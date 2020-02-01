細味深水埗：最艱難的環境，往往最能體現人情味

文：張秀娟 （《香港故事：此時此地》節目編導 ）

圖：香港電台

此時：政府公布2018年香港貧窮情況報告，在政府政策介入前，貧窮人口達140萬6千人，即每五個港人一個窮。數字創有紀錄以來的新高。

此地：在香港，提起貧窮問題，不少人會想起深水埗。這兒有許多街坊都是住在峽小的空間、生活條件艱苦。不過，最艱難的環境，往往最能體現人情味。

深水埗元州街，有一間非牟利組織「香港社區組織協會」，每日在此絡繹不絕的都是一些弱勢社群。今日一大清早，已經有長者義工來到這間社區中心煲湯，讓來開「香港老人權益聯盟」會議的長者「飲靚湯」。

老友記在社區中心內喝湯聊天。

「香港老人權益聯盟」每星期開一次會，會員全部都是長者，他們的口號是「團結一致爭取權益」。長者們很認真地開會，尤其討論到一些區內對自己利益攸關的設施時，他們都主動發表意見。有會員提出在區內增設一些康健中心服務，包括眼科、牙科、精神康復和檢查痛症等服務。

社區中心成為老友記的聚腳點。

早上的社區中心依然熱鬧，有贊助商捐贈奶類飲品，吸引不少街坊到來。其中李女士指是拿給同住的孫子喝。李女士一家四口住在公屋，主要靠她倆老的長者金和女兒的家用過活，但扣除租金和支付水、電、煤費用後，剩餘的伙食費有限。她多數選購街市的平價食物，或到壽司店購買十多元一份的三文魚骨，有營養的魚肉分給孫子，大人就吃魚骨。

社區中心派奶類飲品，吸引不少居民。

來到下午放學時間，中心更加人聲鼎沸。放學的小朋友會來到中心上各類功課補習班，其中小學二年班的王俊傑，來上iPad班做網上功課。居住在唐樓頂層的傑仔說，家中網絡接收差，又沒有電腦，每次做網上功課只能借用便利店斷斷續續的網絡，站在街上用媽媽手機做功課，所以中心的iPad 班就可解決他的燃眉之急。

黃女士和傑仔住在斗室劏房內。

到了晚上，中心有頭髮義剪活動，所以晚飯時間仍然擠滿許多人。楊太和兩個兒子一早報名參加。她說他們從不光顧理髮店，因為3人的費用合共已可作一餐飯菜。楊太說，如果沒有義剪，兒子要剪髮，就由她操刀。

頭髮義剪活動幫助不少區內居民。

一群無家者不時來到社區中心吃免費午餐，一人一個飯盒，飯後社工會帶他們到清水灣坑口做義務農夫。阿英曾經是廚師，失業後變成無家者，期後找到一份清潔工作，可以租住板間房，不過要與木蝨為鄰。可惜好不常，今年一場社會運動後，阿英又失業了。

阿英又再次失業。

這群義務農夫中年紀最大的是75歲的韻叔，韻叔是深水埗區內一間24小時快餐店的無家者。他2004年退休，2008年遇上金融風暴，所有投資都付諸東流。為了尋回失去，沉迷賭博，最後還輸掉家庭。信教後，他不想再過空白過一生，拒絕申請綜緩，每日幫區內多間機構做義工，賺取免費飯盒過活。在義工生涯中，令韻叔最難忘的是探訪善終者時他們的笑容。他指，善終者親切地緊捉著他的手，向他盡訴他們臨終前的心事。

無家者韻叔（左）以做義工為生。

這群無家者到清水灣坑口下田工作，有的除草、有的插秧，沒有躱懶。其中40來歲的阿和亦出盡汗水，他是一位更生人士，23歲開始已經是監獄的常客。阿和現在可以說是韻叔的「鄰居」，兩人都在深水埗區內24小時快餐店借宿，只是在不同分店。

更生人士事阿和做義工賺飯盒。

阿和每日早上六點起身，背著一個全身家檔的背包，?面放了幾件汗衫、多包精神科藥物，和幾條用來在快餐店充電的電線，離開快餐店。他現在靠每月5,000多元綜緩過活，但每日要吃3包煙，剩餘二、三十元，可謂三餐不計，有時要向朋友借錢渡日。到晚上約六點，他便返回快餐店睡覺。阿和的每日如此，但黑夜後總有明天。熱鬧的深水埗和透過這間社區中心互相扶持的居民都會在新的一天重新出發。

節目簡介：在香港的日與夜，素未謀面的人們在同一空間相遇，會交集出怎樣的故事？取材一個地點，以紀錄片形式捕捉日常，也在捕捉人生的無常與美麗。香港電台節目《香港故事：此時此地》逢星期六晚上9時05分於港台電視31及31A 播映，本集2月1日播放；港台網站及流動應用程式RTHK Screen同步直播及提供重溫。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Kayue