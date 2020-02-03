「產學」與「科技」助攻，讓瀕臨消失的台南後壁、花蓮萬榮、台中外埔成功創生

文：劉郁葶、 吳季庭（政大新聞系）、廖采潔、 予恆生（政大傳院不分系）

「轟—隆—隆— 」曳引機的聲響劃過農田，坐在駕駛座的農人儘管髮已花白，長繭的雙手仍奮力操作方向盤，控制著龐大的機械在田中穿梭，就為了將堅實的土壤翻鬆。四目所及，附近的農田多已荒廢，除一條主幹道外，旁邊都是泥巴路，要到便利商店需走上半小時，這是台灣的農村常見的場景。

台灣的農村曾是穩定生活、支撐經濟及充滿人情味的社會基盤，然而，伴隨國家產業結構變遷，鄉村人口老化、人口外移、出生率降低，如今竟成為「地方消失」的國安危機。行政院國家發展委員會已在去年點出，全台灣有134個鄉鎮區有地方消滅危機，更訂2019為地方創生元年，以期能均衡台灣發展。近年來，全國各大專院校的學生，也開始投入創生計畫，運用科技爲地方帶來產值，地方在「產學」與「科技」的助攻下，慢慢有了生機。

國發會副主任委員郭翠玉表示，「地方創生簡單來說，就是找出當地的DNA，發展自己的產業、創造就業機會，最終的目的是達到區域均衡」。

目前全台有七成以上的人住在五都，北部地區的人口超越全台總人口數的一半，存在著嚴重的人口不均衡的問題 。134個面臨消失的鄉鎮中，多半是以農業為主的農村，郭翠玉指出，解決農業問題，即是解決地方的產業問題，人口就不會繼續流失。「如果人口一直流失，未來連維持基本的生活機能都有困難」，如學校要併校，醫院、商店或菜市場都無法營運。

面對這樣的困境，郭翠玉認為，可藉由科技減緩當地的人口流失。科技能維持城鎮的機能，改善生活品質，讓居民願意留在當地。例如透過「智慧運輸」，當地居民得以知道大眾交通工具的時刻表；藉由「智慧醫療」，年長者能在遠端接受醫療服務。此外，科技也能提高農業的產值，例如智慧農業讓農民省力、減少成本。

國家發展委員會副主委郭翠玉與台灣創生計畫地圖合影 | 郭翠玉提供

地方創生除了透過科技，當地大學的參與也是一大助力。郭翠玉指出，大學是很好的人力資源，因大學就近在地，可協助盤點地方的DNA，師生能和當地的鄉公所、居民一同討論創生的願景，提出符合當地需求的創生計畫。此外，大學有各樣的科系，結合知識和技能全面地協助地方創生。例如，大學教師能協助創生計畫的規劃、推廣教育訓練；農學院學生進行產品開發、生產技術，將初級產品加工成高產值的產品 ；大眾傳播系學生為產品包裝設計、建立品牌；觀光系學生為當地設計旅遊體驗，不同的專業領域都能協助地方創生。

以下就台南後壁區、花蓮萬榮鄉、台中外埔區三個被列為瀕臨消失的地區，探討在「產學」與「科技」的助攻下，如何改善當地的農業、創造地方價值。

菌種多樣化，成大復甦後壁區農田

2004年紀錄片《無米樂》轟動台灣社會，以菁寮4位老農民反映農村的實況和問題，拍攝地點就位於台南的後壁區。12月的烈陽下，放眼望去，一片片不著邊際的稻田，中間有無數田埂橫貫其中。剛收割過後的田裡，曬乾的稻穀井然有序地排列著，伴隨著風而來的是稻穀陣陣的清香。後壁區是台南市水稻耕作面積之冠，台南水稻一期作種植面積約一萬四千公頃，而後壁區就占了其中約24%。

台南後壁區的人口有2萬3千多人，其中，65歲以上老年人口占比為24.91％，屬於超高齡社會。「我們這裡的農人平均年齡70歲以上。」游麗華苦笑著說，原是家庭主婦的她，隨著當警察的丈夫退休後，將後壁區原本租給別人耕種的土地收回來，和丈夫一同回歸田園生活，目前擁有四塊採用自然農法及兩塊慣行農藥施肥的田地。她描述夏日天氣過熱，生活作息都是趕在太陽上工前及下山後，早午各下田兩小時已是身體的極限。然而，辛勤的耕作種出飽滿的稻穗，卻有「倒伏」的危機。由於根部無法支撐結出來的果實，稻穗在頭重腳輕的情況下，而掉落在水田中。

