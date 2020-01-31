柬埔寨出現一起確診病例，總理洪森：不戴口罩、不停直航、不撤僑

柬埔寨日前確診一起新型冠狀病毒（2019-nCoV）病例，總理洪森（Hun Sen）30日呼籲民眾，對來自中國的新型病毒保持冷靜。他還警告記者和官員，如果戴口罩將會被趕出去。

《美國之音》報導，27日於西哈努克市 （Preah Sihanouk），一名60歲男性中國公民，被確診為新型冠狀病毒患者。他的家庭在23日抵達柬埔寨，另外3名家庭成員則在醫院觀察中。

該名被確診的患者25日開始出現症狀。衛生部長Mam Bunheng表示，「他在（飯店）的游泳池游泳之後，開始發燒。」

即使目前已經有好幾個國家已經或者正在計畫撤離本國公民，包括印尼、泰國、菲律賓和馬來西亞等。洪森則表示，柬埔寨沒有計劃從中國撤回柬埔寨的留學生和外交人員。

《美聯社》報導，北京是洪森政權主要的境外支持者，中國是柬埔寨主要的投資者、旅客來源國。作為回報，在許多問國際爭議比如南中國海，柬埔寨都表態支持中國。

洪森在電視講話中表示，「總理不戴口罩，你們為什麼在這裡戴口罩？」活躍於臉書的他還批評社群媒體上的誤傳資訊。他指出，更恐怖的疾病是來自網路上，人們因為對疾病的不了解導致恐慌，因而部負責任地轉貼的資訊。

洪森還宣布，他不會停止柬埔寨和中國之間直航航班，因為此舉不僅會影響到兩國關係，更會影響柬埔寨的經濟。洪森還強調，不要歧視中國人。

即使柬埔寨已有一例確診案例，洪森仍強硬表示，「沒有任何人因此死亡，也沒有任何一名柬埔寨人染上病毒，這只發生在中國人身上。」

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：羊正鈺