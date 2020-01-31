防疫網接得住移工和新住民嗎？未納入勞基法的社福移工、多語資訊的傳播困境

新型冠狀病毒（2019 n-cov）在台灣出現第9例，政府也嚴防疫情擴大。不過，在數十萬移工中，有許多是經常出入於醫院，負責照護的工作者或新住民當中，或許有人不諳中文、未被納入《勞基法》保護，在疫情面前，可能是資訊平權、勞動權益的防護網所漏接的一群。

有許多移工從事長照、看護，除了負擔沉重的照護責任，他們應工作需求經常出入醫療院所，生活起居也可能長住在雇主家中。具有公衛專家背景的副總統陳建仁指出，第一線醫護人員及防疫人員、確定或潛伏期病例之共同居住者、確定或潛伏期病例經常接觸者，都是需要戴口罩的優先順序中的前3名。

據勞動部統計，截至2019年12月底，在台移工人數總數已有71萬8058人。當中來自印尼的移工最多，有27萬6411人，接著依序為越南22萬4713人、菲律賓15萬7487人、泰國5萬9445人。移工在台灣社會中擁有廣大的社群，免於他們生活環境因資訊不足遭遇染病危險，或者在職場中保障他們的勞動權益，應是防疫工作的一環。

移工可大致兩類：從事「營建業、製造業與漁業」產業移工，約45萬人；從事看護或家庭幫傭的社福移工，約有26萬人。根據《移人》報導，雖然社福移工人數少於產業移工，但是社福移工相較於產業移工，人數穩定成長，負責台灣很大一部分的長照工作。在社福移工當中，印尼移工人數佔3/4，遠超過其他國家，且以女性為多。

然而，台灣現行法規卻仍未將從事家戶照料工作的社福移工納入《勞基法》。《四方報》經詢問勞動部後指出，若適用《勞基法》的移工，則和本國勞工享同等權利。在此情況下，產業移工大多適用，也仍有部分移工不適用，社福移工如家庭看護幫傭、養護機構外展看護等均不適用，恐處於頻繁接觸有感染風險的被照顧者的環境，也可能疑似感染，卻無法請假看診，甚至領不到薪水。

勞動部指出雇主應提供口罩給需要出入醫院的移工使用，《中央社》報導，若移工需要進出醫療院所，包含照顧被看護者或者陪伴就醫，雇主應提供口罩供移工使用，並應提醒移工全程佩戴、每天更換，若破損或弄髒則應立即更換。移工需外出至人多或密閉的場所，應咳嗽戴口罩、肥皂勤洗手等。

防疫文宣的破口：資訊平權

由官方製作中文為主的防疫文宣，雖方便傳遞及轉發，但是移工和新住民仍可能無法獲得即時、足夠防疫資訊。作家林立青29日在臉書貼文表示，觀察到許多台灣人都已經戴上口罩，也有企業著手購買消毒液，防疫觀念頗為普及。不過，他也指出，仍有移工買不到口罩或者不知道可以到哪裡購買。

林立青說明，「因為移工的生活環境，交通方式和習慣都屬於容易群聚感染的環境， 我們客觀的提出事實：看護工帶著長者往返醫院回診，事業工的集體工作住宿以及大眾交通運輸工具的搭乘。這都可能是高度風險者。」另外，他也整理出多國語言版本的防疫文宣：

目前勞動部在臉書、官方網站提供印尼文、越南文、泰文等語言的防疫注意事項。行政院蘇貞昌院長已指示地方政府對不便獲取資訊的移工等對象，應主動加強防疫工作。勞動部也依「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」規定，雇主應辦理職前講習，以提供移工衛生健康法令等資訊。此外，勞動部也呼籲當移工自國外入境時，有發燒、咳嗽等不適症狀，雇主協助通報機場檢疫人員。

如雇主未善盡宣導或管理責任，且經限期改善未改善者，已違反《就業服務法》第57條第9款規定，將處新台幣6萬元至30萬元罰鍰，並依《就業服務法》第72條規定廢止許可，及管制2年不得再申請移工。

在跨國勞動力權益維護資訊網站可查詢多國語言資訊，勞動部對宣導移工防疫資訊的10大措施如下：

透過機場法令宣導講習向入境移工宣導，自1月27日起，已分別於桃園國際機場及高雄國際機場移工機場關懷服務站加強宣導。 外語廣播宣導自1月20日起，陸續透過本部委託5家廣播公司所製播的13個移工語言廣播節目及國語廣播節目加強宣導。 發送防疫資訊簡訊，於1月29日針對半年內曾致電1955勞工諮詢申訴專線的移工，發送14萬則防疫簡訊。 1955專線增加中、印、泰、越、英5國語音防疫宣導，今日（30日）起來電者致電1955專線時，需先行收聽語音防疫資訊。 多國語網站宣導，1月27日及今日將5國語的防疫資訊置多國語的「跨國勞動力權益維護資訊網站」，並於今日（30日）放置直接聘僱聯合服務中心網站。 勞動力發展署官網為提供民眾及雇主防疫資訊，今日（30日）已放置「跨國勞動力權益維護資訊網」的連結網址及最新消息。 今日（30日）透過勞動部、台灣就業通FB粉絲專頁、中外語廣播電臺的移工社群FB粉絲專頁，刊登中外語防疫資訊。 轉請地方政府加強宣導，今日（30日）已請22個地方政府於訪視移工工作及生活情形或來電諮詢勞動法令時，主動告知防疫訊息。 請雇主、仲介團體、駐臺辦事處及移工團體協助宣導，今日（30日）已轉請與移工有密切接觸的團體及對象，協助向移工加強宣導。 隨疫情發展發布防疫新聞稿，因應「特殊嚴重傳染性肺炎」確診案例持續增加，除已於29日發布防疫新聞稿提醒雇主應善盡生活照顧責任及轉知移工防疫資訊，另於今日（30日）再次發布新聞稿強化移工防疫安全，宣導移工防疫資訊及通報專線。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：羊正鈺