所幸，透過友人的介紹，和成大合作使用數據分析、微生物技術等方式，以新的技術種田。

游麗華及友人劉真妮介紹自然農法 | 吳季庭攝

成大生命科學系教授蔣鎮宇說道，「長期使用農藥使得土地中的菌種單一化。」目前指導成大創生計畫的他，提到稻作倒伏的根本原因，是由於土壤加過多的化肥，過盛的營養使得果實過於沉重，根部無法支撐。於是他在土壤中施加多元的菌種，讓土壤恢復原始的狀態，稻米的根部因而變得強壯，倒伏的情形也會大幅減少。一般而言，計畫需費時2年使土地恢復健康，相較於被人為破壞的稻米根部，改善過後的稻米，根的廣度會增加以強化抓地力，師生也會依據葉子顏色深淺，觀察實驗室的菌種作用的情形。

「剛開始被其他農民嘲笑，覺得我們不用慣行農法，產量怎麼高？怎麼賺錢？」游麗華回想，剛開始鄰居等著看笑話，由於自然農法和慣行農法適合的稻米品種不同，使用慣行農法耕種的稻米，一年兩期平均的收穫約有18～20刈（約36袋米）；而自然農法約只有10～11刈（約20袋米），使用自然農法的稻米品種本身產量就是偏低。儘管如此，她強調，由於有成大技術的幫助，在2019年的兩期使用自然農法的稻作，都沒受病蟲害和倒伏的摧殘，總產量較去年提高20%。對她來說，大地的健康是無價的，只要做對的事，別人怎麼看都不重要。

（註：一刈是100台斤，1袋米50台斤）

游麗華表示，小農沒有固定的銷售管道，儘管農會有收購價，但價錢不高又不穩定。她舉例，今年的稻米的收購價原每百台斤要近千元，後來竟只剩九百初頭，時好時壞的收購價，使得小農難以有穩定的收入。對此，蔣鎮宇表示，應該透過加工使米的價值提高，目前成大已成功將台灣的米釀造成清酒，希望打造價值上千元，如同日本清酒大吟釀等級的高級酒。「有米給米，有技術來生產」，這是未來蔣鎮宇期望的合作模式，農民將米直接提供給廠商，由有技術的廠商負責釀造，在雙方不會有負擔的方式合作，創造出雙贏的成果。

對於後壁區年輕人外移、勞動人口老年化，蔣鎮宇舉出年輕人不願意務農的原因：「除了賺不到錢外，還有健康問題。」年長的農民戴著面罩在田中噴撒農藥，長年累積下，不僅危害身體健康，也造成土地的負擔，當地年輕人不願重蹈覆轍。然而，成大的團隊裡，有不少年輕人為了後壁的發展持續奮鬥，團隊一共有23名的學生及助理。其中，從成大生命科學所碩士畢業的黃名邦，為了改善家中務農的經濟，一畢業就決定留在學校開發總基因體技術。他期望透過科技幫助更多的農民，並穩定米的品質，替後壁區的米打造如同池上米般的響亮口碑。

成大生命科學系教授蔣鎮宇談論總基因體的運行 | 吳季庭攝

成大科技創生的計畫已進行第三年，共幫助後壁區8位農民，平均提高20%自然農法的稻米產量。以屏除慣行農法為目標，成大師生致力於以土地原始的抵抗力，降低稻米的折損率，並研發清酒技術，提高米的附加價值。「有錢，人才會回來。」蔣鎮宇談到，人口外流最根本的問題是經濟，地方創生需一步步經營，改善當地的弱勢並發展特色產業，讓整個地區的經濟重新復甦，年輕人有發展的機會也才願意回鄉。

小地方大格局，慈濟大學創立合作社

香醇的豆漿、圓胖的芭蕉、新鮮的雞蛋，小小的架上擺放著商品，視野所及的存貨不多，就連僅剩的一盒雞蛋，也貼著訂購人的標籤。這裡是慈濟大學的食在永續消費合作社，致力為花蓮地方小農提供友善、公平的販售通路。「互通有無，是這裡的特色。」合作社員兼慈大體育中心主任黃森芳老師表示，他來店裡察看自家種的木瓜銷售狀況，平常除了來看水果有沒有賣出去，還會多帶幾瓶醬油回家。

食在永續消費合作社 | 廖采潔攝

合作社外貼著雞蛋認購傳單，雞蛋來自花蓮縣萬榮鄉的紅葉村，萬榮鄉被國發會列為地方創生優先推動鄉鎮，正面臨人口流失問題。這個人口僅六千三百多人的鄉鎮，和面積僅有萬榮1/55的羅東有著差不多的人口數，不僅如此，老年人口占9.13％，屬於高齡化社會。

