《東川Style》：澀谷和代官山才會出現的店，為什麼能開在北海道的小鎮？

文：玉村雅敏、小島敏明、吉田真緒

Life & Work

乍看之下，「缺乏鐵道、國道、上水道這三道」的東川町，並不適合人居住，似乎是個一無所有的「平凡」鄉下小鎮。然而，走在鎮上，與人們攀談、到咖啡廳喝杯咖啡、走進陳列高級商品的選品店瞧瞧，就會對這裡的優質生活文化大感驚奇。事實上，目前東川町的移入者，不僅來自北海道，更遍及海內外，將近二十年的期間，人口由1994年3月的6973人，到2015年的8105人，成長約14％。在大多數地方都是苦於人口減少、商店衰退，導致地方經濟蕭條的現況下，東川町卻穩健地持續發展。

在這座8000人口的鎮上，有六十幾家個性化小店、包括咖啡廳、餐廳、烘焙坊、商店、藝術工作室。與店長們對談後，得知他們重視的不只是經濟價值，而是更重視維持生活價值及經濟價值的良好平衡，在「Life（生活）」中「Work（工作）」的生活型態。在此稱為「Life & Work」。

人們把「Life & Work」的自然型態做為價值基準，各自經營的「微型經濟」產生連鎖反應，塑造出活化城鎮的豐饒生態系統。成了這座城鎮的「平凡」生活。

東川町於明治28年（1895年）開墾，以水田農業為基幹產業，並發展出「稻米、工藝及觀光之町」的標語。昭和60年（1985年），為了以文化發展鄉鎮，發表「寫真（攝影）之町」宣言。此後約三十年間，陸續舉辦「寫真之町東川獎」、「東川町國際攝影節」、全國高級中學攝影選拔賽「寫真甲子園」、「高中國際交流攝影節」。除了攝影相關活動，同時在「寫真之町」的相關條例中，揭示著「獎勵並推行打造拍出美照的風景及生活」、「由寫真帶動的區域發展」、「推動與國內外都市交流」等，不斷實施多樣化的方案。為具體表現「寫真之町」，由每位居民、團體、組織、社團自行打造「小鎮風景」。

近三十年間，在農業方面傾全鎮之力，將「東川米」品牌化、徹底實施品質管理。在工藝方面，由具備高度技術及品味的工藝師傅，創作引領時代潮流的家具及產品。在商業方面，則推動社區發展，鞏固城鎮根基，同時發展多種業態，造就更多元的生活。

於是，東川町在各個不同的領域，持續在錯誤中摸索與學習的過程，讓大家重新認識由人們一手培育而成的豐富區域資源與城鎮魅力，同時，持續醞釀更迷人的魅力與價值。此外，與來自海內外各地的一流攝影師、參加寫真甲子園的高中生、在各大領域挑戰顛峰的企業家及業界相關人士、專家交流與合作，培養鎮民的感性、開明的個性與追求品質的品味。

鎮公所與這座城鎮、鎮民共同栽培出這樣的感性、性情及品味，並於2000年代後半，主導各種多樣化的特殊方案，如「新．結婚書約」、「新．出生證明書」、「東川股東制度」、「你的椅子」等代表方案，積極推動促進人口定居方案、創業補助制度。

2012年4月，「mont-bell大雪東川店」於道之驛「道草館」旁邊開幕。

這時，講究個人風格的咖啡廳、餐廳、烘焙坊、選品店也陸續開幕。宛如雜木林般，自然地在此各自扎根，抱著自己堅持的風格自生，相互影響，發展出「微型經濟」的生態系統。不僅使人口增加，更創造出各種「東川風格」的豐碩果實。

這些移住者們擁有什麼樣的生活價值呢？2015年，我們到來自滋賀的移住者家中拜訪。基地沒有圍牆、院子照顧得無微不至，壁爐使用大量木材升火取暖，在暖洋洋的房間裡，對於我們的意外來訪，他們相當寬容，並從容應對。牆上裝飾著許多孩子們畫的圖。可以窺見他們與家人共度的美好時光。這是任職於旭川市內醫院，三十世代物理治療師一家的「日常」。

這一家人的住宅，位於東川町土地開發公社分售的Green Village。在第三期分售計劃中，地價為519萬3000日圓（基地面積148.37坪），每坪單價3萬5000日圓。假設建築物造價為每坪50萬日圓，建造30坪的房子，差不多2000萬日圓就能擁有自己的家。和東京都中心近郊的房價相比，可說是破盤價了。

這家人搬來之前，曾經造訪這裡好幾次，才決定遷入。他在距離東川町約30分鐘車程的旭川市中心工作，租了房子，由於父母的關係，暫時回到滋賀。不過，考慮未來的人生，終於決定移住。在東川，我們也很常看到先在這裡工作或活動，才決定移住的案例。有些人曾經在大都市生活，接觸了「東川風格」的生活價值後，重新檢視自己與家人的生活，才認真思考在東川度日，決心移住。移住者們都追求東川風格的「Life & Work」。

由居民、團體、企業及鎮公所等多樣化的主體，持續一步一腳印地經營市鎮，孕育出「東川風格」及「東川生活」這些共通生活價值的連鎖、增幅效應，同時在東川町醞釀出多樣化的「微型經濟」生態系統，並持續進化。本書前半的第一部，將介紹這些以自然風格打造生活及社區的「Life &Work」實踐者及生活者，他們的生活方式、商業模式、製造生產，縱觀8000人小鎮共創的Style，從中思考未來社會的價值基準（Standard）。

