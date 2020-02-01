白宮宣布外國人旅行禁令、美三大航空停飛中國，義大利跟進卻波及台灣

美國白宮於昨（1/31）天宣布新的禁令，表示若非美國公民或永久居民，入境前兩週曾到中國者拒絕入境；若是美國公民或永久居民，則須接受為期兩週的強制機構或居家隔離。另外，美國三大航空公司業已宣佈停飛中國的航班。義大利也宣布採取類似的措施，台北地區也在影響範圍之內。台灣駐義大利代表處在經過徹夜交涉後，向義國政府表達嚴正關切。

入境前兩周曾赴中國的外國公民，將禁止入美國

《中央社》報導，美國昨天宣布將禁止過去14天曾赴中國的外國人入境美國，駐美代表高碩泰表示，會盡快和美方相關部門瞭解具體資訊與做法，並向台北說明，讓有意赴美的台灣旅客能事先掌握。

擔憂2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情擴散，繼美國國務院升高赴中國旅遊警示至最高第4級「請勿前往」後，白宮今天宣布過去14天曾經造訪中國的外國公民，除美國公民或綠卡持有人的直系血親外，將禁止入境美國。

依據US Taiwan Watch: 美國國會台灣觀測站對白宮新聞稿的摘要，新一波對中國旅客的管制措施如下：

美國公民、永久居民，若在入境之前14天內到過中國湖北省，入境之後必須接受14天的強制機構隔離。

美國公民、永久居民，若在入境之前14天內到過中國，入境之後必須接受14天的居家隔離。

非美國公民、永久居民、或上述直系血親，若在入境之前14天內到過中國，將拒絕入境。

從中國至美國的班機，都將疏導到7座國際機場：約翰・甘迺迪國際機場（紐約）、奧黑爾國際機場（芝加哥）、舊金山國際機場、洛杉磯國際機場、西雅圖-塔科馬國際機場、亞特蘭大國際機場、檀香山國際機場。

這些措施將於本週日（2月2日）美國東部時間下午五點開始實施。

美國三大航空停飛中國，義大利宣佈停飛也波及台灣

《中央社》報導，美國航空昨（1/31）天宣布，自即日起至3月27日暫停往返中國航班，達美航空也將自2月6日至4月30日暫停所有飛中國航班。

聯合航空隨後也跟進，宣布自2月6日至3月28日全面暫停往返北京、成都與上海的航班。聯航已於1月28日暫停自2月1日至2月8日往返北京、上海、香港的部分航班。

《紐約時報》報導，2018年，這三家航班公司就佔了全美往返中國總航班數超過1/3。依據美國交通部的數據，同一年就有多達850萬名乘客在美、中兩國往返。

《聯合報》報導，根據美國聯邦航空總署（FAA）發出飛航公告，義大利自2月2日至4月28日暫停往來中國所有航班，包含香港、澳門、台北地區，由於國內台義航線只有華航經營，每周三班飛桃園—羅馬；長榮原本將在2月18日開航米蘭，都可能連帶受到波及恐被迫停飛，對此，華航、長榮目前皆還在確認中。

中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁說，台灣與義大利已有幾十年往來，大陸近十幾年才開航義大利，義大利應很清楚台灣、大陸差別，研判如今將台灣列入，可能因為近年陸航在台北航點都會冠上「中國台北」，引發誤會，因此將台灣也列入疫區，盼外交部盡快向義大利溝通，「台灣是台灣、不是大陸，更非疫區」。

《中央社》報導，駐義代表處經過一整天全力交涉後表示，對義大利政府的決定甚感遺憾，已向義國政府表達嚴正關切立場。該處31日深夜在官方臉書以義文、中文雙語發布新聞稿表示，台義關係向來友好，在全球各國政府都極力對抗「武漢肺炎」疫情之際，身處抗疫前線的台灣，能充分理解義國政府保障國民健康的決心，但台灣絕不應被列在取消直航的名單內。

駐義代表處表示，如同美、日、德、法、澳等國，台灣雖有若干「武漢肺炎」確診病例，但這些患者都被及時診斷，並且立即接受妥善隔離及良好治療，情形完全在掌握中。該處指出，台灣衷心希望義國政府重新考量上述決定，恢復台義直飛班機。

世界各國還有哪些航空宣佈停飛中國？

至於還有哪些國家的航空公司也宣布停止或減少往返中國的航班，依據《路透社》和《自由時報》報導，整理如下：

【亞洲地區】

韓國廉航首爾航空1月28日已停飛「所有」中國航班。

印尼獅航1月29日表示，將從2月起暫停「所有」飛往中國的航班。到目前為止，該航空已停飛了6架航班，並將在下個月停止其餘航班。

新加坡酷航將從2月8日起，暫停所有往返中國的航班。

新加坡航空1月31日表示，將從二月減少部分往中國的航班。

香港國泰航空指出，從1月30日至3月底為止，將逐步減少中國航班運量至50％或更少。

印度航空宣布，1月31日至2月14日取消孟買─德里─上海的航班。

越捷航空1月31日表示，將從2月開始停飛所有往中國的航班。

越南航空1月31日表示，接下來1星期會停飛所有往中國的航班。

【美洲地區】

美國航空1月31日宣布，自即日起至3月27日暫停往返中國航班

美國達美航空也將自2月6日至4月30日暫停所有飛中國航班。

美國聯合航空宣布自2月6日至3月28日全面暫停往返北京、成都與上海的航班。

加拿大航空1月28日表示，公司將取消「部分」飛往中國的航班。

【歐洲地區】

芬蘭航空於1月31日表示，該公司將在2月6日到2月29日間暫停飛往中國的航班、2月5日到3月29日則是暫停飛往廣州的航班。

德國漢莎航空集團1月29日指出，將暫停旗下漢莎航空、瑞士航空和奧地利航空往返中國的航班，直到2月9日為止。

英國航空1月30日宣布，取消「所有」飛往中國的航班1個月。

英國維珍航空1月30日表示，將從2月2日起連續2週停飛上海。

法國航空1月30日表示，公司停止「所有」中國定期航班，直到2月9日為止。

北歐航空1月30日表示，該公司已決定從1月31日至2月9日為止，暫停「所有」往返上海和北京的航班。

波蘭航空宣佈暫時停止所有往北京的航班至2月9日為止。

俄羅斯所有航空除了俄羅斯航空以外，都將停止飛往中國的航班。

【澳洲地區】

紐西蘭航空1月31日表示，將從2月18日到3月31日為止，暫時減少往返奧克蘭與上海的航班。

【非洲地區】

坦尚尼亞航空推延了首次中國航線的日期，該公司原本預定2月份開始販售中國航班機位。

埃及航空1月30日表示，將從2月1日起暫停「所有」往返中國的航班。

衣索比亞航空1月30日先是否認該公司已暫停飛往中國的所有航班，但其乘客中心透露，所有中國航班都已停飛。

肯亞航空跟盧安達航空，都於今天（31日）宣布，停飛「所有」中國航班。

摩洛哥航空1月30日表示，將暫停所有飛往中國的航班。

【中東地區】

以色列航空1月30日宣布，停飛所有往北京的航班直到3月25日為止。

土耳其航空公司1月30日宣布，公司將從2月5日至2月29日，減少北京、廣州、上海和西安的定期航班。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航