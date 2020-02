《一次讀懂心靈探索經典》：《萬物論》邀你俯瞰地球，解析人類心理與靈性發展的軌跡

文:湯姆・巴特勒-鮑登(Tom Butler-Bowdon)

「希臘人有一個美麗的字彙『Kosmos』(大宇宙),指的是所有存在的有秩序性的整體,包括物理的、情感的、心靈的,與靈性的國度……但我們可憐的現代人把 Kosmos 降級到『cosmos』(宇宙),把物質、身體、心智、靈魂和靈性都降級到物質一項,而在這個科學物質主義沈悶與乏味世界,使我們誤以為結合物理向度的理論,即是萬物的理論。」

接受一種涵蓋意識與物質的宇宙解釋觀。

我們經常聽到物理學上的最新發展,宣稱向完整解釋我們的宇宙往前更近一步。但哲學家肯恩.韋爾伯驚訝地發現,這些理論只處理物質世界。那麼真正滲透我們的身、心、靈,以及關於人生意義的事究竟如何?難道我們無法欣賞一個涵蓋意識的宇宙嗎?

他認為在人類發展的這一點上,發展出一套不只涵蓋物質,同時也涵蓋身、心、靈、自我與文化的宇宙學,是我們的責任——讓藝術、物理學、社會學、政治、醫學與商業,以及粒子的移動和行星的軌跡都變得有意義。這種「萬物論」一向有點難以捉摸,但是他認為,有鑑於這個世界片斷與分裂的本質,「一點點的完整總比完全沒有要好」。

他的旅程重點之一是,他發現希臘人對「大宇宙」的概念,囊括了所有的面向——物理的、情緒的、心理的、靈性的——全在一個宇宙的觀點裡。「大宇宙」的理論覺知到生命的內在與外在經驗同等重要,而這顯然對於我們目前如何看待這個世界提出一些論點。第一個論點是,個人成長是歷史開展的主要因素;第二個論點是,科學與靈性的世界觀能重歸於好。意識的螺旋

一九六○年代,亞伯拉罕.馬斯洛提出「自我實現」的人的概念,指的是一旦人滿足了他的基本生理與心理需求,便開始專注於心理與靈性的圓滿。最近克萊爾.格雷夫斯(Clare Graves)與珍妮.韋德(Jenny Wade)等研究人員發展出一種模型,將人類發展視為一連串未展開的波浪或階段。在這類模型中,人類經過特定的心理「全子」(holons),它會在你的人生中提供某種展望,而且每一個必須要完整活過,才能前進到下一個。一個人的道德觀、價值觀、動機與教育,全都應該依據他們在發展中的階段來理解。我們無法跳級,因為每一個階段都包含在下一個階段中。

韋爾伯開始對些發展模型感興趣,因為它們對他喚醒人類意識的「大宇宙」概念提供了科學支持。在《萬物論:對於商業、政治、科學與靈性的整合觀》(A Theory of Everything: An Integral Vision for Business, Politics, Science and Spirituality)中,他對其中一種螺旋動力理論特別著墨,這個理論成功地被應用在南非解除種族隔離政策時所面臨的難題。這個由丹.貝克(Don Beck)與克里斯多夫.考恩(Christopher Cowan)發展出來的概念,在觀看個人與社群時,超越了一般種族、性別或教育的分類,而是深入到他們看待世界的基本方式。每一種看待方式都被賦予一種顏色:

米色(原始的——本能的)——生存模式、基本需求的滿足。

紫色(魔法的——萬物有靈的)——部落的、儀式的、親屬關係的、信仰靈魂的。

紅色(權力之神)——神話的英雄主義、封建主義、「叢林世界」、權力永遠得勝。

藍色(神話秩序)——對社會階級的嚴格奉從主義、只有一種對或錯誤的方式、法律與秩序、強烈的愛國主義、宗教基本教義主義。

橙色(科學成就)——個人主義、理性科學啟蒙、注重經濟上的成功。

綠色(敏感的自我)——對生態與情緒敏感、建立關係、超越教條與傳統的普世人道主義、政治正確、人權。

貝克在南非寫這部作品時寫道:「沒有黑人和白人;有紫色人、藍色人、橘色人、綠色人……」

要解決社會與政治問題,強加根據種族、性別或其他舊式分類的解決方式,是沒有用的——最重要的是人類內在的心理狀態。

韋爾伯自己的結論是,世界上出問題的地點——不單純如主流所以為的——不是文明衝突的結果,而是意識層次衝突的結果。

螺旋的健康這個螺旋的重點是,沒有任何一個某種顏色的人,能夠真正欣賞另一種顏色的人。如韋爾伯寫的:

「藍色類型對於紅色類型的衝動性與橙色類型的個人主義觀感很差。橙色類型的個人主義認為藍色類型是容易上當的傻子,而且認為綠色的平等主義是軟弱與唱高調的人。綠色的平等主義無法輕易容忍優秀與價值排名、縱觀、階級,或者任何看似權威的事物。」

綠色人相信他們的思考與存在方式是最高尚的,而且往往希望將之強加在世界的其他地方。他們想要世界多元且有多元文化,不受傳統的束縛。他們不承認階級制度,因為他們想要平等,但是,藉由否定藍色人與橘色人的展望,綠色人也否定了整個發展的螺旋。因此,他們與宗教基本主義者相差無幾,認為他們自己的世界觀才是正確的。

然而,螺旋概念的整體重點是,在一個人或文化前進到下一個階段之前,每一個階段必須被完整經歷過,而綠色態度本身,還必須被「第二階」的思維所取代;第二階思維能夠超然地看待整個人類發展的螺旋。第二階思維有兩種觀點:

黃色(統整的)——融合每一層顏色最優秀的特質,創造一種有彈性而且功能正常的個人/文化。

青綠色(完整的)——情感與知識真正完整的個體,對存在的每一個面向都能感知與欣賞,包括物質上與心靈上的。

在黃色與青綠色的層次,我們可以宏觀地看見每個顏色扮演重要角色的個人成長與人類演化。在這個層次,我們尋求整個螺旋發展的健康,而不是追求自己的利益。隨著第二階思維,我們不再活在以某種心態壓抑另一種心態的人以獲取勝利的世界。

韋爾伯對於第二階思維的案例包括了超個人心理學、德日進的「精神領域」(noosphere),以及曼德拉與甘地,他們的統合哲學超越了個人與政治運動,追求更大整體的健康。硬幣的兩面

韋爾伯說,傳統看待科學與宗教的方式,很像是建構多個故事來呈現真相。我們讓科學告訴我們下層的事,而把上層的事留給宗教。然而,統合或是大宇宙的模型說,所有的現象也許都有科學與靈性的解釋。韋爾伯舉的例子是用腦波圖來檢測一個靜坐的人。腦波儀器顯示腦波模式的改變,而靜坐的人本身則表示意識的擴大與對愛和慈悲更大的感受。這兩項事實都是真的。

科學從來都無法駁斥心靈經驗,而韋爾伯也指出,「深層的靈性是更廣泛針對人類潛能研究的一部分」。換言之,靈性愈先進,就愈科學(佛教裡人類情緒與發展的精細分類——有時候被稱為「科學宗教」——便是這種說法的一項指標)。同樣地,走到科學邊界時,你必須處理形上學的問題。

最終,科學與宗教兩者皆是對於宇宙完整統合了解的真理表現。否定其中一項,就像是嬰兒的想法:嬰兒無法超越他們小小的心靈,因此認為現實只是他們眼前所見的。有了大宇宙的整合觀點,兩者的觀點不僅能互相容忍,也都被認同為真理的元素。

總評

韋爾伯是當代重要的思想家,他的概念往往很複雜,但《萬物論》是他整合哲學的最佳入門,因為這本書提到了他其他多本著作。雖然篇幅不長,書中納入了許多觀念,而這篇評論只嘗試描述當中數端。

