【圖輯】中資打造的肯亞鐵路，在當地人眼中是「專門為有錢人修築的」
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這條耗資33億美元的新鐵路於2017年開通，是中國「一帶一路」計畫的一部分。新鐵路將肯亞首都奈洛比與海港城市蒙巴薩之間的客貨運輸時間縮短一半，但對當地人來說，根本用不到。
距離肯亞首都奈洛比約兩小時的車程，有一座廢棄的火車站名為奇尤（Kiu），裡面的蜜蜂發出令人昏昏欲睡的震動聲；生鏽的鐵軌與枕木，橫躺在一旁的草地上。
另一條由中國建造的鐵路，與過去殖民時期留下的舊鐵道路線相距約500公尺遠，而這條舊路線已於2012年關閉。新的列車駛過奇尤車站附近，但這已不再是火車會停的地方，僅是鐵路高速移動中的一顆窗外塵埃。
這個位在肯亞東部的6000人小鎮，失去了舊鐵路服務，上班族通勤變得更麻煩，到最近的醫院也不再方便，令居民感到沮喪。若選擇公路運輸，那便是一個緩慢又昂貴的選項。
這條耗資33億美元的新鐵路於2017年開通，是中國「一帶一路」計畫的一部分。一帶一路旨在投入數兆美元的基礎建設基金，改善中國與歐、亞、非之間的陸上與海上貿易路線。
新鐵路將奈洛比與海港城市蒙巴薩之間的客貨運輸時間縮短一半，耗時四個多小時、只停六個車站，每天只有一班。比起過去一天兩趟、每次停64個車站的狀況要來得更少。
「這條鐵路是專門為有錢人修築的，我們沒有什麼好處。」奇尤車站的焊接工人穆特伍（Thomas Mutevu）如是說。他過去每天都坐火車去奈洛比上班，但現在火車沒停，交通變得又遠又貴，他已不再通勤上下班。他還說，其他在奈洛比工作的奇尤居民，現在都只有周末才返家。
國有企業肯亞鐵路表示，新路線促進了當地旅遊業。截止2019年6月，新鐵路的乘車人數從前一年的123.9萬增長至176.5萬，原因是過去搭公路與飛機的人選擇了鐵路。
新鐵路把卡騰布（Emily Katembua）的農場切成兩半。雖然她有得到政府的補貼，但少了火車，她還是很難去附近的市場。「政府應該在我們這裡設個站，我們才會受益，因為我們是需要遊客與出售商品的商人。」自從新鐵路開通後，卡騰布農場的附近，最多的是山羊與綿羊。
菜販恩潔理（Margaret Njeri）在舊鐵路停駛後，為了去最近的看病，必須走24公里的路程，且大多是沒有鋪柏油的泥土路。
居民們說，現在必須支付約4.93美元才能乘坐摩托車和小巴到醫院，是舊鐵路票價的五倍。至於計程車只有在緊急情況時才會搭乘，且一趟要價約是工人們一個月的薪水。
恩潔理說：「我們不得不在路邊等好幾個小時，因為新鐵路沒有停。」
某些人會把英國殖民留下的舊鐵路稱之為「瘋狂快車」（the Lunatic Express），這條鐵路約興建於一世紀前，奪走成千上萬來自英屬印度的建築工人性命，後來被認為是浪費英國納稅人的錢。
「在這土地上馳騁的應該是蒸汽火車，你就會見到真正的煙霧。」肯亞旅遊聯合會主席赫希（Mohammed Hersi）說。「那樣的景緻，是一件特別的事。」
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核稿編輯：翁世航