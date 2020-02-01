第十屆立委宣誓就職：游錫堃在民眾黨、時力支持下當選「最資淺」院長

第十屆立委今（1）日報到、宣誓就職，立法院院長選舉也在上午舉行。由於民進黨在大選拿下61席，掌握多數優勢，加上台灣民眾黨、時代力量黨團的支持下，民進黨不分區立委游錫堃以73票順利當選，由於游錫堃過去多中央和地方行政單位，未曾當過立委，因此算是「新手」院長，第一次當立委，就成為繼蘇嘉全之後第2位民進黨籍立法院長。下午的副院長選舉蔡其昌預期也能輕鬆過關。

游錫堃出生於宜蘭，東海大學政治學系畢業，曾任宜蘭縣長、台北捷運公司董事長、民進黨秘書長、行政院副院長、總統府秘書長、行政院長和民進黨主席，綽號「水牛伯」。本來在2014年角逐新北市長輸給朱立倫後，這幾年逐漸淡出政治圈，但在此次大選又被民進黨再次提名為不分區立委，當初就設定他要代表民進黨角逐立法院院長的位置。

小黨和無黨籍立委投給誰？

院長投票結果為游錫堃73票、賴士葆36票、賴品妤1票、楊瓊瓔1票、高金素梅1票、廢票1張，由民進黨籍的游錫堃當選，下午2時半將再進行副院長選舉。

游錫堃除獲得民進黨團62席（屏東立委蘇震清以無黨籍身份當選，但將會與民進黨團一起運作）、時代力量黨團3席、台灣民眾黨團5席立委選票外，還得到台灣基進立委陳柏惟、無黨籍立委林昶佐以及無黨籍立委趙正宇3票，總共獲得73張選票，較2016年前立法院長蘇嘉全的74票減少一票。

有趣的是，開票時，選務人員唱票唱到「賴品妤一票」時，議場內也響起一陣掌聲，許多立委議論紛紛想知道誰是「賴品妤粉」。今年僅27歲，全立法院年紀最年輕的賴品妤，隨後則在臉書上發文「喊冤」，表示她真的沒有投給自己，問到底是誰投她當院長。

國民黨團方面共有38席立委，其中國民黨推出的人選賴士葆獲得36票，較上回2016年的35票僅增加1票，因此有3位國民黨立委並未投給賴士葆。

值得注意的是，台北市長柯文哲的台灣民眾黨，在立法院長選舉支持民進黨的游錫堃，不過在副院長人選方面，他們將推派民眾黨團總召賴香伶角逐。賴香伶在投票前受訪表示，游錫堃昨天到民眾黨團拜會時，他們已經公開呼籲，指出小黨席次雖然不多，但議事會中立，未來也願意支持進步法案排程，不排除與民進黨合作，游錫堃也善意回應，表態願與小黨合作。

至於副院長方面，黨團幹事長立委高虹安則表示，為了回應支持民眾黨的158萬張政黨票，黨必須展現自己的態度，因此決定推出賴香伶參選立法院副院長。

時代力量也是相同狀況，時力黨團總召邱顯智受訪時表示，游錫堃願意承諾支持時力的國會改革主張，因此黨團決議支持游錫堃。至於副院長人選，他們3位立委將一致投給黨團幹事長王婉諭，邱顯智也說，國外的國會經常有小黨國會議員擔任副院長的情況。

立法院共有113席立委，2020選舉中，民進黨共得到61席次、國民黨38席次、民眾黨5席、時力3席、基進黨1席、無黨籍5席。

依立法委員互選院長副院長辦法規定，院長、副院長選舉會議，由委員互推一人擔任會議主席；其推選主席會議，由資深者主持，資同者以年長者任之。前三名資深的委員分別是民進黨立委柯建銘、國民黨立委翁重鈞、羅明才，最後由柯建銘擔任立法院預備會議主席。

各黨黨團幹部，民進黨團總召由資深立委柯建銘續任，幹事長為立委鄭運鵬、書記長為立委鍾佳濱。國民黨團總召為立委林為洲，並協調出立委蔣萬安擔任書記長、立委林奕華擔任首席副書記長。

時代力量僅有3位立委，黨團總召為邱顯智、副總召（書記長）為不分區第一名的陳椒華、幹事長為小燈泡媽媽王婉諭；台灣民眾黨團總召則為立委賴香伶、副總召為立委張其祿。

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核稿編輯：翁世航