銀髮族運動前檢視四步驟，讓你的運動之路走得長久又安全

開始運動前檢視四步，讓你的運動之路走得長久和安全。

早晨起來可以運動、到想去的地方，對於很多人是再正常不過的事情。但不幸的是有些人的身體狀況（高血糖、高血脂、裝心臟支架等因素），讓他們要活動都是困難的。而透過有氧、重量訓練，即可有效改善上述問題。（延伸閱讀：伊格運動網頁使用指南）

但如何開始呢？

四步驟讓你運動之路更安全

步驟1：開始運動前，建議需由醫生進行檢查，從而得到醫生對於您狀況特殊的運動指導和建議。根據這些資料，對於老年人運動來說更為安全和適合 。

步驟2：目服用藥物告知，常見像是高血壓用藥，或目前我們訓練較多的帕金森氏症患者，藥用時間、藥物特性，皆是訓練時教練需納入考量的重點。

步驟3：冠狀動脈疾病（coronary artery disease, CAD）判斷。冠狀動脈疾病是2013年全球死因首位，冠狀動脈硬化是伴隨冠狀動脈疾病的漸進性的惡化過程，發生脂肪堆積在血管壁上，導致動脈血管變得狹窄，阻礙循環血流回到心臟，引起心肌梗塞。一些可辨識的危險因素，與潛在冠狀動脈疾病是有相連，評估冠狀動脈疾病對於運動風險評估是重要的事情。

步驟4：運動順序安排。

運動順序的安排依照：（1）有氧暖身（2）重量訓練（3）氧訓練（4）伸展。

Photo Credit：伊格運動

如果老年人既要進行重量訓練，同時也要進行有氧運動的話，應該要以有氧運動（熱身）開始，接著進行重量訓練，最後做靜態伸展訓練。

近年來老人、銀髮族運動重視人的越來越多，知道要健康的老，就應該要運動。進行有氧訓練可以減少體重和降低患高血壓、第二型糖尿病、肥胖的危險；進行重量訓練可以增加肌肉力和降低跌倒風險。在開始運動前檢視以上四步驟，再配合專業運動訓練人員，即可讓你的運動之路走得長久和安全。

本文經伊格運動授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航