【美股實境秀】Netflix長期投資計劃與持股現況

文：鬼宿

這是一個美股長期投資的實境秀，用來記錄鬼宿對Netflix的持股狀況；以及Netflix公司相關的動態分享，當然，還有每一季Netflix財報發佈後；鬼宿會發表對串流平台競爭的看法與評論。

鬼宿的Netflix持股現況

2019年10月25日以每股277美元，首次買入32股支出8,864美元

2019年12月16日以每股304.43美元，買入8股支出2,435.44美元

2020年1月22日以每股325.44美元，買入3.07股支出1,000美元

目前總計持有Netflix 43股，第一筆與第二筆買入；是透過兆豐證券的複委託帳戶交易，第三筆開始，鬼宿改以eToro交易平台買入，平台的優點是公開透明的交易與持股明細，提供給想要追蹤這個美股投資現況的網友們，一個簡單的追蹤管道。目前鬼宿總投入本金為12,299.44美元，Netflix 1月23日收盤價為每股349.6美元，換算鬼宿持股現值為15,032.8美元，報酬率現況為22.22%。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

鬼宿想要實驗一個美股長期的「不定期不定額」投資計劃，對於這個計劃目前的初步構想，是在長期投資Netflix的過程中，若遭遇財報利空；或是股價不明因素回檔，只要鬼宿手邊有閒置資金，便會進場去做加碼，持股時間可能長達數年，只要Netflix的全球付費訂閱人數持續增加，鬼宿就不會有任何賣出Netflix持股的動作。

這是一個美股長期投資的「實境秀」，這一系列文章更新的時點會是；Netflix財報公佈之後，亦或是鬼宿的「不定期不定額」持股有異動，鬼宿都會上來發佈新的文章，更新Netflix最新持股現況與投資分享。

選擇Netflix作為長投標的原因

這一切要從Apple這家公司，帶給鬼宿的震撼說起，2007年蘋果發表了驚豔全球的智慧型手機iPhone，在這之後的10年；iPhone永遠的改變了手機產業，不僅讓原本的手機霸主Nokia殞落，也將Apple推上了全球最有價值公司寶座，同時也徹底的改變了；鬼宿對於長期投資的看法。

即使你不是在2007年賈伯斯（Steve Jobs）發表第一支iPhone；就買進並擁有Apple的股票至今，你仍然有機會在這檔股票上賺到錢。鬼宿到現在都還記得，擁有第一支iPhone的感動，不鏽鋼邊框；搭配正、反面強化玻璃，隨時可連上網路；高畫質的拍照與流暢的錄影體驗。

Photo Credit: Paul Sakuma / AP Photo / 達志影像

Apple做出這麼棒的手機，鬼宿當下竟沒有閃過一絲；可以投資這家公司的想法。這讓鬼宿很難不去想，如果當時能以「不定期不定額」去長期投資；這家10多年來持續創新，一直被果粉追著跑的優秀企業，說不定40歲不到，鬼宿應該就能退休了，為了不讓遺憾再次發生，於是有了這個投資計劃。

Netflix正在改變你看電視的習慣

鬼宿喜歡看電影，對美劇、韓劇、日劇、都有一定的投入，這是鬼宿舒壓的一種方式，2016年Netflix同步進入台灣等130個國家，為這些國家的用戶提供線上串流影音服務，初期提供註冊會員免費試用一個月，期滿之後可自由決定是否付費續訂，話說鬼宿在試用了一個月後，完全重度上癮，根本就回不去了。

那龐大的影片資料庫讓你隨選隨看，透過電視、平板、手機、筆電，你想在哪看都沒問題！打開電視、手機App或網頁，想在家看；或是出門搭捷運接著看，任何零碎的時間都可以用來追劇，簡直欲罷不能。

傳統有線電視、DVD出租店，一時間全讓鬼宿打入冷宮，有了Netflix鬼宿再也不曾踏足DVD出租店，鬼宿終於能理解「百事達影視出租店」為什麼會兵敗如山倒了，它完全不是Netflix的對手，根本無法與其競爭，只要消費者體驗過Netflix的服務，要轉頭離開真的不容易。

鬼宿曾經為了想看「陰屍路」而轉訂HBO的串流平台，同樣是透過App看影集，HBO的使用者介面跟體驗，與Netflix相比；真的有一段不算小的差距，鬼宿在快速追完「陰屍路」後，又乖乖地回頭訂閱Netflix。

Netflix最近四季財報重點

2019年第一季全球新增訂閱人數960萬，其中美國本土增加174萬人；國際新增786萬人。

2019年第二季全球新增訂閱人數270.4萬，其中美國本土訂閱人數，因為Netflix調漲美國月費，因而出現了減少12.6萬人的情況，國際訂閱則是新增了283萬人。

2019年第三季全球新增訂閱人數677.7萬，其中美國本土增加51.7萬人，國際新增677萬人。

2019年第四季全球新增訂閱人數875萬，其中美國本土增加42萬，國際新增883萬人。

眼尖的各位應該有發現，鬼宿將財報重點；完全聚焦在「訂閱人數」的增減，因為Netflix將現階段賺來的錢，全數用在拍攝更多專屬於Netflix的內容，目的是為了獲取更多的訂閱人數，在串流影音平台的競爭上「內容為王」與「消費者體驗」將決定訂閱會員的黏著度，也決定串流平台的成敗。

Photo Credit: 中央社

在剛結束的2019財報年度；Netflix全球總訂閱人數來到了1.67億人，其中美國訂閱戶約6,100萬人，美國以外的國際訂閱戶則為1.06億人。全年淨增加訂閱人數2808萬，較前一年訂閱會員總數大幅增長了20%，從2016年Netflix正式跨入國際市場後，訂閱會員數就一直維持在每年20%以上的高成長，只要訂閱人數持續成長，鬼宿就會持續這個「不定期不定額」買入Netflix的存股計劃，只要買入理由沒有改變或消失，股價單日出現3%或以上的跌幅，鬼宿都會進場加碼買入。

對於持續成長的好公司，你能找到什麼理由賣出離場呢！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航