《自我轉變之書》：變成「一邊臀部的演奏者」，才能傳達生命的熱情

文:羅莎姆・史東・山德爾(Rosamund Stone Zander), 班傑明・山德爾(Benjamin Zander)

我們該上哪去找生命力的電源?我們必須自己激發所有的能量來度過每一天,或者我們可以在自己之外,抓到另一個活躍的泉源?

假設有某一刻,那充滿活力而外放的能量四處流竄,它就是生命存在的媒介,假設任何阻礙參與這種生命力的力量都藏在我們自己心中。當然,我們的思想會告訴我們另一個故事。這個世界被分成好幾個部分:人類是獨特的存在,各種形狀都有邊緣,蘋果與橘子是不能比較的。我們很少會遇見或體驗到這種全然的能量,有時候只是純屬意外的收穫,就像愛麗絲掉進兔子洞裡。當我們發覺自己正在做些非凡的事,這種生命力會讓我們自己嚇一跳,或者我們會在一種最私密而基本的層次上相遇。然而只要我們知道界線是怎麼畫出來的,以及界線在哪裡,我們的心靈與身體都絕對有能力放棄我們的限制,收起我們的邊界。

本章的法門是臣服於熱情,它有兩個步驟:

文明的秩序與預測能力支持著我們,讓我們可以和一些自認為重要的事物共處,像是創立一個公司、引導我們的孩子、研究星辰,或是創作交響樂。然而,由於我們的城市與城鎮的構造邊緣是帶有稜角的──我們日常生活的許多層面也是──它們就反映出我們的感知地圖,城市生活或許會擴張我們的邊界,但是會讓我們繼續活在一種隔離的情況之下。而大自然則可以帶領我們去體驗一種強過我們自己的生命力,但是要讓我們開啟自己與大自然之間的那道門,就需要一個臣服於熱情的動作。

羅莎姆・史東・山德爾(作者之一,為企業教練與家庭系統治療師):

暮春三月,新英格蘭北部的景色瞬息萬變。天空與山巒低垂下來成了黑白二色,灰暗的河水從冰帽底下慢慢露出臉來。春天爆破地冒出了頭卻顯得毫不著意。我走過一座搖晃的吊橋,下方的河流氣勢驚人,我爬下另一端的河岸,到了視野比較寬廣的地方。我在那兒目睹了一場進行中的意外事件。巨大的三角形綠色冰塊矗立空中,湍急的水流撕裂了冰凍的河面,將冰塊接二連三堆疊起來。河水怒吼著,有如瘋狂了一般。河水毫不止歇地流動著,放蕩不羈而無法無天,甚且充滿對立。我幾乎無法思考。

我動搖了。你很難待在那兒,長久抵抗著。這個撼動神經的力量,在我耳際嘶吼,我為了保護自己,大可以轉身爬回大馬路上,在幾碼之外,就有一個路邊的小餐館在等著我。我可以找到一個讓自己比較舒服的距離。然而我在岸邊靜止不動,全然地靜定著,我採取了一次存在的躍動。「讓它的力量穿透我,」我默許著,文風不動。「讓它將我所有的細胞全轉向它;相信它,屈從於它。讓它給我它能夠給予的一切。」

它給了,而且從此之後都是如此;每當我要尋找生命的熱情,河水就在那兒翻騰著穿越了我。我可以聽見它那令人麻木的急流,億萬個原子的運動。我看見冰塊如何躍出自己的路,一路滾動著往海的顏色光榮前進。

好幾個月之後,在新英格蘭海邊的一個陽光耀眼的夏日,我怪異地發現自己提出這個問題:「大自然要的是什麼?」──不知道該如何面對如許的美。我泛舟航向深綠色的海灣,那裡針樅的根奮力攀住懸崖邊緣,野草的莖幹在太陽底下閃閃發光,海鳥俯衝入海裡覓食。比較天真的我竟意外地回答了自己的問題──「大自然希望你覺得濕答答的,像石頭一樣沉重,要你用松樹的枝幹與松針向外伸展。它要你感受水的浮動。要參與!」我在那天稍晚開始畫畫時,發覺一股大自然的動力出現在畫布上;不是實體,不是線條或顏色,而是悸動的力量,線條的震動,顏色的激情。

有一種生命,一種生命的力量,一種能力,一種甦醒,它透過你轉化成行動,而在恆常之中,只有你一個人,因此這種表達是獨一無二的。如果你去阻止它,它就不會透過任何其他的媒介存在,它就會消失。這世界將不再有它的存在。不是由你來決定它有多好,或是比較起其他的表情,它看起來多麼脆弱。你的任務是明白直接地保有它,保持你的管道暢通。

──瑪莎・葛蘭姆(Martha Graham),引自艾格尼斯・迪密爾(Agnes DeMille)所著的《瑪莎:瑪莎・葛蘭姆的一生與作品》(Martha: The Life and Work of Martha Graham)