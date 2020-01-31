港府抗疫：自作的孽，與人無尤

文：陳智遠（前食物及衞生局政治助理）

在食衞局工作最難忘的一幕，是2009年應對人類豬流感爆發。當墨西哥遊客被確診，首宗輸入病例出現，抗疫工作就立即啟動，排山倒海。

當時最深的一個體會是，防疫工作必須要雷厲風行，但背後有一個先決條件：社會的高度信任。

防疫就是要走在疫症之前，速度及決斷是關鍵，而當「非常時期，要用非常手段」，必定會有不少人受雷厲風行措施直接影響（例如當年是一下決定，整間酒店就被醫學隔離一星期）。

你當然可以一廂情願認為，只要不斷以科學理由解釋，大家就會收貨，乖乖配合；但事實上要成功「Together Fighting Disease」，首要條件是要先得到大眾市民普遍諒解、認同及忍耐，而這建基在一份高度信任：相信政府的行事依據是建基在科學及專業判斷；相信一時的不便及委屈是為了整體城市的安全及健康。

這份信任，不是指對政府的盲目支持，而是由於處身非常時期情況特殊，為了更大的抗疫目標，願意先疑中留情，暫時相信及配合政府的部署及策略。

如果欠缺「底氣」、公信力及社會信任基礎，政府是難以在非常時期動員社會團結一致對抗疫情，任何措施只會徒勞無功。

偏偏這次新型肺炎的爆發，卻在反修例風波之後出現，在過去半年時間，政府一手摧毁了社會的互信基礎，幾乎把所有稍有識見想法之士推向政府的對立面，連帶自己的認受性與管治道德基礎都被連根拔起。這種社會信任、goodwill，需要極長時間累積，卻在極短時間被徹底粉碎。

當疫症來勢洶洶之時，政府領導們就如此落得進退失據的殘局，既已經無法取信於民，社會陷入低度信任，並且徹底放棄對政府有任何期盼；政府無法感召公民社會配合其策略，落得只有五毛及「添馬台」幫自己背書，處理社會的壓力、張力及猜疑更顯疲於奔命，自然演變成惡性循環，怎會不兵敗如山倒。

自作的孽，自挖的坑，真是與人無尤。

文章獲作者授權轉載，陳智遠﹣遠行 Facebook。

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