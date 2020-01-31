遠航遭交通部「廢照」、確定復飛無望，張綱維限制出境

（中央社）遠東航空日前無預警停飛，交通部今天宣布，審酌衡酌事實及法令後，同意廢止遠航民用航空運輸業許可證。交通部說，旅客退票部分，相關作業程序，預計2月初公告。

遠東航空去年無預警停飛，交通部民航局去年12月27日依法報請交通部廢止其民用航空運輸業許可，交通部審慎衡酌事實及法令後，今天同意廢證，並已會同相關部會妥適規劃消費者與員工權益保障事宜，將會全力將相關衝擊影響降至最低。

交通部表示，遠東航空因本身財務問題，於108年12月12日向交通部民用航空局提出從13日起暫停所有航線營運，由於遠航並未依照民用航空法第48條第3項規定，在主管機關核准後60天始得停業，民航局認定違規事實明確，依《民航法》第112條第4項規定，報請交通部廢止其民用航空運輸業許可，交通部已函覆同意，民航局並將依法裁處新台幣300萬元罰鍰。

交通部指出，遠航廢證後，原屬遠航的國際與兩岸航線航權也一併廢止，未來將另行分配。

國內線部分，交通部說，遠航原飛航6條國內航線，包括松山、台中及高雄至澎湖、金門等離島地區，運能占比約30%，從去年12月13日無預警停航後，民航局積極協調其他航空公司調度運能因應，尤其針對春節疏運，經協調華信、立榮航空放大機型及增開4波加班機疏運旅客，同時在國防部協助派遣軍機支援，以及協調海運增班下，整體疏運情形尚稱順暢。

消費者權益部分，交通部說，遠航停航前，已要求遠航建立旅客預付票款保障機制，設立信託專戶，並已與律師簽訂金錢信託契約。

遠航停航後，民航局立刻要求其委託律師依信託契約處理信託財產相關事宜，遠航則從停航當日起，透過官網、客服中心、場站櫃台等管道受理旅客退票登記，並同步審核退票資料，後續其委託律師將公布退票相關作業程序，預計於2月初公告。

員工部分，交通部指出，行政院已責成勞動部就員工權益保障相關事宜妥適處理，後續如果員工需民航局協助轉介至其他航空業，民航局也會全力配合。

交通部也強調，遠航停航一個多月以來，負責人相關承諾一再跳票，始終未能兌現，除了資金未如期到位以外，也未能如期於1月6日發出去年12月員工薪資。

交通部廢止遠航許可後，若有投資人願意投資遠航重新經營民用航空運輸業，可依照民航法相關規定提出籌設申請，民航局將依法進行五階段審查，以確保飛航安全及公共利益。

交通部指出，現階段會會同有關部會全力做好消費者及員工權益保障相關事宜，同時呼籲遠航負責人張綱維確實負起照顧員工及消費者權益保障責任，否則將面臨司法單位依《民航法》第110條之3處以3年以下刑責。

勞動部：啟動墊償機制、就業輔導

勞動部今天表示，將立刻啟動專案就業輔導、協助離職資遣員工請領失業給付及依法啟動墊償機制等，確保員工權益。

遠東航空遭交通部民航局依法撤照，但其旗下仍有900多名員工，勞動部表示，遠航公司除了應盡速依法給付積欠員工薪資外，更應讓員工明確了解其後續對員工權益的規劃；包含要大量解僱勞工，則應依大量解僱勞工保護法規定，在60天之前，向當地勞政主管機關提報大量解僱計畫書，並進行勞資協商，且必須讓員工明確知悉公司保障員工權益的具體作法。

為了保障遠航員工工作權，勞動部說，已責請勞動力發展署為遠航公司有意轉職員工以專案方式協助就業轉置。勞動部次長林明裕受訪表示，已有本國籍航空公司及桃園航勤公司願意提供相關職缺，包含地勤、空服員及機師等，也有部分維修人員職缺，勞動部也將視員工需要派員入廠，提供失業給付申請與勞動債權確保等協助。

勞動部表示，遠航目前應最優先償還所欠員工薪資，後續遠航若要歇業，勞動部將依法啟動積欠工資墊償，以保障勞工權益。林明裕預估，墊償金額約新台幣2至3億元。

勞動部也提到，遠航公司負責人張綱維去年12月已遭台北地檢署依涉嫌違反《民用航空法》而限制出境、出海及限制住居，勞動部也啟動對張綱維限制出境審查機制，並據以函請北市勞動局依據勞動部所召開大量解僱審查委員會要求，盡速提供「解僱名冊」及「公司積欠員工債權金額」等相關具體事證後，立即對張綱維辦理限制出境相關事宜。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羊正鈺