剛大學畢業的就業者平均至少要再換1～2次工作一樣，他們的收入也還不穩定。所以評估企業也一樣，一家企業若是沒有經過景氣循環的考驗，我們就不知道他遇到金融風暴的時候是否能站得穩。而一個景氣大循環大約7～10年，因此一家企業至少要上市櫃時間7年以上才合乎標準。

同理，如果每股淨值太小、股本太小的企業，不能通過利空洗禮的危險性就比較大。每股淨值＜15或股本小於50億的企業，雖然也可能是「小而美」的公司，但比起大型龍頭績優股來，危險性還是比較高。

評估4：是否靠副業賺錢？

合格標準：本業收入比例＞80％。

副業和兼差的錢是不穩定的，在財務評估的部份，我們除了關注一個人是否賺錢之外，錢的品質與來源也是應該重視的。

例如說：胖虎今年年收入100萬，這樣聽起來好像不錯，不過若是其中20萬是從本業工作而來，其他80萬是到處兼差的副業所得，那麼明年若沒有那些兼差機會，收入就會起伏很大。

同樣的道理套用在評估企業上，企業的本業收入比率＞80％，表示其不靠副業賺錢，獲利品質比較好。

小說明：本業收入比率公式＝近一季營業利益／近一季稅前利益。

評估5：是否業外虧損？

合格標準：業外損失比率＜20％

評估到此，大雄已經確認胖虎薪水穩健，而且多來自本業。但就算薪水很多，萬一胖虎亂投資股票、房地產，造成大批業外損失該怎麼辦？所以借錢給他之前，這一點可要先確認好。

同理套用在企業，投資之前也要特別注意企業業外損失的比率，要小於20％是才是正常。

小說明：業外損失比率＝近一季其他利益及損失／近一季稅後淨利。

評估6：是否營收大灌水

合格標準：營收灌水比率＜30％

賺了錢要真的能收到才是真的，如果有人表面上月薪很高，但所待的企業積欠薪資已久，這樣他的財務狀況仍然是不穩的。

同理，企業出貨的時候就可以列報營收，但如果廠商的應收帳款遲遲收不回來也沒用。有些有問題的企業，營收很高，但應收帳款和存貨的比重很重就是這個原因。

我們把應收帳款和存貨，與「營收」對比，得到的比值當做「營收灌水的比率」，評估營收來源是否實在。

營收灌水比率公式：（近一年應收帳款＋近一年存貨）／近一年全年營收

評估7：是否現金斷水流

合格標準（1）：營業現金流＞0、自由現金流＞0

一個人在工作所收入的現金，扣掉為了讓未來工作更順暢，投資自己的費用，剩下來的錢才是能自由運用的金錢。

同理套用到企業，企業賺了錢就應該有現金進口袋（營業現金流量）；而為了增加未來的生產力，會再去添購一些機器、廠房（固定資產），兩者相減後多的現金就是「自由現金」。

合格標準（2）：十年中至少八年發放股利

帳上自由現金充足的公司，才有配發股利的能力，而十年裡至少要有八年能配發股利的公司，我們認為他是比較穩定的。

現金流是否順暢，也是評估公司體質的要點之一。

評估8：是否欠錢壓力大

合格標準（1）：負債比率＜50％。

一個人如果有1000萬的資產，但有超過500萬以上的負債，以這樣的比值（負債比）來說，欠錢的壓力就比較大了。同樣的道理套用在企業上。如果企業的負債比＞50％以上，我們就要多加留意它的財務狀況。不過實務上也要參考同業的負債比，每個行業的平均值可能略有不同。（負債比＝總負債／總資產）

合格標準（2）：流動比＞100％、速動比＞100％。

而資產中如果有一大堆很難變現的東西，例如：家具、二手書籍等。我們也可以把它扣除，算出易變現資產與負債的比例（流動比、速動比）高不高，這樣就知道發生風險時會不會周轉不靈。同理，這個觀念我們可以套用在企業上喔。

合格標準（3）：利息保障倍數至少五倍。

欠銀行錢是要支付利息的，假如我們月收入是5萬元，而每個月要支付銀行1萬元的利息，這樣利息保障倍數就是5（5／1＝5）。

合格標準（4）：破產指數＞1.81

Photo Credit：小資女艾蜜莉 Z分數的計算公式有點複雜，若要直接看數值也可以參考艾蜜莉定存股。

破產指數（分數）為財務專家奧特曼研發的公式，可以判斷企業的破產機率（有70％～80％的準確度）。

Z分數越高公司越安全，Z分數低於1.81，代表公司有95％機率在2年內破產。

評估9：是否印股票換鈔票

合格標準：股本膨脹比率＜20％

如果一個小家庭原本的收入是六萬元，但收入不變的情況之下，多生了一個孩子，每個孩子可以分配的資源就會變少。

同理，當企業的營收沒增加、股本卻增加的時候，股東分配到的盈餘就會變少，股本過度膨脹通常對企業不是好事。

評估10：是否連內行人都不想持有

合格標準：（1）董監事與法人持股比率＞33％、（2）董監事股票質押比＜33％

通常董監事與法人，都比一般的散戶更了解公司，如果董監事持股比例高，與一般股東的利益也會比較趨向一致。另外也要注意質押的狀況，若有三分之一以上的股票都處於質押的狀態，這種企業的財務風險會比較高。

不適合用10個體質評估的產業

用這10個指標雖然可以快速的評估企業的體質，但要特注意的是，並不每一個產業都適合這樣評估。例如像IFRS後營收暴起暴落營建類股，以負債來營生，收取利差的金融業就不適合。

大雄的決定，胖虎還得起錢、台積電也是好企業，可是⋯⋯經過大雄的評估之後，發現胖虎的財務狀況良好，還款能力不成問題，所以決定借他錢。另外，台積電也是一家優良的企業，10項財報評估數據都是「正常」，所以打算等適當的價格再買進。

本文經艾蜜莉-自由之路授權刊登，原文刊載於這裡及這裡

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航