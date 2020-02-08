沈嘉悅談《御伽草紙》：無賴派的日本小說家太宰治，讓我感到氣味相投

文字：沈眠｜照片：逗點文創提供

以「我的痛苦就是你的快樂：讀太宰治，很醜也很溫柔的幻覺」為題，詩人沈嘉悅在桃園中壢的瑯嬛書屋，針對太宰治《御伽草紙》進行一場從翻案小說翻牆到現代詩的跨域閱讀。

重新詮釋人性的悲喜劇

「讓我們以熱烈掌聲，歡迎太宰治。」沈嘉悅劈頭說。現場一片安靜，似乎沒有人在引頸期盼。「好啦，我只是怕真的有一些讀者誤會他還活著，因為有好幾次這種經驗。」沈嘉悅大笑說著。

太宰治在39歲那一年自死成功，此前已有數度嘗試，還會跟他喜愛的女人一起共赴黃泉。沈嘉悅講：「某一次他輕生的理由居然是沒有考上報社，要說中二也真的是中二到無人可出其右。」太宰治的最後之死，眾說紛紜，也有人講那是意外。「總之，太宰治是一位無賴派小說家，他的作品在處理的主題，基本是對人生的看法，還有跟女性的關係，以及社會對男性的期待，例如要有男子氣概。」

「我不是一個對太宰治作品完全熟悉的讀者。」沈嘉悅坦白地說：「但我確實感覺到某種氣味相投，比如反叛精神、自我吐槽、奇怪的彆扭，或是氾濫的情感，都滿能引起我的共鳴，甚至可以對應到我的詩歌創作。」

「翻案小說在日本滿常見的，主要是依據早已耳熟能詳的故事，加入新的觀點，重新詮釋，有點類似同人創作。」隨後，沈嘉悅開始細細解讀《御伽草紙》其中的三篇小說〈肉瘤公公〉、〈浦島太郎〉和〈喀嗤喀嗤山〉，「太宰治的特點是會把某些更真實的人性細節，還給角色，這樣一來，人物好像是全新的，整個故事也就推反我們所熟悉的樣貌，變成另外的東西。」

比如臉上有肉瘤的老人家，會跟他的肉瘤說話，因為在家裡是被漠視的，渴望與人建立關係，對他來說，被別人嫌惡的肉瘤反而是重要的一部分，「太宰治不是在講什麼清心寡欲那樣的道德教訓，他是翻轉經典故事，去談非單一價值的重要。」

又或者去過龍宮的浦島太郎，回到人間，最後打開貝殼，瞬間變老300歲，「太宰治並不認為太郎是無心之舉，在他的版本裡，浦島太郎是自願選擇打開貝殼，因為300年的光陰流逝了，他在世上的親友都已不在，這其實是很悲傷的事。換言之，讓他變老的貝殼反而是慈悲的禮物，解決他的失落感，從此太郎也變成幸福的老人，得到許多人一輩子不曾擁有的快樂。」

還有狸貓與兔子，原來的版本是兔子為了替老太太報仇，而想要懲罰狸貓，唯太宰治卻將之變化無賴男與滿懷心機的青春少女，「在他筆下，那樣的少女看似純真，但其實最恐怖，殺傷力最大。」沈嘉悅解釋道：「狸貓對兔子的喜愛有種『愛上你我有錯嗎』的意味。但少女是連聽到他的呼吸聲，都想要硬生生扭斷追求者脖子的心態。太宰治非常深入地刻畫角色的性格，使我們看見純真與殺戮的並存。」

看似悲劇的結局，過程卻是充滿喜劇感，抑或喜劇段落含有可怖陰暗的意念。沈嘉悅認為，「這些是人性的悲喜劇。」太宰治一方面寫活普通人內在層次，具有立體感，另外一方面也在傳遞正面意義的故事裡，再賦予探索與思索的機會。

沒有哪個詩人不濫情

沈嘉悅喜歡太宰治的嘴巴很碎，愛發牢騷，「他的囉唆是好的，而且他藉由人物對話進行吐槽的寫法，也有幽默感，不單純只是嘴賤文酸。太宰治是纖細的，他有敏銳的感受力，看到人生裡有太多的疑問，而帶著反叛的價值去呈現。」

「我覺得我也是這樣的，」沈嘉悅笑著說：「比如我寫〈謬思女神〉或〈我不喜歡楊牧〉，都是帶著強烈的意圖、憤怒的情緒，試著反叛當時的主流聲腔。為什麼詩歌一定要長得跟楊牧一樣，才算是詩？詩歌應該要有很多種吧。而有些現代詩創作的本質，跟冷笑話很接近。」他認為，這種詩歌的文字修辭並不華麗曲折，走直接口語的路線，但稍微認真一想，不難會心一笑。但在十幾年前，那些他覺得好的詩歌，就因為長得跟主流不一樣，而被無視、不具討論價值。

