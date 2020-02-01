青衣老翁確診個案「不排除本地感染」，衛生防護中心：令人擔心

新型冠狀病毒（武漢肺炎）香港第12宗確診個案，患者為一名75歲居住於青衣長康邨康美樓的男子，衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生今日見記者時表示，男子不排除是本地感染個案，「令人擔心」。

張竹君說，根據文獻，病毒潛伏期雖然是14天，但一般是一星期，但患者確診前一星期都在香港，而患者這段時間到過附近街市，與家人及親戚吃過兩餐團年飯，當中沒有人去過湖北，中心仍在追蹤病源。

張竹君補充，個案顯示社區可能有些沒有明顯病徵人士感染到其他人，又指外國報導指沒有明顯病徵的病人接觸他人後引起傳播。她又說，如果類似第12宗個案的情況愈來愈多，可能顯示香港已經出現廣泛傳播。

根據早前報導，該名男子原是一名來自瑪嘉烈醫院的男病人，他於1月22日出現咳嗽及呼吸困難，發病兩日後（24日）到瑪嘉烈醫院求診並入院。病發前曾在1月10日至14日，連續5日經港珠澳大橋即日來回港澳，並出入澳門海立方娛樂場。此外，他於12月30日至1月7日曾前往廣東順德，並到當地診所求診。

院方指該病人並非一開始便告知醫護人員其外遊史，而是於入院第7日（1月30日）確診後才承認到過順德。據悉，患者聲稱外出買菜，實際上隱瞞家人去澳門，因怕被家人罵而對醫護瞞報曾訪澳。而澳門於1月22日錄得首宗確診。

醫管局質素及安全總監鍾健禮早前曾表示，男患者入住瑪嘉烈醫院D3內科病房一個病格的窗口位病床，該病格有數名病人。病人大部份時間留在病房內，沒進行高風險程序，也沒有咳嗽或嘔吐，並有戴外科口罩，相信可減低在病房內播毒的風險。該病房清空做大清洗，停收病人14日。

另外，該名75歲男患者於1月24日約下午3時15分至3時30分，曾由一名男的士司機接載由青衣長康邨往瑪嘉烈醫院，屬於密切接觸者，並呼籲該名司機盡快聯絡中心跟進。