萬榮鄉超過九成是原住民，聚集賽德克族長者的紅葉村，許多過著獨居生活，缺乏人際互動的環境下，甚至有人罹患心理疾病，每兩至三個月要到醫療機構追蹤病情。紅葉社區發展協會理事長林榮輝，便推行養雞計畫，讓老人養20隻蛋雞，藉由養育動物所產生的情感交流，排解孤單的心理。合作社負責人、食在永續計畫主持人邱奕儒近一步解釋，許多老年人小時候都幫家裡養過雞，所以比起其他動物，更能產生療癒效果。

這樣非典型的生產模式，便由合作社收購販售，一顆蛋賣12元，老人家賺8元，運輸業者賺2元，合作社賺2元。部落長者一天約160元的收入，足夠他們每天買到足量均衡的食材，且能因擁有經濟能力而獲得成就感。平時處理雞蛋的清洗和包裝，都在林榮輝家進行，大家邊工作邊聊天，原本互不往來的人們，因此維繫起關係，心理狀況也逐漸好轉。合作社的銷售通路，為沒落地方創造經濟收入，聯絡在地情感，帶來新的生機。

合作社只是計畫的一環，大學也開設相關課程，販售農產品之餘，也將學生帶入農業現場。與紅葉村相配合的課程「創意農村大作戰」，自兩年前開設，108學期有16名修課學生，他們帶著部落學童進入紅葉村，觀察蛋雞的飼養狀況，將捕捉到的寄生蟲拍照紀錄，再由相關專業的大學生指導生物知識，使教學資源相對匱乏的部落小學，利用環境優勢與大學的輔助，培養部落學童對自然的興趣。

食在永續計畫自106年推行至今，目標是建立對生產方、環境以及消費者永續的經濟模式。邱奕儒認為，地方凋敝的原因在於大財團壓低成本，以低價策略佔有市場，使小型生產者無法競爭；然而，近年主管機關對於「發展」的想法過於片面，讓大品牌進駐地方，資金外流到大集團手中，使地方經濟體無法凝聚，進而阻礙發展。合作社的有機米來自青農團體「花蓮伍GO農」，他們在花蓮壽豐鄉租地，種植稻米、黑糯米、玉米等作物；其中一位成員呂琬婷分享，最大的瓶頸就是產量不穩定，導致沒有固定的銷售通路配合，使市場無法擴大。

對此，合作社接收許多主流通路「不想賣」的商品，給予小型生產者加入市場的機會，目前規模雖然不大，但合作社給予地方小產業重要的前景。邱奕儒表示各方面都還在摸索，自9月開幕至今，平日由學生排班收銀、點貨，也有教職人員協助記帳，目前累積86位社員，每人平均一個月消費近千元，社員也會帶自家種的農產品來賣。訪談到此時，店裡突然湧入到慈濟大學參加活動的阿姨們，將整盤青綠的芭蕉一掃而空，他們在返回西部前想帶些新鮮的水果。

民眾到合作社消費 | 廖采潔攝

未來合作社會將社員從大學擴充到醫院體系，計畫利用大數據分析社員的消費習慣，提供資訊給農民，擬定耕種策略。計畫成員江允智說明，農業的風險很高，不只天災妨礙收成，產量過剩也會導致價格下跌，所以根據實際狀況做風險評估，施行計畫耕作，能使農民避免賠本的慘況，進而改善收入。

計劃的教學團隊在設計課程時採上學期知識教學，使學生在進入農業現場時，能夠具備充足的背景知識，下學期才地方實作。雖然計畫利用課程，培養學生投入地方、解決問題，但江允智表示，僅有三成的學生會在下學期繼續參與實作課程，這也反應了地方創生的困境──年輕人不願意留鄉發展。

地方產業是創生的動力，帶來工作機會與產值，然而，創生不僅是大企業的進駐，更在於對當地居民的照顧，為他們帶來經濟收入。合作社只是復甦地方的開端，強調所有勞動與付出都該獲得應有的報酬與機會，提倡友善環境與生產者的消費模式，才能使「小地方」繼續存在。

