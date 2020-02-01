安全帽首購指南：全罩式、可樂帽、四分之三，怎麼挑比較好？

對於地狹人稠的台灣，摩托車確實是相當方便的移動載具，不論是學生代步、上班族通勤都扮演重要腳色。當然騎車一定要戴安全帽，這句話相信大家在熟悉不過，可是面對琳瑯滿目的款式該如何挑選？這次MOTO7以一萬元預算帶各位挑選，讓大家在首次購買安全帽時更有概念。

1. 全罩安全帽

保護性最佳的「全罩式安全帽」，也許在配戴上並不是那麼方便，對於戴眼鏡的人來說也有些麻煩，加上容易弄亂妝髮等，讓女性騎士更難下手，以及很多人在意的「重量」問題，都是不少人抗拒全罩安全帽的原因。不過別忘了，唯有全罩安全帽才能在意外發生時給你最好的保護！

全罩安全帽在意外發生時能給予最完善的保護。（圖為SOL SF5）

以往採用碳纖維材質打造的安全帽都只有進口帽的選擇，價格上往往令人卻步，近來國產廠商也有推出碳纖維安全帽，讓消費者能以較為親民的價格購入。另外，進口全罩帽也有不少採用複合材質所打造，同時兼具輕巧及安全的特性，價格也自然親民許多！若是預算有限的車友，五千元上下即可購入國產廠商所推出的全罩產品，在C/P值方面有著不錯的表現。至於進口全罩帽則可以選入門款式例如AGV K3或K3 SV，都還在預算範圍之內。

國產安全帽廠也有推出碳纖維材質打造的安全帽，擁有極輕的重量。（ZEUS ZS-1800）

進口安全帽也有較為入門的選擇，價格上也親民一些。（AGV K1）

2. 可樂帽

自古以來，魚與熊掌便難以兼得，若非客製化商品往往都難以滿足所有需求，在安全帽的部分也不例外，許多人追求全罩式的安全性，卻又難以忘懷四分之三安全帽所帶來的便利性。這時，不得不說科技始於人性，可樂帽就此誕生！透過可掀式的下巴，比四分之三的安全性更好，也比全罩來得方便，由於開啟的方式就像易開罐相似，因此被稱作「可樂帽」。

SOL的SM-2即為旗下目前最主打的可樂帽，擁有相當多的配色能選擇，更有內置墨片功能。

由於可樂帽機構較複雜，因此相同條件下可樂帽會比全罩帽要再重一些。價格方面，一般國產的可樂帽三千到四千元即可入手，若是想要有更輕的重量表現，ZEUS的ZS-3500碳纖維可樂帽是不錯的選擇，價格約落在八千左右，另外AGV Compact ST也在此價位區間。但如果要選擇日系廠牌的可樂帽，價格則會超出預算許多，因此在這邊就不再贅述。

ZEUS ZS-3500採用碳纖維材質打造，即便多了可掀式機構，重量上仍與一般全罩差異不大。

進口品牌的可樂帽在價格上就會略高於碳纖維材質的國產可樂帽。（AGV Compact ST）

3. 四分之三安全帽

騎車無庸置疑的比起汽車就是擁有更高的便利性，許多人也不想被全罩的不便利或是可樂帽的重量所影響，因此最多人的選擇還是「四分之三安全帽」，擁有相當高的便利性，且在炎熱的夏季也不會過於不適，對於有戴眼鏡的人而言，在穿脫上相對也比較方便。不過還是要提醒各位，四分之三安全帽固然便利，不過在安全性方面仍遜色於全罩式安全帽，尤其是下巴的保護性相當不足。

四分之三可說是普遍大家都最愛選購的型式，因此在選擇上自然也更多。

經過數據分析，光是兩側的下巴相加就有高達34.6%的撞擊機率。

為了滿足不同風格的騎士，在四分之三罩的安全帽造型來說，不論是國產或是進口廠商所推出的產品，都針對各個玩車族群推出不同設計的款式，讓騎士能將其風格展現的淋漓盡致，像是騎乘美式機車的騎士可以選擇半罩或瓜皮式的安全帽，復古風格的玩家則可選擇復古造型的安全帽，甚至是Cosplay的玩家也能夠選擇特殊型式的四分之三安全帽。價格上來說除了少部分日系進口的的高階帽款外，10,000元的預算對於四分之三安全帽相當充裕，選擇也相當多，就連歐系品牌都能入手。

即便是進口品牌，也有不少萬元內的四分之三安全帽能夠選擇。

結語

不少人在挑選安全帽時，礙於預算方面的問題，並不是以帽型的種類來選購，甚至對此也毫無頭緒，相信在看完這篇文章之後，對於安全帽的挑選有了基本的瞭解。再來要提醒各位，安全帽在各個國家都有不同的安全規範，要有安全的保障，經過這些檢驗標準是較有保障的，各種安規在測試上也有不同的方式。最後則是扣具的部分，建議可以選擇雙D扣的型式才有最優異的安全性。

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本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航