沈嘉悅以反叛的視角張望世界，就像自帶濾鏡，每件事都會忍不住多想一點，「憤怒是我提出問題的方式。但其實，反叛也有分別，一種是口號式的反叛，另一種是精神性的反叛。」

他以《我想做一個有用的人》與《這一切都是幻覺》說明，前一本是在30歲前出版的，裡面收錄大學、研究時期還有剛出社會寫的詩。那會兒，他總是帶著情緒在寫詩，「過去我太急著想要改變世界，夢想所有人都能變得更好，所以詩裡就長出很像口號標語一樣的詞句。」而今年出版的這本是沈嘉悅2017、2018年所寫，整個語氣都比較冷靜，「因為我開始覺得，並沒有全然的好或全然的壞，那個界線是模糊的。雖然，我的反叛性還在，但整體心情是平和的，也會回到日常生活裡，去觀察自己與世界。」

「我住在安坑。不是有臭豆腐的深坑哦。」定定望著台下讀者，沈嘉悅表示，安坑是有點尷尬的地方，常有那種閒置的空地，有些後來會變成公園，不少居民會利用，在裡面活動，但是沒有人在管理，草要長不長，器具壞了也無人維修。「我覺得自己的人生就像這種公園，非常尷尬，但又很微妙。以前寫詩老是在執著，一定要具備有用的意義，才能影響或造成改變。現在不會這樣，我不想再踩在道德制高點去寫。我就是單純地想寫那些畫面，想把人生日常裡的尷尬寫下來。我喜歡寫那些生活軌跡裡不正常的狀態，寫那些無用的事物，我就是對它們感到興趣。」

回顧閱讀經驗與創作歷程，沈嘉悅語氣真誠：「詩人都是濫情的，有個朋友對我這麼說過。後來想一想，好像是真的，沒有哪一個詩人不濫情。」但用氾濫的情感寫詩這件事，已經不太適合他，「我想把詩寫慢一點，拉長時間去看。我懂得站在後面一點的地方，跟事物保持距離。而一旦拿掉過多情緒與意義，只寫事情流動與自身感受，就能夠理解所有變化都是過程的一部分。」

沈嘉悅最後說：「我想太宰治也是這樣的，他並不為了明確的目的性而寫，比如究竟是不是對世界有用之類的。這也正是文學最迷人的地方，讓人想要持續不斷地進行探索。而探索的本身，已經是最大的價值了。」

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

書籍介紹

《御伽草紙（啾咪文庫本）》，逗點文創出版

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作者：太宰治

譯者：湯家寧

「日本的童話裡，其實有著如此深刻的慈悲。」

厭世 x 刻薄 x 搞笑 x 無盡的愛

文豪 太宰治 翻案作品最高傑作！

如果這本書在你眼裡有出現任何日本第一的角色，可能是你眼睛有問題，所以看錯了。這樣懂了嗎？——太宰治

「很久很久以前，故事是這麼說的……」

第二次世界大戰期間，日本遭受空襲，漫天彈雨之中，太宰治帶著孩子躲進幽暗的防空洞避難。擔心孩子們恐懼受怕，太宰治拿起民間故事繪本，以獨特的碎念牢騷語氣，一頁一頁地看圖說故事。就這樣，大家耳熟能詳的〈浦島太郎〉、〈肉瘤公公〉、〈狸貓與兔子〉以及〈舌切雀〉等日本經典童話故事，在無賴派大師的詮釋下，所有的角色都增添了一層囉唆煩人、惹人發笑的幽默色彩，也更加真實。

看著活靈活現的動物與人類角色輪番上演人生悲喜，讀者總在歡笑之餘，感受到一股純粹哀傷的耽溺之美。原本單純、簡單的童話，因此添滿了現實人性與命運的無奈。在這樣動盪不安的時空背景下，封閉的防空洞裡，太宰治彷彿抒發著一種姑且當作自我放逐、並對苦楚一笑置之的感嘆。

「人的一生，就是在愛恨中痛苦掙扎，沒有人可以遁逃，只能努力忍耐。」

本書加收兩篇改寫自《聊齋誌異》的作品〈竹青〉、〈清貧譚〉，也是太宰治以機智卻恣意妄為的筆調，讓中國的鄉野奇談，成為他刻劃人性荒謬一面的載體。

那麼，請快點打開《御伽草紙》，感受太宰治說故事的魔力吧！

Photo Credit: 逗點文創

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航