撿得越多，吃得越好：印度城市展開「垃圾餐廳」計畫

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；林大利 審校

拉姆・亞達夫（Ram Yadav）是一位拾荒者。時運不濟時，雇主會藉故苛扣他微薄的日薪，亞達夫就只能靠乾薄的煎餅，加點鹽和生洋蔥調味果腹。有時候他只能餓肚子。在印度，像他這樣靠撿拾回收塑膠維生的人成千上萬。對他們來說，上館子吃飯幾乎是不可能的事。

但是上週，亞達夫得以坐在恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）安比卡普爾（Ambikapur）的「垃圾餐廳」的桌子上，享用有扁豆、馬鈴薯花椰菜、薄餅和米飯的一餐。這是他用一公斤塑膠垃圾換來的。「這些食物能讓我撐一整天。和其他人一樣坐在餐桌上吃飯的感覺真好，」他說。

這家餐廳是安比卡普爾市政府10月開設的，目的是倡導收集和清理塑膠垃圾的重要性，並供餐給任何有做到的人，無論是拾荒者、學生還是有公民意識的一般人。餐廳的標語是「撿得越多，吃得越好。」

恰蒂斯加爾邦衛生部長辛都（TS Singh Deo）出席了餐廳的開幕發表會，他強調這間餐廳服務每一位撿來半公斤塑膠垃圾的人。

市長提奇（Ajay Tirkey）表示：「人們很快就會知道這間餐廳，因為它位於城市的主要公車站旁。每天都有大約十多個人來。某天甚至有人全家帶著重達七公斤的大麻袋進來。」

Gives me immense pride to inaugurate Ambikapur Municipal Corporation’s brilliant initiative #garbagecafe which seeks to feed the needy in exchange for plastic! Proud that Ambikapur is leading the way in the fight against Plastic.

2/2 pic.twitter.com/ZYQFfMoylJ — TS Singh Deo (@TS_SinghDeo) October 9, 2019

大多數印度城市都因為大量未分類廢棄物而深感困擾，有效的廢棄物管理系統很少，根據該國環境部的資料，印度每天產生約25000噸的塑膠垃圾，僅回收約14000噸。

今年十月，對抗一次性塑膠廢棄物的工作略有進展，當時總理莫迪（Narendra Modi）利用聖雄甘地誕辰150週年之際宣布，印度將在2022年之前淘汰一次性塑膠（不過他沒有承諾全面禁止）。該月下旬，莫迪訪問泰米爾納德邦期間，在馬馬拉普拉姆海邊散步了一個早上，最後索性在沙灘上邊走邊撿垃圾。

安比卡普爾在減塑方面算是走得比較前面的城市。它擁有100％到府收集廢棄物和分類的能力，也是今年全印度乾淨程度排第二的城市。安比卡普爾也向私人公司出售塑膠和再生紙，每月能賺約120萬盧比（13000英鎊，約52萬台幣）。垃圾咖啡廳收集的塑膠將用於修建道路。2015年，市府當局用膠鋪了一整條路。提奇說：「即使在季風降雨期間，這條路還是相當耐用。」

這家餐廳以餐食換廢塑膠的概念也在其他地方流行。在西孟加拉邦的西里古里（Siliguri），一所學校的校友每星期六免費提供食物，只要用半公斤塑膠垃圾交換。在該國另一端，特蘭甘納邦（Telangana）州穆盧古（Mulugu）鎮當局用一公斤大米換一公斤塑膠垃圾。當地的學童也到處收集塑膠垃圾。穆盧古區稅收長表示，希望讓穆盧古成為印度第一個零一次性塑膠的地區。這樣的熱情正在散播：當地一對夫妻將他們的婚禮請帖印在可重複使用的購物袋上。

現在這個風潮也吹到首都新德里，市政當局計畫要仿照安比卡普爾模式，開數家垃圾餐廳。新德里約有70％的塑膠垃圾是一次性的，大部分進入掩埋場或堵塞的排水溝中。這對於飢餓的牛來說相當危險，牠們會在垃圾桶裡翻找食物並吃下塑膠。去年，德里一名獸醫從一頭牛的胃中取出了70公斤的塑膠。

飢餓的牛會翻找食物並吃下塑膠。照片來源：Amanda（CC BY 2.0）

新德里非營利性環境組織Parvaah的聯合創辦人馬荷塔（Simar Malhotra）認為，垃圾餐廳值得全國各地效仿。

「有多少方案可以一口氣解決兩個問題？餐廳不僅可以處理廢棄物，還可以為飢餓的人們提供一餐溫飽，這反過來又幫助他們收集更多的塑膠。」馬荷塔說。

提奇強調正向循環的重要性，「我們的餐食要營養豐富，美味可口。我們不會提供餿水給人吃。」

參考資料

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航