《萬物論》繼續陳述貫穿韋爾伯著作的觀念:人類的意識有三個基本層次,直到「超越個人」的層次,亦即不受自我(ego)與一般的自性(self)遮蔽,一種對宇宙的覺知。韋爾伯將人類發展定義為「一種自我中心主義的連續消退」,意思是我們的未來端賴於移開眼罩、宏觀看待歷史的能力。以這種觀點來看,有一小群人可能成為抬起世界意識重力中心的領頭羊。

然而,如彩色螺旋所顯示的,除非大多數尚未到達如此高度的人能全面覺醒,我們不會達到任何新的目標。

閱讀韋爾伯有如搭乘一艘太空船。身為船長,他邀你俯瞰地球,並且解析人類心理與靈性發展的軌跡。這趟由韋爾伯帶領的旅程令人屏息,讓有些人暈眩、有些人產生時差感,但對於一個宏觀的視野而言,極少數作者能出其右。

肯恩.韋爾伯(Ken Wilber)

韋爾伯生於一九四九年美國的奧克拉荷馬市,在內布拉斯加州的林肯市(Lincoln)就讀中學。他在杜克大學(Duke University)修醫學系學位,然後回到內布拉斯加研讀生物化學,但最後決定休學,將時間花在閱讀意識方面的文本和寫作。

他的第一本書於一九七七年出版,是經典的《意識光譜》(The Spectrum of Consciousness)。隨後是一系列具影響力的書目,包括《沒有疆界》(No Boundary)、《阿特曼計劃》(The Atman Project),以及《出伊甸園》(Up from Eden)。其他的作品包括《靈性復興》(The Marriage of Sense and Soul)、《性、生態、靈性》(Sex E, Ecology and Spirituality)、《恩寵與勇氣:生與死的靈性與療癒》(Grace and Grit: Spirituality and Healing in the Life and Death of Treya Killam Wilber,韋爾伯的妻子譚雅﹝Treya﹞在他們於一九八三年結婚後不久被診斷出乳癌,於一九八九年過世)、《萬法簡史》(A Brief History of Everything)以及《整合心理學》(Integral Psychology)。

韋爾伯定居在科羅拉多州。

本文摘錄自《一次讀懂心靈探索經典》,時報出版

作者:湯姆・巴特勒-鮑登(Tom Butler-Bowdon)

譯者:游淑峰

當我們進入這個世界,即代表一個問題,

而人生就是提供問題的解答。

貪得無厭的人為抽象的未來而活,心靈富足的人則能覺察當下的珍貴。————湯姆・巴特勒-鮑登(Tom Butler-Bowdon)

英文「spiritual」(精神的、心靈的、靈性的)這個字來自拉丁文的「呼吸」————是我們最日常與自然的動作。如果你感覺生命缺乏聖潔的信仰或神祕經驗,《一次讀懂心靈探索經典》所呈現的一些大師想法也許可以為你所渴望的豐富生命提供入門之鑰。湯姆・巴特勒-鮑登希望透過這本書,去除心靈經驗等同於怪力亂神的保守觀念,實際上,心靈經驗使我們之所以為人。

多數人都以提高物質生活水平、進行漸進式自我提升計劃為滿足,但如赫曼・赫塞、毛姆、拉姆・達斯等,這些人皆不滿足於他們原來的人生所賦予他們的價值。他們每個人都明白,唯有完全的身分改變,才能得到生命的完滿,讓他們從心理上的支離破碎,蛻變到心靈的完整圓滿。

50本心靈探索經典的主旨不是關於宗教或神學,而是個人的心靈開悟與覺知的開展。在此聚焦於多位知名心靈導師的人生故事,包括戲劇性的改宗,以及橫跨一生的生命目的發掘,提供了跨越時空的多種偉大心靈觀點。藉著探究這些人蛻變的原因,使我們得以開始了解自身的心靈潛能。

