英國完成脫歐程序，強生：序幕拉開，我們偉大的國家戲碼即將上演

（中央社）英國昨（1/31）天終結將近半世紀的歐洲聯盟成員國身分，經過數年激烈爭論，完成歷史性的脫歐程序，在世界中展開未知的道路。

歐盟原是為了在第二次世界大戰後團結各國而成立，當英國這個經常不太甘願配合的成員國率先脫離歐盟時，整個英國到處都有慶典，也有淚光。

法新社報導，數千人聚集在倫敦的國會廣場上，揮舞英國國旗，紀念英國於當地時間晚間23時正式脫歐的歷史性一刻。由於時差，倫敦時間1月31日晚間23時等於歐盟總部布魯塞爾時間2月1日零時。雖然昨天僅是儀式性的脫歐日，英國和歐盟關係暫時不會變，但仍吸引不少興奮的脫歐派民眾到國會廣場大肆慶祝，齊聲倒數。

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英相強生：今晚不是結束而是開始，我的工作是率領國家團結向前

英國在當地時間晚間11時正式脫歐，儘管大笨鐘無法如首相強生（Boris Johnson）所願敲響，但唐寧街投影倒數計時器，國會廣場和周邊掛滿國旗，氣氛宛如跨年。

強生在脫歐實現前1小時，於晚間10時在社群網站發布影片表示：「對許多人而言，這是一個充滿希望的時刻，一個原本以為永遠不會到來的時刻，某些人可能感覺焦慮與失落，而當然還有第三群人，或許也是人數最多的一群，他們開始憂心政治紛擾不會有落幕的一刻。」

他說：「我理解所有的感覺，而政府的工作，我的工作，就是率領這個國家團結向前邁進。」

強生表示：「今晚最重要的是，這不是結束，而是開始。這是黎明來臨的時刻，是序幕拉開、我們偉大的國家戲碼即將上演的時刻。」

馬克宏說英國脫歐是「歷史性警告徵兆」，義總理下週會面強生

距離英國脫離歐洲聯盟幾個小時前，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）指出，英國脫歐是一個「歷史性的警告徵兆」，還表示這意味著「我們需要更多的歐洲」。

法新社報導，馬克宏在簡短的電視演說中指出：「英國脫歐是一項打擊。它是一個歷史性的警告徵兆，必須…被所有歐洲都知道，並讓我們有所反映。」

馬克宏表示，歐盟改革未成，讓這個區塊變成了「代罪羔羊」。他還說，面對中國和美國，「我們需要更多的歐洲」。

有人欣喜、有人痛苦，英國媒體如何報導脫歐？

在英國正式脫離歐洲聯盟的週五夜晚，全國街上和酒吧裡或欣喜或痛苦的情緒，在各種立場不同的報紙呈現這條新聞的方式中，同樣可以感受得到。

右翼《每日快報》（Daily Express）以「甦醒…這是個光榮新英國」的標題，宣告陷入分裂的英國待在歐盟47年的成員國身分，終於在拖了3年多之後終結。

在2016年脫歐公投中力挺脫歐的《太陽報》（The Sun）則表示「甩開布魯塞爾，奮力前行」，附上首相強生（Boris Johnson）的脫歐日演說影片。

倫敦的《標準晚報》（Evening Standard）同樣用強生演說影片中提到的「這會是一條顛簸道路」來唱反調。

英國主要電視頻道想要思考這個被政治爭論及優柔寡斷延宕數年的夜晚的歷史性意義。

《天空新聞網》（Sky News）在即時新聞快訊中以英、法、德3種歐洲常用語言寫道：「別了（Farewell），再見（au revoir），再會（auf wiedersehen）。」

《英國廣播公司》（BBC）作為公共媒體，報導內容遭受脫歐批評者及立場相似的支持者抨擊，使用的語言平鋪直敘，寫道「脫歐：英國離開歐盟」。《金融時報》（Financial Times）則表示：「英國終與歐盟切斷關係。」還有幾家報紙媒體利用這個機會反省脫歐在過去3年半間激起的強烈情緒。

