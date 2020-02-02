我很早就決定要惜字如金：尼爾蓋曼親自提點撰寫短篇小說的八個訣竅

編譯：Waiting（本名劉韋廷，曾獲某文學獎，譯有某些小說，曾為某流行媒體總編輯，近日常以「出前一廷」之名於部分媒體撰寫電影相關文章。個人FB粉絲頁：史蒂芬金銀銅鐵席格）

提到尼爾．蓋曼（Neil Gaiman），你會想到哪些作品？對有些人來說，第一時間會想到的，可能是那些被改編為影視版本的著作，像《美國眾神》（American Gods）、《好預兆》（Good Omens）與《星塵》（Stardust）等作品。至於對熟悉漫畫的人而言，或許會是他編劇的經典漫畫《睡魔》（The Sandman）。但對於他的不少書迷來說，答案則可能根本不是一本書，而是他某篇發想有趣、切角獨特，就連整體也掌握精準的短篇小說。

在2019年的聖誕節，多次與蓋曼合作的英國BBC廣播四台，便推出了一部改編自他同名短篇小說的廣播劇〈騎士精神〉（Chivalry）。故事描述一名老婦人在慈善義賣商店買下了一個杯子，但等到圓桌武士加拉哈德（Galahad）找上門後，她才知道自己無意間買下的，其實正是傳說中的聖杯⋯⋯

這則可愛的故事，中文版收錄於《M，專屬魔法》（M is for Magic）一書，廣播劇則邀來了兩屆奧斯卡影后格蘭達．傑克遜（Glenda Jackson）與在影集《權力遊戲》（Game of Thrones）中扮演瓊恩．史諾（Jon Snow）的基特．哈靈頓（Kit Harington）獻聲主演。但對於書迷或有志於小說創作的人而言，真正喜出望外的是，蓋曼還在宣傳這部廣播劇的同時，特別與大家分享了他撰寫短篇小說的八個訣竅。

究竟是哪八個訣竅呢？接下來便讓我們一起來看看。

1. 短篇小說需要一個強而有力的核心想法

蓋曼表示，短篇小說通常應該集中敘述一件事情就好。但這並不代表你不能描寫許多事件，只是這些事件應該全都圍繞在那個核心想法週遭。

2. 故事應該帶領角色踏上一場旅程

在小說結尾時，角色應該要與開頭時有所差距。蓋曼以〈騎士精神〉舉例表示，故事中的兩名主角都經歷了一場旅程，他們雙方的存在，到了最後也確實為彼此的人生帶來了一些影響。

3. 當你開始時，無需擔心想得不夠透徹

「寫短篇小說的妙處，在於你無需把每個環節都想得一清二楚。」以〈騎士精神〉為例，蓋曼一開始的想法，只有一名老婦人在商店裡買下聖杯，讓騎士因此登門拜訪。「這樣就完全足以開始了。」他說。「你不用知道故事會怎麼發展。不管你花了三天、五天或十天才完成，最後你總會找到答案的。」

4. 你寫下的第一行，未必得是完稿中的第一行

優秀的第一行對短篇小說至關緊要，但蓋曼也同時表示，大家應該牢牢記得，無論你寫的是短篇或長篇，在完稿版本中的第一行，未必得是你最早寫下的那一行。

5. 第二稿要使一切看起來全是刻意為之

一旦寫完後，你便會知道故事的全貌。接下來要做的，就是讓自己看起來像是從頭到尾都很清楚自己在做什麼。二稿賦予了你身為創作者的權力，將故事中那些邊寫邊想的蹤跡給全部抹去。你需要著眼於更能完善小說，使其更具力道的事物上頭，然後把那些讓人分心，使故事變弱的地方給逐一刪除。除此之外，你還能變更角色名字，或是更改開頭或結尾，但當你修改完畢時，這些部分則得看起來全都「本應如此」。

6. 惜字如金，像是每寫一個字就要因此付費

「我很早就決定，當我在寫短篇小說時，應該要做到像是每寫一個字，就得因此付費一樣。」這樣的話，可以幫助你在寫作時盡力確保每一個字都有意義，因此使故事看起來足夠緊湊。

7. 短篇小說應該讓你在每次重讀時，都能看見新的東西

雖然有些人可能覺得短篇小說並非值得一再重讀的作品類型，但蓋曼認為，一則優秀的短篇，應該要讓讀者在首次閱讀時無法全盤看清。在讀者首次閱讀時，我們得讓他們感到滿足，帶領他們踏上旅程。但當他們重讀時，也得讓他們感受到這兩次的旅途風景，的確有些不同之處才行。

8. 短篇是練習長篇的完美方式

就像我們不可能剛開始跑步，就直接挑戰全馬一樣──在寫作的領域裡，長篇就是馬拉松，而短篇則是日常慢跑行程。蓋曼認為，短篇除了可以練習寫作與試錯外，也是一種足以讓你習得撰寫長篇的方式。更別說，就算你有辦法寫出長篇，也未必就懂得如何寫好短篇。

資料來源：Neil Gaiman’s eight tips on how to write a short story

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九