Photo Credit: 時報出版

距鬧區稍遠的地方，有一座兩棟相連、外型時尚的建築物。在群木圍繞之下，木紋牆面宛如山中小屋，這裡就是選品店「SALT」兼老闆米山先生夫妻的住宅。

米山勝範先生生於東川，長於東川。高中升學的時候離開小鎮，後來在札幌的服飾店工作，2008年，偕同在札幌結識的知美女士返鄉。移住之時，鎮上的店家和人口都比米山先生年幼時稀少，不過，米山先生表示，他更喜歡這樣的環境。

「即使這裡有大都市的元素，也不會吸引我。因為我想在大雪山的山腳下，自然環境依然豐富的地方，從零開始打造我們的生活。」

「當用品與環境連結，即可直接呈現它的魅力」

原本他在市區租房子，2013年才搬到現在這個有小森林的基地裡。建築物委由東京的景觀設計師朋友設計。住在這裡之後，他們又自行打造露台，慢慢整理森林。知美女士也著手自己的家庭菜園。向附近有機栽培的農家購買蔬菜苗，自己種植。

清晨醒來，眼前即是美麗的森林景色。穿著家居服到菜園摘菜，享用早餐。要是夜裡下雪了，他們大清早就會去山上滑雪。

「SALT」就是生活的延長線。走進店裡，在動線流暢的清爽空間裡，陳列著衣物、雜貨、戶外用品。逛上一圈，你將會發現，每一件都是精挑細選的商品。

「我選的是符合這個地方的用品。當用品與環境結合，即可直接呈現它的魅力。

舉例來說，在東川生活時，冬季一定要鏟除房子附近的積雪。因此，人們自然會穿上防水、防風又透氣的衣物。對我們來說，這間店裡賣的全都是實用的商品。」

同一件物品，在不同的環境下，也會帶來有不同的見解。在方便又舒適的東京都心生活，使用非必要的高機能戶外用品，似乎缺乏真實性。就這個層面來說，SALT賣的可是「道地」的用品。

除此之外，米山先生只跟擁有願景的品牌打交道。在札幌的服飾店工作時，他與廠商培養情誼。在相同的業界工作，他們都擁有同樣的觀點，意氣相投，一直維持好交情。

跟他們提起計劃在東川開SALT的時候，大家都覺得很有趣，紛紛舉手贊成。

於是他開了店，經銷起自己心愛的品牌。甚至還銷售一些在札幌跟旭川都沒有的品牌。

「製造商也會選擇自家商品的陳列地點。雖然大都市的銷量比較好，放在我們店裡的品牌，卻不會把銷量擺第一。正因為這個緣故，他們才能理解我的做法吧。」

Photo Credit: 時報出版

澀谷和代官山才會出現的店，為什麼能開在北海道的小鎮？

SALT結合了東川的地利、米川先生夫妻的生活，並彙集一切值得信賴的品牌，展現自己的風格。在不知情的狀況下造訪此處的人，也許會覺得不可思議，澀谷和代官山才會出現的店，為什麼能開在北海道的小鎮？本以為東京都才會有這麼高雅的店，這裡卻顛覆了這個固有觀念。

由於SALT位於郊區，客人可不會順路經過，而是專程上門。不少客人會在假日租車，專程跑一趟東川，就是為了來SALT。在這樣的狀況下，米山先生更容易與顧客交流，仔細地傳達每一件商品背後，製作者的想法與故事。非但如此，為了遠道而來的客人，店裡甚至還設置櫃檯，販售飲料。天氣好的日子，可以在室外的木製露台待一會，放鬆一下。

「我們不打算擴大經營。只希望來訪的顧客能覺得這是一家好店，慢慢拓展知名度。只要抱著熱情，持續做下去，客人一定能明白我們的理念。要是這招不管用，開這家店也沒意思了。」

米山先生今天依然精神抖擻地站在店裡。

書籍介紹

本文摘錄自《東川Style：北海道8000人小鎮的創生故事》，時報出版

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作者：玉村雅敏、小島敏明、吉田真緒

譯者：侯詠馨

北海道・東川町

榮獲「第10屆 日本行銷大賞 區域賞」

走入東川小鎮，探訪打造區域品牌的袐訣！

有著「寫真之町」名號的日本北海道小鎮——東川町，擁有60幾家個性化的咖啡廳、餐廳、烘焙坊、商店及工坊，各自建立起不同的「微型經濟」。透過人們的生活風格與微型經濟形成的連鎖效應，塑造了豐富的東川生態體系，讓這迎向人口減少的時代，地方自治團體瀕臨滅亡的危機，東川町的人口卻能逆勢成長。

在《東川Style：北海道8000人小鎮的創生故事》（東川スタイル―人口8000人のまちが共創する未来の価値基準）這本書中，作者透過兩大部分：「Life & Work：『微型經濟』生態系統——以自然風格打造的生活及社區」及「Public & Commons：共鳴與共創孕育的『自我風格』——小我事、眾人事、世間事的良性循環」，書寫出移住者與當地居民如何共同創造「東川Style」的經驗。

作者在前半部的「Life & Work」中，解說以自然風格打造生活與社區的人們，他們的事業及「微型經濟」生態體系的教誨。從堅持自我、不勉強的自然生活型態及工作型態化為打動人心的引力，推動著東川町更加的活躍;在後半部的「Public & Commons」中，作者進一步述說在東川町除了個人及團體主動發起的「小我事」外，更形成眾人事、世間事的良性循環，集結社區之力建構出屬於在地的「東川風格」，實踐鄉鎮發展的教誨。

經由閱讀這本書，讀者不僅能認識東川町這個地方，了解在這裡生活的人們與他們的風格，還能進一步思考自己今後的生活及工作。此外，在東川町實施的政策及事業，致力於鄉鎮發展的經驗，也能讓讀者對現居城市鄉鎮的未來展開一場思考之旅。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九