擁有強烈左派傳統的《衛報》（The Guardian）細思這個歷史性夜晚的狂喜和痛苦。報導指出：「英國脫歐日的混雜情緒，顯示英國還沒做到從容自在。」

「所以，對強生所有關於修復的談話，脫歐、留歐之間直到分手時刻都沒有達成共識，只除了一件事，就是兩派都把（正式脫歐的）晚上11時這一刻視為大不列顛島歷史上劃時代的改變。」

《衛報》在頭版拋出問題「接下來呢？」蘇格蘭的一些媒體給出了答案。英國由英格蘭、蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭4個構成國組成，蘇格蘭多數人民當初投票支持續留歐盟。

支持歐盟的《每日記事報》（Daily Record）昨天頭版是一個修圖後的英國脫歐紀念幣，原版銘文是「與所有國家共結和平、繁榮和友誼」，被改成「孤立，每況愈下，更衰弱，而且分歧」。

歐盟3位領導人怎麼看英國脫歐？

昨天中午，歐盟機構3位領導人，包括執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐洲議會議長薩索里（David Sassoli）一起在歐洲議會針對英國脫歐發表聲明及接受提問。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 圖右至左分別為歐盟執行委員會主席范德賴恩、議會議長薩索里，以及理事會主席米歇爾，三人共同在歐洲議會發表聲明，並接受提問。

范德賴恩表示，明天開始英國就告別近半世紀以來身為歐盟會員國的時光，回顧當初英國加入時，她自己還是學生，47年以來，歐盟不斷累積擴大力量，現在是全球經濟強權。經驗顯示力量不是來自光榮孤立，而是來自這個獨特的聯盟。

她說對歐盟前景充滿信心，現今全球沒有其他地方有27個合計逾4億人口的聯盟，雖然有24種不同的語言，但互相依靠共同努力，歐陸幾個世紀以來的共同歷史背景，塑造出對未來共同的決心及信心。

英國在今晚即將脫歐，范德賴恩說歐英關係即將掀開新頁，下週開始歐盟將提出談判建議。歐盟希望與英國保持最佳關係。但是永遠不會再像過去是會員國那樣密切良好。

米歇爾則表示，英國離開絕對不是快樂的時刻，但此時也即將開啟新的篇章。歐盟將竭盡全力建立一個更強大、更雄心勃勃的聯盟，內部擁有27個強大的民主國家，龐大數目的企業以及世界上最大的單一市場。

歐盟目前有28個會員國，在英國脫離後，將降至27個會員國。

英國自昨天午夜起脫離歐盟後，將進入為期11個月的過渡期，期間內英國仍受歐盟規章制度約束，雙方貿易關係維持現狀，英國和歐盟需要透過談判決定雙方未來合作夥伴關係。

台灣會受到「英國脫歐」影響嗎？

外交部31日下午透過新聞稿表示，歐盟日前正式通知包括台灣在內的全球合作夥伴，表示歐盟與英國達成協議，雙方關係將自2月1日進入過渡期（transition/implementation period），直至12月31日止。

外交部表示，在此過渡期間，歐盟法規原則上將持續適用於英國，歐盟（含歐洲原子能共同體）對外相關的國際協定，包括無法律拘束力的文書與安排等，也續將英國視為歐盟會員國，以確保英國脫歐過程平順，及相關情勢穩定。

外交部說，近來數度邀集相關部會，研議此事對台灣的可能影響，並與歐盟及英國保持密切聯繫。為持續強化未來與歐盟及英國的各方面合作，使雙方交往不受影響，經外交部與相關部會研商評估，並報請行政院核定後，同意歐盟上述安排，在2月1日至12月31日的過渡期間內，與歐盟所簽訂的各項協議（定）、瞭解備忘錄及相關安排等，持續適用於英國。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航