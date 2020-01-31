貨送不過去、人回不來：400名台灣人依然受困武漢

（中央社）武漢疫情延燒，目前仍有約400名台商及台灣人在封城後滯留武漢，提出口罩、消毒水等防疫物資需求，但因封城難以送入，主管機關陸委會與海基會仍持續向陸方溝通。

隨著武漢肺炎確診人數飆升，中國當局宣布多座城市封城，關閉火車站、機場等大眾交通工具，最先宣布23日封城的武漢市，也只剩下空蕩蕩的街道，與未能在封城前回台的台商及當地居民。

根據當地居民轉述，封城後人人自危的武漢，街上不僅少了來往的車輛，連行人幾乎都不見蹤影，一般小商家全都歇業，只剩下超市堅守崗位，為民眾提供生活必要糧食物資。

問起當地台商狀況，相關官員告訴《中央社》記者，「現在就是回不來、也去不了」，粗估仍滯留在武漢人數約有300至400人，尚未聽說有台商出現武漢肺炎症狀；部分台商透過當地台商協會提出包括口罩、消毒水、感冒備用藥、慢性病藥品、紙尿布、糧食肉品等物資需求，「但我們也送不進去」，只能透過陸委會及海基會持續與陸方溝通協調。

武漢當地約有61件台商投資案，主要為記憶體、面板相關業者，官員說，隨著疫情發展，能不能開工還很難說，會透過外貿協會在當地駐點持續掌握狀況。

外貿協會在中國設有11個駐點，13名派駐人員目前皆健康無虞，外貿協會表示，包含武漢駐點主任在內，部分派駐人員已在春節前回台，將視駐點開工日期安排返回當地，春節期間則持續透過當地雇員掌握最新狀況。

防疫當前，外貿協會也暫緩部分中國大陸拓銷活動，包括3月的中國電動車暨車電拓銷團，以及國際授權及衍生品深圳展覽會、上海國際獎勵旅遊及大會博覽會等2個參展團。外貿協會統計，今年預計前往大陸辦理共10件參展案及4次拓銷團。

陸委會：包機撤台商仍在協調中

陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，目前約有400名滯留湖北的台灣人向政府求救，陸委會將持續向中國大陸方面探詢可能的處理方式，包含以專機接返回台。

中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，湖北武漢等地自23日起陸續封城，外界關切政府是否派遣專機撤回在當地的台人。陸委會27日表示，已透過兩岸既有管道，向陸方探詢可能處理方式；中國國務院台灣事務辦公室隔天僅稱收到傳真，未正面回應。

大陸委員會昨天舉行農曆春節過後首場例行記者會，邱垂正在回答媒體記者相關提問時表示，自24日起截至30日中午，海峽交流基金會專線與陸委會值班電話共接到252通求救電話，約有400名左右滯留武漢的台灣人登記求助，希望政府協助返台。

他表示，政府在收到求助訊息後，隨即透過既有聯繫機制，向陸方探詢可能的處理方式。同時委託當地與鄰近地區台商協會建立與滯留當地國人的聯絡機制，即時彙整民眾需求，設法提供必要協助。

邱垂正說，上述求救人員多是因短期出差、個人旅遊或探親等原因滯留，並非在當地長期經商，因此沒有固定住所，人生地不熟，陸續出現藥品缺乏、居所不定及衛生醫療環境堪慮等困境。

他強調，正持續與陸方溝通聯繫當中，訴求包含以專機接返國人回台等各種方式，有進一步消息會盡速對外說明。陸方若真心重視台人權益，應該盡速回應政府呼籲及實際需求。

中央流行疫情指揮中心26日舉行記者會時，指揮官、衛福部長陳時中在會上回應包機問題時表示，政府關心保護所有台籍人士的健康，其中牽涉到與對岸的關係，目前陸委會與海基兩會正在積極溝通協調中，希望兼顧滯陸民眾在物資與防疫的需求，以及大家的安全。

陳時中也說，在整體防疫思維上，是以在台灣裡面的國人安全為第一考量，而其他在外地的國人，政府也會考量其健康與人權。

兩岸相關人士指出，過去包機撤僑有先例，當年H1N1禽流感肆虐時，政府就曾從南韓包機撤僑回台。而這次是否從中國大陸撤回台人，牽涉方面較為複雜，除去政治與行政因素，中國大陸方面想必會擔憂讓境外人士短期大規模撤出，可能在當地引起的反彈，「是人性問題」。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羊正鈺