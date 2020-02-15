《1人健身》：攝取過多蛋白質難道不會對腎臟造成負擔嗎？

文：庵野拓將

爭論長達70年的「蛋白質攝取過量」問題

一九四八年，明尼蘇達大學的湯瑪士愛迪達等人提出疑問：「攝取過多蛋白質難道不會對腎臟造成負擔嗎？」

70多年來，全球都在探討蛋白質與腎臟之間的關係，但至今仍沒有一個明確的答案。曖昧不明的健康問題更容易落為媒體熱炒的題材，近年有非常多主張「過量攝取蛋白質對腎臟有害」的文章。

那麼，為什麼至今仍然無法給出明確答案呢？因為探究這個答案的實驗基於道德層面是難以進行的。

如本書開頭所述，將人類作為受試者的臨床研究，分成以實驗性治療積極干預受試者的「介入性研究」，以及不從中介入，僅觀察受試者身上的變化的「觀察性研究」。

為了提出有力的科學依據（證據），進行介入性研究是必要的。這樣一來，為了檢驗攝取過多蛋白質是否會傷害腎臟，研究人員必須隨機挑選受試者，將他們分成攝取大量蛋白質的小組和攝取一般分量小組，並且測量長期攝取的效果。這麼一來，大量攝取蛋白質的受試者確實會有損害腎臟的風險。

臨床研究的大前提就是維護受試者的健康，不允許進行可能危害受試者健康的研究。因此，基於道德層面也無法接受探討蛋白質與腎臟之間的關係的介入性研究。

然而，研究人員也不會甘於眼前這種情況。因為無法進行介入性研究，許多研究人員正利用大規模的觀察性研究，努力尋找出趨勢指標來補強不足的部分。

極為重要的腎臟機制

腎臟具有許多功能，像是分泌激素或調節血壓，最重要的功能是過濾血液並轉換成尿液，將體內的老舊廢物、鹽分、多餘水分排出去。

當體內集結的血液要進入腎臟時，會經由腎元過濾。腎元由微血管像毛線球一樣纏繞在一起的「腎小球」（絲球體）和流通過濾後的尿液（原尿）的「腎小管」所組成。

經過腎小球過濾的原尿除了老舊廢物之外，還含有胺基酸、糖分、鹽分、鉀、磷、鎂等電解質。因此，原尿在通過腎小管時，有99％會被重新吸收到體內，最後排出只有老舊廢物和多餘水分的尿液。

就算你攝取過多蛋白質，未使用到的蛋白質通常會作為老舊廢物遭到腎臟過濾，最後排出體外。但如果持續攝取過多蛋白質，會漸漸給腎臟帶來沉重負擔。動物實驗結果表明，攝取過多蛋白質會給腎小球的過濾功能造成負擔，進而導致腎臟受到損害。

腎小球的過濾功能衰弱導致老舊廢物無法充分排出體外的情況，我們稱之為「腎衰竭」。如果繼續攝取大量蛋白質的話，會讓病情更加惡化。因此，在治療腎衰竭時，相當注重限制攝取蛋白質的飲食療法。

許多專家和媒體基於這些動物實驗和腎衰竭的飲食療法，主張「大量攝取蛋白質對腎臟有害。」

但問題的根本在於：「對於健康的人來說，攝取過多蛋白質一樣會傷害腎臟嗎？」

長達70年爭論中的關鍵報告

二○○三年，哈佛大學的奈特等人以1624名被診斷為腎功能正常或輕度衰弱的人為對象，針對關於蛋白質攝取情況和腎功能的關係進行為期11年追蹤調查。結果顯示：「如果腎功能正常，蛋白質攝取量與腎臟疾病無關」、「如果腎功能衰弱的話，攝取過多蛋白質會加速腎臟疾病的惡化。」

但在這之後，公布了一份足以否定這項調查結果的研究報告。二○一○年，布萊根婦女醫院的林等人以3348名腎功能正常的女性為對象，針對關於蛋白質攝取情況和腎功能的關係進行為期11年追蹤調查。結果表明「如果定期持

續高蛋白質飲食，有可能導致腎功能衰弱。」這份研究報告加劇了大量攝取蛋白質是否會損害腎臟的爭論。

而在二○一一年，發表這份報告的林等人的研究小組又公開了另一份掀起議論的研究報告。他們將腎功能正常的3121名女性根據經常攝取蛋白質的食物來源分成三組（西式餐／健康餐／高血壓餐），經過11年的追蹤調查，發現與腎臟疾病的風險最具密切關聯性的是「西式餐」（圖75）。

攝取過多紅肉對腎臟的影響

二○一七年，針對蛋白質攝取情況和腎功能之間的關係，發表了一項前所未有的大規模調查。

新加坡醫療機構SingHealth的盧等人以63257名男性和女性為對象，針對蛋白質的食物來源對於腎臟疾病的併發和末期腎臟疾病的惡化的影響，進行15.5年的追蹤調查。結果發現「越是經常攝取紅肉的人，罹患腎臟疾病、加劇末期腎臟疾病的風險就越高」。研究還表明，一天當中，以白肉或魚類取代一餐的紅肉，腎臟疾病惡化的風險

最多可以降低62.4％（圖76）。

同一時間，德國符茲堡大學的赫林等人發表了一份報告結果，他們以11952名健康的男性和女性為對象，針對蛋白質食物來源與腎臟疾病的罹患風險，進行23年的追蹤調查。其中，「腎臟疾病的罹患風險會因為紅肉的攝取量而增加」的論點支持了過去的研究結果。同時，研究表明「增加白肉、堅果、大豆、乳製品的攝取量可以降低罹患腎臟疾病的風險」。

哥本哈根大學的肯泊等人分析了這一系列的研究結果，並在二○一七年的回顧報告中推導出結論：「攝取過量紅肉可能會損害腎臟」、「白肉或乳製品的蛋白質不會損害腎臟。」此外，他們也指出，在消化紅肉的過程中會產生酸，這種酸可能會對腎臟產生毒性，進而損害腎臟。

蛋白質攝取與腎臟相關的介入性研究基於道德層面難以實踐，所以目前仍然沒有可信度高的科學證據。但現代運動科學及運動營養學領域採用最新的資訊科技，重複進行前所未有的大規模觀察性研究，提供蛋白質的攝取指南。

紅肉（牛肉、豬肉、羊肉等等）有損害腎臟的傾向。

乳蛋白質和雞肉這些白肉及魚類一樣，幾乎不會損害腎臟。

（控制紅肉攝取量）一天只攝取1.62g／kg的蛋白質不太可能會損害腎臟。

參考這些資訊，調整自己每日的蛋白質攝取量是很重要的。

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作者：庵野拓將

譯者：林以庭

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Photo Credit: 一起來出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航