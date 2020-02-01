【圖輯】中資打造的肯亞鐵路，在當地人眼中是「專門為有錢人修築的」

距離肯亞首都奈洛比約兩小時的車程，有一座廢棄的火車站名為奇尤（Kiu），裡面的蜜蜂發出令人昏昏欲睡的震動聲；生鏽的鐵軌與枕木，橫躺在一旁的草地上。

另一條由中國建造的鐵路，與過去殖民時期留下的舊鐵道路線相距約500公尺遠，而這條舊路線已於2012年關閉。新的列車駛過奇尤車站附近，但這已不再是火車會停的地方，僅是鐵路高速移動中的一顆窗外塵埃。

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這個位在肯亞東部的6000人小鎮，失去了舊鐵路服務，上班族通勤變得更麻煩，到最近的醫院也不再方便，令居民感到沮喪。若選擇公路運輸，那便是一個緩慢又昂貴的選項。

這條耗資33億美元的新鐵路於2017年開通，是中國「一帶一路」計畫的一部分。一帶一路旨在投入數兆美元的基礎建設基金，改善中國與歐、亞、非之間的陸上與海上貿易路線。

新鐵路將奈洛比與海港城市蒙巴薩之間的客貨運輸時間縮短一半，耗時四個多小時、只停六個車站，每天只有一班。比起過去一天兩趟、每次停64個車站的狀況要來得更少。

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「這條鐵路是專門為有錢人修築的，我們沒有什麼好處。」奇尤車站的焊接工人穆特伍（Thomas Mutevu）如是說。他過去每天都坐火車去奈洛比上班，但現在火車沒停，交通變得又遠又貴，他已不再通勤上下班。他還說，其他在奈洛比工作的奇尤居民，現在都只有周末才返家。

國有企業肯亞鐵路表示，新路線促進了當地旅遊業。截止2019年6月，新鐵路的乘車人數從前一年的123.9萬增長至176.5萬，原因是過去搭公路與飛機的人選擇了鐵路。

新鐵路把卡騰布（Emily Katembua）的農場切成兩半。雖然她有得到政府的補貼，但少了火車，她還是很難去附近的市場。「政府應該在我們這裡設個站，我們才會受益，因為我們是需要遊客與出售商品的商人。」自從新鐵路開通後，卡騰布農場的附近，最多的是山羊與綿羊。

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菜販恩潔理（Margaret Njeri）在舊鐵路停駛後，為了去最近的看病，必須走24公里的路程，且大多是沒有鋪柏油的泥土路。

居民們說，現在必須支付約4.93美元才能乘坐摩托車和小巴到醫院，是舊鐵路票價的五倍。至於計程車只有在緊急情況時才會搭乘，且一趟要價約是工人們一個月的薪水。

恩潔理說：「我們不得不在路邊等好幾個小時，因為新鐵路沒有停。」

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某些人會把英國殖民留下的舊鐵路稱之為「瘋狂快車」（the Lunatic Express），這條鐵路約興建於一世紀前，奪走成千上萬來自英屬印度的建築工人性命，後來被認為是浪費英國納稅人的錢。

「在這土地上馳騁的應該是蒸汽火車，你就會見到真正的煙霧。」肯亞旅遊聯合會主席赫希（Mohammed Hersi）說。「那樣的景緻，是一件特別的事。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航