貨出得去、消費者安心買，修平科大解決產銷失衡

「政府時常告訴你轉型，但沒有告訴你市場在哪裡。」這是台灣農民面臨轉作有機時的心聲，修平科大社會責任辦公室主任李文明副教授表示，近年政府時常鼓勵農民轉型，在實際執行上，偏鄉農民面臨較大的問題是該如何把農產品賣出去。修平科大希望解決農業「產銷失衡」的問題，舉位在大甲溪與大安溪之間的台中市外埔區為例，該區從農人口佔了總人口的40%，如何在轉型的過程中解決農產銷售的困境，是當地正面臨的問題。

2019年12月14日的週六下午，台中市南屯區大正街上的「精銳米蘭」社區的中庭在舉行小農市集，住戶走幾步路即可購買到農村的有機農產。無論是牧場直送的紅殼雞蛋或新鮮蔬果，都能在網站上下訂單後，直接送達大樓管理室，這是修平科大所執行的的「霧太達利安心家」計畫。台中市已有超過10棟社區大樓參與合作建立取貨站，民眾可在線上買到免運費的新鮮有機農產，並於自家大樓取貨。參加計畫的外埔區有機芋頭小農吳桂圓表示，辦公室協助讓他們「從農村走進都市，走進社區，走進大廈。」

民眾在取貨站市集購物 | 修平科大社會責任辦公室提供

計畫的發想源自主修工業工程的李文明，他將「豐田生產方式」（Toyota Production System）又稱「後拉式制度」套用在農業產銷上，有別以往利用大量生產推動銷售，相反的，他們先了解市場的需求量，再決定生產量，不僅可以避免過度生產，也可減少囤貨。有鑑於此，李文明落實了全民契作的想法，「霧太達利安心家」平台讓方便契作的農民，管控生產的作物品項、產量以保障收益。

「台灣消費者有個特點，他沒有看到東西，他不會跟你買。」為了打開取貨站的知名度，修平科大除了會在取貨站開幕時主辦小農市集，也會不定期與社區大樓合作舉辦市集、米食DIY等活動，讓消費者直接接觸農民。辦公室也和社區大樓成為夥伴關係，舉辦「食農教育」的相關活動。台中市大里區的「大砌四方」社區就曾邀請小農們參與市集，推廣有機、產銷履歷及檢驗無毒之優良農產品，小農會帶著住戶一家老小親手做壽司。透過面對面交談，民眾瞭解他們所訂購的農產品是來自哪裡、栽種的方式，對食材品質更加安心。

李文明表示，「霧太達利安心家」至今累積30幾萬營業額，單看平台的成績可能不太亮眼，但是參與過市集的小農都表示合作經驗相當愉快，因為市集的每家攤位平均可達到一萬元的營業額。每場市集約有20家小農進駐，光是一天就可創造20萬營業額，線上訂購平台加上線下20幾場市集總計收入突破600萬，收益全部歸於農民。不僅農民多了額外的收益，也造福消費者，如果適逢農忙期間農民不方便擺攤，也可請學生協助顧攤。

李文明說到未來的計劃，除了持續拓展取貨點外，希望能將小農市集打造成高質感的文化市集，把友善農業、食品安全等新的農業消費文化帶入都市。「霧太達利」試圖解決農業「產銷失衡」的同時，也拉近了消費者與農民之間的距離，帶動消費者對於產地的關注。有社區也和農民合作，舉辦採收芋頭等農業體驗活動，解決農業季節性缺工，也帶動觀光收益。

與計畫合作的農民，不乏來自台中市外埔區、后里區等被國發會列為優先推動地方創生的地區，當地的年輕的農民在創業之初，往往沒辦法像資深的農民一樣從農會獲得資源，導致不少有心經營友善農業的青農望之卻步。「霧太達利」替所有農民創造通路，給予他們更多機會與消費者交流，進而把在地農業發揚光大。李文明認為地方創生的關鍵在「有沒有人」，地方創生往往存在的迷思在於，人們認為將外頭的產業與人帶進來，就能振興地方的產業，李文明卻直言：「我覺得那是假的。」李文明認為，要創生地方並不是將產業帶進來，而是試圖讓在地人領導原有的產業文化，才能不失為地方創生的核心價值。

大學所實行的地方創生計畫，著眼於提升在地居民的生活品質，使地方的人口不再流失，當在地的機能提升、產業復興後，人口才會逐漸回流。從這三個案例，分別看見各大學從技術研發到開發銷售通路，透過自身優勢為地方量身打造創生計畫，搭建起科技、青年與地方的橋梁，協助凋零的鄉鎮復甦。與此同時，創生計畫讓青年看見產業發展的可能性，對地方的責任感也逐漸萌芽，未來返鄉的機率也隨之提升，最終達到人口均衡的願景。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航