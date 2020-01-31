配合「武漢肺炎」防疫：中山大學延後1週、成大延後2週開學

武漢肺炎疫情持續影響各學校開學日程，繼今（31）日稍早中山大學宣布延期開學後，成功大學也在剛剛宣布，延後2週開學，由原訂的2月17日推延至3月2日，除了大學之外，各地方教育局包括高雄市、雲林縣也紛紛宣布國高中的課輔、營隊取消，台中市也有不少私立學校宣布開學前所有活動都先停課。

中山大學延後一週開學

國立中山大學今天發布新聞稿說，因應武漢肺炎疫情，延後一週開學，由原定2月17日改為2月24日，已發信通知全校學生，做好防疫和安心學習等措施；國立高雄大學表示，尚未決定。

中山大學昨天召集全校各單位代表，研擬防範相關措施。為降低病毒於校園傳播機率，考量6月底仍有時間供學期彈性運用、不影響學生上課時數，決議延後一週開學。目前已擬定相關管理計畫，報請教育部備查。

中山大學也詢問大部分中國大陸學生返台時間為2月13日到17日，將通知盡量於2月10日左右返校，檢疫14天後約為2月24日，可錯開本國籍生返校時間，讓行政人員不會忙於開學而在防疫上疲於奔命，也可相對提早解除宿舍管制時程、恢復原本宿舍床位安排。

為避免學生無法如期返校，或因防疫隔離影響就讀權益，中山大學擬訂「安心就學」措施，無論是註冊、繳費、選課、修課、考試、請假、休退學與畢業資格等，都有因應彈性做法；無法返校或因隔離無法繼續學習者，得視個案需要，由學校主動媒合老師以錄影非同步方式讓學生修課。

成大延後兩週開學，陸生集中管理

國立成功大學今天下午也發布新聞稿表示，配合武漢肺炎防疫政策，原訂2月17日開學延後2週，改為3月2日開學。成大表示，估計最晚2月15日全校199名陸生會全數返校，之後再加上14天的集中管理，時間會到2月29日，3月2日開學是縝密思考後的決定，學期結束日則順延1週至6月24日。

《ETtoday》報導，成大校長蘇慧貞表示，決定大幅延後2週開學，是依防疫需求精準計算下的決議，要以時間換取空間，因為2月9日起政府可能陸續開放疫區學生入境，陸生將陸續返台，成大估算最晚2月15日全校199名陸生會全數返校，之後再加上14天的集中管理，時間上會延到2月29日，3月2日開學是縝密思考後的決定。

成大新聞稿指出，學校上課教育活動為群體聚集，容易有傳播病毒機會，因此讓來自疫區的學生返校後立即進行監測管理，以降低傳染病毒風險。對於非湖北省的陸生，因中國現在各省份皆有病例發生，難保這些學生未接觸湖北省受感染民眾，而成為感染者，延遲開學協助這些學生做好集中管理，可減少觀察期間因上課活動接觸更多師生，增加病毒傳播之不確定性。

成大指出，接下來儘可能將2月9日之後陸續入境的陸生納入集中檢疫及監測管理，並提供完備且充足的住宿空間以照顧陸生健康，在政府開放疫區學生入境後，成大會依學生返台時間去接機，安排入住學校的集中住宿空間，包括以一人一室的方式集中檢疫管理來自湖北省的學生。另外，也會空出一整棟宿舍，專供非湖北省的陸生居住，以集中監測管理。這段期間成大附設國家級醫學中心成大醫院，將就近照護同學們的健康及就醫需求。

各地國高中暫停營隊、寒假輔導課

《中央社》報導，高雄市教育局今天宣布提高校園防疫戒備，避免跨校、班際感染，教職員工等進校園要先量體溫並戴口罩，2月11日開學前各級學校暫停營隊、補考與重補修、寒假輔導課（含課後照顧、課後留園、學習扶助）。教職員工生從中港澳入境後起14日內在家休息，避免到校上課上班。

《中央社》報導，雲林縣多所國中近日也宣布寒假輔導停課，雲林縣政府教育處今天與國高中溝通，全縣30所國高中下週寒假輔導課程全停，雲林縣長張麗善呼籲私立學校跟進。

台中市各公私立國中、高中寒假輔導課程自下周一開始，但為加強防疫，已近有70所國、高中寒輔喊卡。台中市教育局主秘王淑懿表示，教育局是請各校自行評估是否停止寒輔，統計目前包括忠明高中、安和國中、崇倫國中以及衛道、明道、曉明等校都已經宣布寒輔停課。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羊正鈺